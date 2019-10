14 municipios reclaman el acondicionamiento de la carretera A-2506 entre el Monasterio de Piedra y la laguna de Gallocanta

Los ayuntamientos de Used y Cubel han convocado para el próximo jueves, 10 de octubre, a otros doce municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel para estudiar las acciones que pueden emprender para reclamar el acondicionamiento de la carretera A-2506, que une el Monasterio de Piedra y la laguna de Gallocanta.

El encuentro, que comenzará a las 20:00 horas, se celebra a iniciativa de los consistorios de Used y Cubel y servirá para que estas poblaciones hagan frente común para exigir el arreglo de una vía que “lleva casi 50 años sin acondicionarse”, según ha explicado el alcalde de Used, Fernando Sánchez (Ciudadanos).

En esta primera reunión se ha convocado en Used a los alcaldes de Tornos, Bello, Las Cuerlas, Berrueco, Gallocanta, Santed, Aldehuela de Liestos, Cimballa, Torralba de los Frailes, Cubel, Abanto, Monterde , Nuévalos y Odón .

La carretera “está fatal, desde el límite provincial de Teruel a Abanto no se puede transitar”, ha detallado el alcalde de Used, al advertir de que la vía es muy estrecha y el firme “está en muy mal estado”. Aunque algún tramo ya ha sido arreglado, “habría que acondicionarla entera y en los últimos veinte años la han marcado dos veces para hacerlo, pero no han realizado los trabajos”.

La vía une dos enclaves turísticos, el Monasterio de Piedra y la laguna de Gallocanta, “y tenerla así es una pérdida de turistas para estas localidades”, ha lamentado.