La presión fuerza a Vox-Zaragoza a abrir la puerta a que un grupo de la oposición entre en la sociedad de La Romareda

La presión social por los sobrecostes de dinero público está haciendo replantearse a Vox su papel en relación con la nueva Romareda. Si el pasado mes de abril, el grupo municipal apoyó al PP y facilitó el rechazo a que la oposición esté presente en la sociedad que gestiona la reforma del estadio, ahora “está valorando seriamente la posibilidad” de cambiar de opinión y forzar que algún grupo acceda al Consejo de Administración de la mercantil, de capital mayoritariamente público.

“Entendemos que se trata de un tema lo suficientemente importante y que lleva camino de convertirse, La Nueva Romareda, en 100% público”, ha expresado el portavoz ultraderechista en el Ayuntamiento, Julio Calvo, tras la Junta de Portavoces extraordinaria, en la que el equipo de Gobierno ha tratado de exponer el momento actual de la mencionada sociedad.

Con el aumento de la aportación del Consistorio y el Gobierno de Aragón -que de comprometer 80 millones de euros pasan a 152-, la participación de ambas instituciones aumenta, mientras que la del Real Zaragoza SAD se reduce hasta el 25%.

Aunque en Vox-Zaragoza están de acuerdo con esta operación “como fórmula de financiación más favorable que la de recurrir al endeudamiento”, eso no quiere decir que estén “conformes con todo”. “Nos falta información”, ha lamentado Julio Calvo, en línea con lo expresado por los grupos municipales del PSOE y de ZEC.

En concreto, el portavoz ultraderechista ha reclamado saber “en qué términos se va a producir” el crédito participativo que se le va a dar a la sociedad y también “conocer con todo detalle el contrato de explotación”. “Entendemos que un socio minoritario que se va a quedar con el 25% de las participaciones no puede tener las prerrogativas excesivas con las que contaba en un principio, como son la explotación de todo el conjunto: de los usos terciarios, del campo de fútbol o de la posible celebración de eventos musicales”

A su vez, Julio Calvo ha evidenciado que “en el resto de las sociedades participadas en las que está presente el Ayuntamiento la oposición forma parte de los respectivos consejos de administración”.

El pasado mes de abril, Vox se alineó con el PP en el Ayuntamiento y votó 'no' a una moción del PSOE sobre este punto. Reclamó eso sí que “nunca más” la oposición se vuelva a enterar “por la prensa” de noticias relativas al campo, algo precisamente de lo que los grupos han seguido acusando al gobierno municipal en este tiempo.

Sin embargo, el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano (PP), ha recordado este martes que la iniciativa ya se votó en el pleno y “salió que no”. “Cualquiera entiende que el Partido Socialista no es de fiar cuando hablamos de la Romareda”, ha dicho, en línea con lo manifestado el lunes.

Una actitud “irresponsable”

Por otro lado, los rifirrafes entre el Gobierno municipal y el grupo socialista han continuado este martes.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha calificado de “irresponsable” al equipo de gobierno por no convocar antes la junta de portavoces, que han tenido que solicitar los socialistas, para informar sobre los cambios en la financiación de la nueva Romareda. Ranera ha recordado que hace solo unos meses se aprobó que cualquier modificación sobre la reforma del campo tenía que ser “analizada” previamente en junta de portavoces. Por una “cuestión de transparencia”, ha precisado. Pero en este caso “no ha sido así”.

La edil socialista ha relatado que el pasado viernes por la tarde se enteró de que la alcaldesa, Natalia Chueca, explicaba unas modificaciones de crédito y la creación de un préstamo participativo para acometer la construcción que se licitará a finales de año.

Ello ha motivado la junta de portavoces solicitada el lunes por el PSOE. Una reunión, en la que ha estado presente la alcaldesa, para que dieran cuenta de lo que “ya tenían que haber hecho ellos”.

Ranera ha informado de que en la reunión les han explicado que se va a producir esa dotación económica y un cambio accionarial. “Nosotros entendemos, en tanto y en cuanto hay un cambio accionarial, que es una oportunidad para que un compañero de la corporación, de los grupos de la oposición, se incorpore a esta sociedad”.

Y ha recordado que, en 2013, fue el PP el que solicitó al entonces gobierno municipal del socialista Juan Alberto Belloch la incorporación de la oposición a las sociedades municipales y así se admitió.

Por su parte, el popular Víctor Serrano ha criticado la actitud socialista porque “generan dudas y aseveran una serie de cosas que directamente no son ciertas” cada vez que la alcaldesa y su equipo de gobierno dan “un paso firme y serio” hacia la construcción del campo de fútbol. “Salimos de la junta de portavoces y no hay nada nuevo bajo el sol”, ha resumido Serrano. Y ha destacado que los socialistas pidieron la convocatoria urgente para hablar de transparencia y formular dudas, cuando “lo cierto es que Ranera no ha planteado ninguna duda que no se pudiese entender simplemente leyéndose los expedientes administrativos”.