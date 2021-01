Aragón es la comunidad que más porcentaje de sus vacunas ha administrado, el 84,7%

El proceso de vacunación en Aragón ha sido desigual, durante las primeras jornadas se vacunó menos que otras comunidades, ya que se tomó la decisión de almacenar 10.000 dosis en una reserva estratégica por si había alguna incidencia en el envío. Esto provocó que, la semana del 18 de enero, se recibieran la mitad de las dosis previstas, unas 7.000, debido al ajuste que llevó a cabo el Gobierno de España por el que se repartieron más vacunas a las comunidades que habían administrado más durante los primeros días, sin contar la reserva estratégica que realizó el ejecutivo aragonés.

El jefe de servicio de Prevención de Salud Pública, Luis Gascón, aseguró el 18 de enero en una entrevista al programa ‘Despierta Aragón’ de Aragón Radio que esta decisión del Gobierno de España era "un disparate", puesto que se determinó guardarlas para asegurar las segundas dosis pasados 21 días. "Ha sido una estrategia que no solo hemos utilizado nosotros. Si miden el porcentaje de vacuna distribuida es el 100%. Si se han remitido 42.000 dosis, las 42.000 han sido distribuidas ya. Hacer ahora este salto y decidir que se va a dar más a aquellos que se han guardado menos y no han tenido en previsión las segundas dosis me parece poco afortunado", manifestó.

Esa reserva se ha visto reducida ahora a 4.000 vacunas, para mantener el ritmo de llegada de viales durante las próximas semanas. En estos momentos, la comunidad es la que más dosis ha administrado con datos de 26 de enero. Aragón había proporcionado 47.835 vacunas de las 56.505, lo que supone un 84,7% de las dosis. Esta cifra hace que se sitúe en el puesto más alto del ranking de vacunación estatal, seguida de Murcia, Castilla y León y Ceuta, el último puesto lo ocupa País Vasco.

Por otra parte, la vacunación en Aragón también ha tenido polémica, debido a algunas irregularidades puntuales que se han producido en la administración. A este respecto, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha decidido abrir un expediente de oficio en la jornada de hoy sobre el plan de vacunación que se está desarrollando en nuestra Comunidad frente a la Covid19. “La prioridad establecida desde el Gobierno de Aragón es que sean nuestros mayores y discapacitados institucionalizados quienes ocupen los primeros grupos en la administración de la vacuna, junto a las personas que trabajan para ellos y a los sanitarios situados en primera línea de actuación. Por ello, que personas o colectivos estén siendo inoculados al margen de estas acertadas prioridades, puede suponer una indebida actuación que hace necesaria la apertura de este expediente para delimitar posibles responsabilidades”, explica en nota de prensa.

La curva de la comunidad continúa ascendente aunque se observa una estabilización

El 30 de diciembre se superó la barrera de los 400 casos en Aragón, esto no ocurría desde el 20 de noviembre cuando se notificaron 408 casos y la comunidad aún se encontraba en la tercera ola epidémica. Desde que comenzó el año, con la excepción de los días festivos, los contagios en Aragón no han parado de subir, de los 470 notificados el último día de 2020 a los 897 que se registraron ayer mismo.

La incidencia acumulada ayer jueves era ligeramente superior a la de la semana anterior, 392,4 casos por 100.000 habitantes, si bien se mantiene la tendencia a la estabilización de la curva observada en los últimos días. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, Aragón alcanzó los 602 casos por 100.000 habitantes a siete días.

Otros indicadores experimentan también una tendencia descendente o de estabilización de la cuarta oleada en Aragón. El índice de reproducción básico a los 7 días (el número promedio de casos que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una semana) se sitúa en 0,98%, un parámetro que ha descendido en la última semana, dado que hace dos semanas se situaba en 1,21.

Asimismo, la positividad global de pruebas diagnósticas es del 17,6% en la última semana, frente al 18,57% de la pasada semana.

En cuanto a la cifra de fallecimientos, desde el inicio de la pandemia han muerto en la comunidad 2.954 aragoneses (2.154 en Zaragoza, 425 en Huesca y 356 en Teruel), 99 durante esta semana. Se mantiene la tasa de letalidad por COVID-19 en la comunidad, con un porcentaje del 3,1%. Las muertes observadas superan levemente el umbral superior del corredor endémico de los últimos siete años.

Respecto al seguimiento de los contactos a diez días, los datos siguen reflejando el incremento de los casos registrados en las últimas semanas. De este modo, en estos momentos se está realizando seguimiento a 14.547 personas, frente a las 11.989 de hace una semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a seguir a 24.297 personas.

En el último mes, la ocupación hospitalaria de camas UCI se ha incrementado en casi un 102%, de las 42 que había el 29 de diciembre a las 85 actuales. La cifra de ingresos en los centros hospitalarios sigue una tendencia ascendente, de modo que en estos momentos la ocupación de camas en planta por enfermos COVID es del 17% y de un 36% de las camas de cuidados intensivos, si bien ya se observa una estabilización en el número de urgencias atendidas, tanto en Atención Primaria como en hospitales.

La ocupación actual de camas UCI es alta, pero aún no ha alcanzado a la de octubre y noviembre, el día 29 de ambos meses había 98 personas ingresadas en UCI con coronavirus.

Medidas restrictivas

El 2 de enero se tomaron una serie de medidas para tratar de contener el ascenso del coronavirus y la comunidad pasó a un nivel 3 de alerta agravado. Se estableció, por lo tanto, el cierre de toda actividad no esencial a las 20:00, un aforo del 30% en interior de hostelería y un 50% en terrazas. En el interior de los locales las mesas no podían ocuparlas más de cuatro personas y en el exterior, seis. Además, se instauró la prohibición de fumar en terrazas.

Dos semanas después, el 15 de enero, se endurecieron las medidas ante el aumento de los casos. Se estableció el cierre perimetral de todos los municipios de más de 10.000 habitantes que superan una incidencia acumulada en la última semana de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Los municipios afectados son: Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Utebo, Ejea de los Caballeros, Alcañiz y Tarazona.

Asimismo, la comunidad adelanta el toque de queda a las 22:00 y limita las reuniones a cuatro personas, tanto en el ámbito privado como público, a no ser que sean convivientes. Por último, de viernes a sábado, la actividad no esencial cerrará a las 18:00, el resto de la semana podrá permanecer abierta hasta las 20:00 como hasta ahora. Se mantendrán las excepciones de horario para cultura y deportes. Aquellos espectáculos que se inicien antes de las 18:00 en fin de semana podrán finalizar, siempre que sea antes del toque de queda.

Estas son las medidas que, con carácter general, permanecen en vigor. Aunque esta semana, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunció el endurecimiento de las mismas en Teruel, Alcañiz y Calatayud por su evolución epidemiológica. Toda actividad no esencial tiene que cerrar a las 18:00 en estas tres ciudades, además de suspenderse los eventos deportivos. En la misma rueda de prensa la consejera anunció el fin del confinamiento perimetral de la ciudad de Huesca, al haber bajado la incidencia acumulada de la ciudad por debajo de 250 casos por cada 100.000 habitantes.