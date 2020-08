Los agricultores aragoneses exigen a Europa unas reglas comunes para poder competir con terceros países

"Hemos de competir con las mismas reglas. No es justo que los agricultores de la Unión Europea estemos limitados a utilizar determinados fitosanitarios para el cultivo de nuestros productos y luego encontremos en el supermercado frutas y otras hortalizas producidas en terceros países donde sí están permitidos. Nos afecta seriamente". Esta es una de las reivindicaciones que las organizaciones agrarias como UPA y ASAJA trasladan, nuevamente, a Europa. Lo hacen en el horizonte que se abre con la nueva Política Agraria Común (PAC), para el periodo 2021-2027.

En la actualidad, países de diversos continentes exportan diferentes variedades de frutas y hortalizas que llegan a los supermercados europeos. Algunos de sus productores, como denuncian desde las organizaciones de agricultores aragoneses, no están sujetos a las mismas normativas que Europa impone a sus países miembros. "Aquí tenemos prohibidos determinados productos químicos y fitosanitarios para acabar con las plagas que afectan a nuestros cultivos, pero luego, por ejemplo, vemos en las tiendas tomates procedentes de Marruecos u otros lugares del mundo donde tienen otras normativas", explica Fernando Luna, presidente de ASAJA Huesca. En la misma línea se dirige la denuncia del secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, quien denuncia que no producen "en las mismas condiciones”.

Ante esta situación, los agricultores piden "jugar todos con las mismas cartas", independientemente del lugar de producción. "Así no somos competitivos", resalta Roche, antes de destacar la "responsabilidad brutal" demostrada por todos los agricultores europeos en una "situación muy complicada" como la crisis del coronavirus, donde "no ha habido desabastecimiento". "Hemos demostrado ser un sector estratégico. Si nosotros dejáramos de producir, la pandemia se quedaría pequeña", ahonda el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores. Coincide con esta última afirmación Fernando Luna, quien advierte de que la actividad agrícola que se pierde no puede recuperarse de un día para otro. "Para cultivar en un invernadero hacen falta más de dos meses, y en el campo, cerca de un año", apunta.

Una PAC insuficiente

A esta situación de desventaja se suma la aplicación de la Política Agraria Común para el periodo 2021-2027; su dotación presupuestaria no contenta a ninguna organización agraria. Para UPA, las cuentas de la PAC "no hacen justicia". Si se toma como referencia las cifras aportadas por el Gobierno central y del Ejecutivo aragonés, quienes aseguran que la ficha para España se ha mantenido (47.682 millones de euros frente a los 47.500 millones de los siete años anteriores), Roche lamenta que "no se ha tenido en cuenta la inflación". Este hecho "significa que en Aragón los agricultores no vamos a poder gastar más de 40 millones de euros al año".

Desde ASAJA ponen el foco en la rebaja de hasta un 10% de los fondos, al pasar de los 383.000 euros en 2014-2020 a los 343.900 millones en el nuevo presupuesto europeo. "Con esta disminución hay una incertidumbre mayúscula", señala Luna, quien además advierte de otro problema añadido. "Se han incorporado a las ayudas unos matices de obligaciones con el medio ambiente y políticas de ecologismo que condicionan nuestra actividad. Si vamos a tener que dedicar parte de nuestra tierra al abandono, la situación empeora", detalla.

Los criterios económicos, sociales y medioambientales "han de estar al mismo nivel, tanto en Europa como en el resto de países productores", reclama Luna. "Nosotros apostamos por una intensificación agrícola sostenible. Está claro que cuanto más produzcamos mejor, tanto para los agricultores como para la economía, pero tampoco queremos una explotación de la mano de obra ni contaminar el medio ambiente", defiende.

La nueva PAC eliminará cerca de 10.000 ayudas en Aragón

La entrada en vigor de la reforma de la PAC en 2023, con un periodo transitorio en 2021 y 2022, supondrá la eliminación de alrededor de 10.000 de las 37.000 ayudas que se estaban percibiendo en Aragón, señala el secretario general de UPA en la Comunidad. Además, la nueva Política Agraria Común trae consigo una serie de cambios, como la eliminación de los derechos históricos en 2025 y de las diferencias regionales por estratos, que distinguen los herbáceos en función de la zona donde se encuentran. También se establece la definición de agricultor genuino, para dotar de ayudas a aquel trabajador cuya renta agraria se sitúe entre el 20 y el 30% de sus ingresos totales.

Desde ASAJA no comparten el concepto de agricultor genuino y apuestan por la "agricultura activa". "Hay diferencias entre rentas de un millón de euros y de 10.000 euros. Es imposible generalizar a través de porcentajes. La ayuda tiene que ir a cada hectárea producida. De lo contrario, estamos dando matices a una economía de subsistencia", señala Fernando Luna.