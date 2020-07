Aragón considera que su "transparencia" sobre los contagios le perjudica : "Hay comunidades en peor situación"

Zaragoza capital registró este martes 279 casos de los 367 notificados en el conjunto de Aragón. Esto es, el 76% de los casos de coronavirus diagnosticados el lunes se dieron en la capital de la comunidad autónoma. La curva en Aragón continúa el ascenso que comenzó con los primeros brotes en las empresas hortofrutículas de Huesca y que ha terminado en una situación de trasmisión comunitaria en dos de las tres capitales de provincia, con especial incidencia en Zaragoza.

Ante esta situación, el Ejecutivo Aragonés ha llevado a cabo una serie de medidas para tratar de frenar esta trasmisión, primero con el descenso a fase 2 de las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera el 22 de junio y, poco después, Bajo Aragón-Caspe. Ya el 13 de julio Francisco Falo reconoció que preocupaba "el ritmo de incrementos, no tanto el número de casos" en Zaragoza capital y en Huesca, por lo que decretaron que ambas ciudades pasaran también a una fase 2 flexibilizada, así como las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe.

Esta misma semana el Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha confirmado que no se plantea el confinamiento de Zaragoza puesto que tendría unas "consecuencias absolutamente funestas para la economía". Ha reconocido también que Zaragoza es una zona donde "es bastante más difícil controlar el virus que en núcleos de población más pequeños" y, aunque ha explicado que considera adecuada la medida que se ha tomado en Murcia de confinar Totana, cree que "en el caso de Zaragoza sería absolutamente letal para la economía aragonesa, este es el motor cultural y económico de la comunidad y por lo tanto hay que redoblar esfuerzos para contener el contagio e impedir sobrepasar las cifras".

En la misma línea, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, aseguraba que "si no se pide el confinamiento es porque no se considera una medida que podamos soportar".

Respecto al volcado de datos, la Consejera ha dejado claro en sus últimas comparecencias que "hay comunidades cuya situación epidemiológica probablemente es infinitamente peor pero no aparecen en la lista de las más afectadas", y ha asegurado que aunque esto "lastra" a Aragón por aparecer diariamente como la comunidad con más casos, esto solo obedece a la "absoluta trasparencia".

Repollés asegura que los datos que notifica Aragón "son reales" y ha indicado que "cada comunidad puede volcar en tiempo y forma diferente, de la forma que considere oportuno" y el Ejecutivo aragonés continuará haciéndolo "exactamente igual". "No somos la primera comunidad por incidencia acumulada", ha observado Repollés, animando a realizar una lectura no cuantitativa, sino cualitativa de los datos.

Aragón identifica en estos momentos seis contactos por cada caso de COVID-19, demostrando "una capacidad muy superior a la media española", asegura Repollés. Hay 250 rastreadores, uno por cada 5.000 habitantes, muy por encima de la media nacional. Además, se realizan unas 3.000 PCR diarias, ya que "no hay restricciones" para hacerlas y se detecta así entre el 70% y el 80% de los contactos de cada caso.

La hostelería y el turismo

Esta "lastra" de la que hablaba la consejera también la lamentan desde la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca. Además de la imagen que se ha proyectado de Aragón en los medios de comunicación nacionales e internacionales, como es el caso del informativo de RTVE que el pasado viernes comparaba las cifras de Brasil y EE.UU. con las de Aragón.

La gerente de la asociación de hosteleros, Silvia Fernández, se ha referido a la prohibición de Bélgica a sus ciudadanos de realizar viajes no esenciales y turismo en la provincia de Huesca y la recomendación de no visitar el resto de Aragón y ha pedido que se explique la realidad de la provincia.

"Es curioso que el Gobierno belga indique a sus ciudadanos que no vengan a la provincia de Huesca, cuando solo una parte no está en fase de nueva normalidad" por la pandemia del coronavirus, para apuntar que, además, en la Fase 2 flexibilizada que tiene parte del territorio se permiten realizar actividades "con normalidad dentro de un límite".

Alemania también se sumó este martes a esa recomendación por la que desaconseja los viajes no esenciales con destino a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra por el aumento de contagios de coronavirus de las últimas fechas.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha exigido a los Gobiernos de Bélgica y Alemania la "inmediata rectificación" de su prohibición de viajar a la Comunidad Autónoma.

Repercusiones políticas

La diputada portavoz de Sanidad del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha lamentado la "falta de previsión y prevención" del Gobierno autonómico puesto que "somos la Comunidad autónoma con más casos y eso demuestra que algo ha fallado".

Ha opinado que la situación es "muy preocupante" puesto que la tasa de contagios "es nueve veces mayor que la del resto de España y más del doble que la Cataluña, que es la segunda Comunidad autónoma más afectada".

Marín ha pedido responsabilidad al Gobierno de Aragón ya que, a su entender, carece de ella después de que el presidente de la Comunidad autónoma, Javier Lambán, haya presumido de la gestión de los rebrotes, cuando "somos quienes tenemos más casos positivos de toda España" y también por afirmar que el resto de las autonomías "copian las medidas que se han tomado en Aragón".

Desde Vox también lamentan que el Ejecutivo "no esté haciendo ninguna autocrítica" porque "si no se reconocen los errores no se puede enmendar" y ha considerado que Aragón está siendo "muy transparente", lo que "no debería ser ningún problema, pero nos está suponiendo cierto problema que otras comunidades no estén siendo tan transparentes" porque esto "perjudica al turismo y la hostelería".

Susana Gaspar, de Ciudananos ha dicho que la "absoluta transparencia" del Ejecutivo aragonés crea "ciertos perjuicios a nivel mediático y afecta al turismo y la economía de nuestra comunidad". Ha recomendado que el Gobierno central establezca un sistema único de volcado para estar "en igualdad de condiciones".