Zaragoza en Común denuncia el “amaño” en unas oposiciones municipales y exige a Azcón que “se depuren responsabilidades”

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado el “escandaloso” amaño que se ha producido en los exámenes de oposiciones a Oficial de Cementerio para el Ayuntamiento de Zaragoza, llevados a cabo el 20 de noviembre de 2021 y ha pedido explicaciones y depurar responsabilidades respecto a “otro proceso oscuro más” en la gestión de personal de gobierno de Azcón.

El concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero ha exigido explicaciones y ha advertido de que si “no hay una depuración de responsabilidades, Azcón tiene que cesar inmediatamente a su concejal de personal”.

Zaragoza en Común ha solicitado al Gobierno que ponga a disposición de la Fiscalía toda la información relativa a esta oposición por si de este amaño se pudiera derivar la comisión de un delito.

En cuanto al amaño de los exámenes, las respuestas correctas del cuestionario contenían marcas tipográficas, en concreto un punto al final de cada frase. Esto permitía acertar las preguntas marcadas a quienes supieran “la clave del punto”. En concreto, ocho de las diez preguntas del temario general estaban marcadas, además de dos de reserva.

Los exámenes corresponden a la convocatoria de cuatro plazas de Oficial de Cementerio, dentro del turno de estabilización de empleo temporal de la Oferta de Empleo Público del 2018.

Tras recibir alegaciones, el Tribunal Calificador ha decidido anular las diez preguntas, reconociendo de facto que estaban marcadas. Sin embargo, a pesar de que se trataba del 80% de las preguntas del temario general, no se ha anulado el ejercicio entero. Por ello, desde Zaragoza en Común también se ha pedido anular todo el ejercicio ya que, por un lado, tiene la sombra del amaño y, por otro lado, no respeta las bases de la convocatoria al no cumplirse el punto 6.2 que dice “un mínimo de 10 preguntas corresponderá a la parte primera del cuestionario” y finalmente sólo han quedado cinco preguntas de la parte primera del cuestionario incluyendo las de reserva.

Zaragoza en Común, por tanto, respalda la petición de la Junta de Personal del Ayuntamiento que ha exigido al Gobierno la anulación del ejercicio y la apertura de un expediente que permita esclarecer los hechos y depurar, si procede, responsabilidades.

Los casos previos: Zaragoza Activa y Zaragoza Vivienda

La formación ha recordado que esta no es la primera polémica en torno a las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento bajo la gestión del Partido Popular. En primer lugar, las realizadas por la gerente de Zaragoza Activa (Rosa Plantagenet, ex diputada PP en las Cortes) que, según ZeC, había contratado "de manera irregular a una compañero de partido". Tras la denuncia, el gobierno municipal tuvo que anular la contratación y reconocer la irregularidad. En segundo lugar, está el caso de Zaragoza Vivienda, también bajo la responsabilidad política del PP, que diseñó unas bases con unos requisitos ad hoc de una persona concreta que hizo que solamente dicha persona pudiera cumplirlos y por tanto fuese contratada.

“Todos los casos de irregularidades, incluida la oposición amañada, están bajo la responsabilidad política del PP, lo que hace difícil de creer que se trate de una coincidencia y más bien obedece a una estrategia de colocar a personas afines en el Ayuntamiento”, ha señalado el concejal Alberto Cubero.

Sin embargo, “en todos los casos también ha habido un cierre de filas de Ciudadanos y VOX con Azcón”. Por ello, desde Zaragoza en Común señalan que “Ciudadanos y VOX son también corresponsables de los chanchullos del PP. Esperamos, sin embargo, que en esta ocasión se sumen a la exigencia de responsabilidades por la gravedad del caso. De lo contrario, serán cómplices del PP”, ha concluido Cubero.