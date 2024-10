Una sima en pleno casco antiguo de Zaragoza deja cuatro vecinos desalojados y obliga a cerrar a tres negocios

Una sima con ocho metros de diámetro surgida este jueves en pleno casco antiguo de Zaragoza, en la calle de Libertad, ha obligado al Ayuntamiento a desalojar a cuatro residentes en el bloque contiguo y ha dejado sin actividad a tres negocios. Los trabajos de reparación se prolongarán hasta final de la próxima semana, por lo que los afectados no podrán regresar hasta entonces, conforme los técnicos certifiquen los parámetros de estabilidad y seguridad.

Los técnicos de Urbanismo ya han elaborado el informe preliminar en el que se señala que la causa ha sido la fuga de agua por la rotura de una tubería de la red de abastecimiento. La consecuencia ha sido, con el paso del tiempo, la pérdida de la capacidad portante del suelo, lo que provocó el desplazamiento del terreno. Se generó una oquedad de ocho metros de longitud, que se extiende entre el inmueble número 14 y el vial público. El desplazamiento del material supuso la afección en un muro de carga de una bodega en los bajos y la pérdida de la capacidad portante del edificio al quedar la esquina en voladizo.

Detectada la situación, se procedió por motivos de seguridad, según ha informado el Consitorio, al desalojo de cuatro vecinos de calle Libertad, en el número 14, y al cierre de tres negocios hasta la reparación.

La primera actuación de Urbanismo, por carácter de emergencia, ha sido restituir el muro de la bodega afectado y el apuntalamiento de algunas zonas, lo que evita el colapso. Ahora se sigue con el refuerzo de los muros y estabilizar así por completo los edificios afectados. Y a principios de la próxima semana se empezará con el relleno del socavón inyectando un hormigón celular que se solidifica con el paso del tiempo, de poco peso y que tiene una alta resistencia. Este material especial es usado en este tipo de situaciones, que se han dado otras ocasiones en la ciudad, y que tiene altas garantías según demuestra la experiencia de los años con esta metodología y material. En este caso, procederá al relleno con 35-40 metros cúbicos.

A la espera del permiso para el regreso

Conforme se consolide y fragüe, y así se tenga garantiza la absoluta seguridad, podrán regresar los cuatro residentes del número 14 y reabrirse los tres negocios. Las labores completas se estiman que se alarguen hasta final de la próxima semana. No obstante, se está en constante análisis para que, en el momento que dicha seguridad esté garantizada, dar el permiso oportuno para el regreso de los afectados.

Respecto a la asistencia social a los vecinos, en el primer momento del desalojo, producido el martes a final del día, no se detectó ningún caso de vulnerabilidad entre los cuatro residentes y las soluciones habitacionales de emergencia no fueron requeridas. No obstante, dado que el proceso de reparación de la sima continuará unos días, los servicios sociales han ido contactando con los afectados para estudiar cada caso y prestarles atención o información ante las necesidades que surjan. Por el momento, un residente no requiere ningún tipo de cobertura, otro manifiesta estar realojado con familiares y/o amigos, y con los otros dos restantes se está adaptando la respuesta y cobertura ante sus situaciones particulares.

El PSOE critica que se les ofrezca una habitación en un albergue

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha registrado esta mañana una pregunta sobrevenida para la Comisión de Urbanismo del próximo lunes, en la que se interesará también por el trato y la atención ofrecidos desde el Ayuntamiento de Zaragoza y, en concreto, desde el Área de Urbanismo, a los vecinos afectados y desalojados. “Nos ha llamado la atención, según nos han contado los residentes, que la primera solución que se les ha ofrecido haya sido una habitación en el albergue. Existen otras alternativas como un piso de Zaragoza Vivienda. Tenemos esa posibilidad”, ha criticado el edil socialista.

A través de esa misma iniciativa, Royo pedirá también información sobre los plazos de los trabajos de reparación de la sima ante las “graves consecuencias económicas” que se están originando a los establecimientos cerrados, tras el cierre de una calle de una de las zonas más turísticas de la ciudad, como es El Tubo de Zaragoza.