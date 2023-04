El consejero de Agricultura de Aragón califica la situación de sequía de “gravísima y catastrófica” y no descarta “ninguna medida económica”

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha calificado de “gravísima y catastrófica” la afección de la sequía para el campo aragonés. A falta de cuantificar las consecuencias reales, ha afirmado que “no se descarta ninguna medida económica”, como pueden ser créditos blandos o ayudas directas.

Joaquín Olona se ha pronunciado así este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, tras una reunión con representantes de las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la comunidad autónoma para analizar la Mesa de la Sequía, celebrada este jueves en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“Estamos ante una situación gravísima, catastrófica en todos sus matices”, de manera especial para los profesionales cuyas rentas dependen de la agricultura y la ganadería, ha anotado el consejero autonómico, agregando que en el escenario meteorológico se auguran unas previsiones “totalmente negativas”, particularmente en los regadíos.

Con respecto a los datos de contratación del seguro agrario por sequía, Olona ha señalado que “la situación se ve todavía más agravada”, porque “no es eficaz”. Ha detallado que los cultivos herbáceos de secano que tienen esta cobertura “tan solo suponen el 26 por ciento, con lo que el 74 por ciento quedan exentos”.

En esta línea, Olona ha descartado que estos datos respondan a un “incumplimiento” por parte de los agricultores, argumentando que, más bien, se debe a la ineficacia de los seguros en este sentido. Ha apostillado que habrá zonas más áridas en las que el nivel de aseguramiento sea próximo a cero.

Flexibilización

En cuanto a la adopción de medidas concretas, Olona ha garantizado que el Gobierno de Aragón se compromete a flexibilizar lo relacionado con el incumplimiento de resultados exigido por la Política Agraria Común (PAC) para el cobro de las ayudas.

“En aquellos casos en que los incumplimientos se produzcan en términos de los resultados, siempre y cuando el agricultor haya hecho lo que tenía que hacer, pueden estar tranquilos”, ha aseverado el consejero, destacando que se tomarán medidas normativas “con todas las garantías necesarias para que no haya problemas”.

Por otra parte, ha lamentado que no se puede asegurar que se vaya a eximir del cumplimiento de todo tipo de exigencias, “porque eso no lo podemos hacer desde la comunidad autónoma”, aunque ha manifestado su “compromiso total y absoluto” de instar al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea de esa necesidad de hacer excepciones.

Como iniciativas a medio y largo plazo, el responsable de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha incidido en la modernización de regadíos, algo que ya han acometido muchos agricultores y que permite una gestión mucho más eficaz del agua y posibilita la reducción del consumo de energía y el uso de fertilizantes y fitosanitarios.

En los últimos años, se han aprobado 98 proyectos de modernización y mejora de regadío en Aragón, de ellos 28 han tenido como fin la sustitución del riego a manta por riego presurizado, una importante transformación integral que se ha llevado a cabo en 20.000 hectáreas de regadío.

Ayudas económicas

Así, Joaquín Olona ha apuntado: “No descarto apoyar ni tomar ninguna ayuda económica”, desde ayudas directas hasta créditos blandos. No obstante, ha insistido en poner el foco en “garantizar el pago de la PAC”, porque no hay ninguna otra ayuda equiparable a los más de 450 millones de euros que llegan a Aragón a través de ésta. Del mismo modo, ha asegurado que no contar con seguro agrario por sequía “no va a condicionar la percepción de las ayudas”.

En referencia a las cosechas, ha anotado que, en muchas zonas, a fecha de hoy, por ejemplo en secanos más áridos, como el cereal, se da prácticamente por perdida; mientras que en lo relativo a la ganadería extensiva, Olona ha tachado la situación de “muy problemática”, señalando, entre otras consecuencias, problemas en los pastos y falta de paja.