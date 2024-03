Nolasco (Vox) tilda a los partidos de la oposición de “trapaceros”: “No me van a hacer callar”

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha respondido a la petición en bloque de los partidos de la oposición de su cese y la presentación este lunes de una proposición no de ley por parte de PSOE, Chunta Aragonesista, Teruel Existe, Podemos e Izquierda Unida. Y se ha referido a que esta iniciativa señala al partido de ultraderecha como la “única oposición” a los partidos de izquierda, a los que “molesta que digamos las verdades y utilizan todo tipo de artimañas sucias”.

Ha añadido que en los próximos días se pronunciará al respecto con más detalle y Nolasco ha aludido a una “campaña de acoso y derribo” que es “totalmente mentirosa y mendaz”. Se mostraba “contentísimo” por la “enésima” petición de cese por incentivar delitos de odio utilizando como altavoz el Gobierno de Aragón. En respuesta, Nolasco alude a que “se tienen que leer el Código Penal y repasar lo que dije. No me metía con personas concretas, respeto a todas aquellas personas que profesen una religión u otra”.

Nolasco se reitera en su opinión sobre el Islam y en que no le gustaría “una islamización de España y que desde los organismos públicos se dé pábulo a festividades que no tienen un trato de igualdad de la mujer con el hombre entre otras muchas cosas”. Tilda a los políticos de la oposición de “trapaceros” y les “retrata intelectualmente”. Ha aludido en concreto a José Luis Soro, portavoz de Chunta, que “siendo abogado no sé si ha ejercido alguna vez porque su formación y lo que dicen deja mucho que desear”.

Es “una estrategia para crispar” y ha anunciado que van a desvelar cuestiones relacionadas con la portavoz socialista, Mayte Pérez, “sus viajes de ida y vuelta con el chófer, el piso que tiene en Zaragoza, que se quedaba en hoteles… Muchas cosas que van a interesar”. Nolasco cree que “los otros partidos quieren que hable en nombre de Vox o como vicepresidente según les interese. Soy Alejandro Nolasco, no se me ha diagnosticado ningún desdoblamiento de personalidad. Hablo como presidente de Vox en Teruel, miembro del comité ejecutivo nacional y como vicepresidente del gobierno. Puede molestar a otros partidos pero no me van a hacer callar. Soy responsable de mis palabras”.