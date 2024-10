Aragón se prepara para las marchas del sábado por la situación crítica de la sanidad: “A la privada, cero euros”

Asociaciones, sindicatos y partidos políticos se preparan para las manifestaciones que recorrerán este sábado las calles aragonesas para protestar por la situación sanitaria. Bajo el lema 'Aragón por la Sanidad Pública. A la privada cero euros', los convocantes prevén una asistencia multitudinaria ante el “deterioro” de la situación sanitaria en los centros públicos.

En la capital aragonesa, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) ha convocado a la ciudadanía a manifestarse en una marcha que comenzará a las 18.30 horas desde la plaza Aragón. Un llamamiento en defensa de la salud como derecho universal al que se han adherido un buen número de colectivos entre entidades, asociaciones, organizaciones políticas y sindicatos y que pretende seguir sumando voluntades al margen de ideologías y colores políticos.

“Creemos que la sanidad pública es la única capaz de garantizar el derecho universal a la salud de todas las personas y por ello la FABZ y la Comisión de Salud llevamos mucho tiempo trabajando para que no solo no haya una regresión en los servicios que presta, que cada vez son menos, sino luchar por conseguir que cada vez sean más”, ha situado el presidente de la FABZ, Arturo Sancho.

Frente a las externalizaciones y las concertaciones con la sanidad privada, la FABZ viene impulsando desde antes del pasado verano una campaña divulgativa por los diferentes distritos una campaña divulgativa que confluye en la concentración de este próximo sábado, a la que se sumarán manifestantes llegados de las comarcas de Cuencas Mineras y Comunidad de Calatayud y que tendrá sus réplicas en Huesca y Teruel bajo el mismo lema.

La manifestación, en principio, tenía previsto partir del edificio Paraninfo, bajar por plaza Aragón, paseo de la Independencia, plaza España, calle Alfonso y terminar en la plaza del Pilar. Pero el recorrido final está condicionado por el posible aplazamiento este viernes del espectáculo Monumental Tour a causa de la lluvia y su celebración el mismo sábado, por lo que los organizadores han planteado a Delegación del Gobierno un recorrido alternativo por plaza Paraíso, paseo Pamplona, calle Hernán Cortés, avenida Goya, Gran Vía, paseo Independencia y plaza España.

“Era importantísimo que alguien se pusiese en cabeza para movilizar a la sociedad por la sanidad pública, porque existía en la población cierta resignación con problemas como las listas de espera y las deficiencias en la Atención Primaria”, ha destacado la responsable de la comisión de Salud de la FABZ, Ana Lasierra, para quien los problemas de la sanidad pública “sí tienen solución”.

“Todavía podemos salvar la sanidad pública y frenar el deterioro que viene sufriendo”, ha sostenido. Para ello, ha expuesto, tal y como ha ido haciendo por los diferentes distritos de la ciudad, como también ante plataformas, sindicatos y grupos políticos, una serie de medidas que pasan por aumentar los recursos destinados al sistema público: “Ahora mismo -ha comentado- se está invirtiendo un 13% del presupuesto a la Atención Primaria, que se lleva el 80% de la demanda, cuando lo necesario, como mínimo, sería dedicar entre un 20% y un 25%, como se hace en el resto de Europa”.

Una infrafinanciación de la Atención Primaria que para Lasierra se traduce en que “los médicos están mal pagados, nadie quiere acceder a esas plazas y por ello faltan médicos, hacen concurso de plazas y no salen; también supone que se cierren centros a las 17.00 horas y no tengamos medicina de urgencias ambulatorias cercanas a nuestro domicilio y el desplazamiento al final acabe aumentando las urgencias hospitalarias”, ha enumerado.

Para la responsable de la Comisión de Salud de la FABZ, las administraciones “deben tomarse en serio” esta parte de la sanidad pública y “blindar” su financiación por ley. “La Atención Primaria bien gestionada sería también una prevención de la salud que evitaría que muchas personas tuviésemos que acabar en especialistas o en cirugías o en según qué tratamientos largos”, ha defendido.

Los convocantes también instan a eliminar los conciertos con la sanidad privada y destinar los impuestos a la pública. “Azcón dijo que su gobierno invierte en conciertos con la privada lo mismo que los anteriores gobiernos y yo solo puede decir que las listas de espera han aumentado un 13% en el último año y que los presupuestos en Sanidad comenzaron el año con un déficit de casi 800 millones de euros, por lo que está claro que los conciertos no son la solución”, ha expuesto Lasierra.

El miércoles, Isabel Lasobras, portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, hizo público el apoyo de CHA a las manifestaciones convocadas en Aragón. “Apoyamos desde CHA los motivos de la convocatoria: la defensa de la sanidad pública, la petición para eliminar los conciertos con la privada, la necesidad de asegurar una sanidad pública de calidad en el medio rural, la reivindicación por un incremento de las plantillas de profesionales sanitarios en condiciones dignas, la propuesta de apertura de centros de salud hasta las 20 horas, o la demanda para poder alcanzar el 25% del presupuesto en atención primaria, entre otras cuestiones”, señaló.

Lasobras ha recordado que esta semana se ha conocido que “la lista de espera quirúrgica llega a más 7.700 pacientes en Aragón con demoras de hasta seis meses”. “Pedimos un cambio radical, en la nefasta política sanitaria del Partido Popular, que deje de privatizar el sistema sanitario y que atienda a las necesidades reales de los centros de salud y de los consultorios médicos, en definitiva, de la sanidad pública aragonesa. El PP venía a solucionar los problemas sanitarios en Aragón, pero ha quedado demostrado que vamos a peor”, ha expuesto la también secretaria general de CHA.

Teruel

Por su parte, Ganar Teruel-Izquierda Unida, en la línea de otras formaciones de la agrupación en Aragón, anima a la participación masiva en las protestas del sábado. Desde la formación señalan que “hay que poner en valor el fundamental papel de la sanidad pública en la provincia de Teruel, porque es la que llega a todos los rincones del territorio, mientras que los sistemas los de salud privados únicamente centran sus esfuerzos en la capital y en municipios como Alcañiz, y ven la salud de los turolenses como un negocio”.

Ganar Izquierda Unida celebra que el Movimiento de Acción Rural siga impulsando la movilización ciudadana para señalar estas situaciones y acudirá a las convocatorias de todo el territorio en apoyo a las demandas que hacen las plataformas y que, en Zaragoza, convoca la Federación de Barrios y en Teruel, la FAVCT.

El Movimiento de Acción Rural fletará autobuses hasta completar aforo a un precio de 5 euros para sufragar los gastos y asistir a la convocatoria que hace en Zaragoza la FABZ bajo el lema Aragón por la Sanidad Pública, a la privada, cero euros. Las plazas se pueden reservar en el teléfono 655 640 401.

El manifiesto 'Aragón por la Sanidad Pública. A la privada cero euros'

La salud es un derecho universal, y la sanidad pública la única que puede garantizarlo. Un derecho que no podemos perder. Todas y todos tenemos la obligación de defenderlo, con independencia de los colores políticos, -aquí no hay derecha, izquierda o centro- , aquí está en juego lo más importante, lo más valioso que defienden los derechos humanos, nuestra vida.

Tener una sanidad pública, universal, y de calidad, es hablar de solidaridad, igualdad, equidad y ayuda mutua, es hablar de una sociedad que mira hacia el futuro sin diferencias sociales ni clasistas, frente a quienes pretender desmantelar el Estado de Bienestar, convirtiendo en puro negocio nuestra salud, y es por eso que nos oponemos frontalmente a la privatización y desmantelamiento paulatino que se lleva a cabo de nuestro sistema sanitario.

La Sanidad Pública, bien gestionada desde lo público, ha demostrado ser la más eficaz, social y económicamente, siendo la única capaz de tratar y curar patologías graves, con medios y profesionales de muy alta cualificación, y necesita que nuestras instituciones, apoyen y blinden lo público, frente a las privatizaciones.

La gestión privada, con supuestos modelos de gestión innovadores, sólo busca el ahorro para incrementar beneficios a costa de la pérdida de calidad del servicio, que es evidente, pretenden deje de ser un servicio público.

¿Cómo se entendería si no, que en EEUU, el país de más gasto sanitario del mundo, cerca de 50 millones de personas no tengan ningún tipo de atención sanitaria?

LA SALUD NO ESTÁ EN VENTA, NO SE RENTABILIZA, NO ES UN BIEN DE MERCADO. LA SALUD ES UN DERECHO DE TODAS Y TODOS.

Hay bulos interesados que repiten a través de redes y medios, que nos cansamos de escuchar, como si repetir algo muchas veces, lo hiciese verdad. Bulos que sólo buscan desprestigiar un sistema público de sanidad para justificar conciertos con mutuas, compañías aseguradoras y hospitales privados. Bulos que no son casualidad, y están al servicio de una estrategia bien planificada que pretende convertir el SERVICIO PÚBLICO, que debe ser la sanidad, en un servicio residual recordando tiempos de beneficencia y asistencialismo caritativo para quienes no pueden pagar.

Y es en esta estrategia, alevosa y premeditada donde se encuadra la generalizada carencia de profesionales, las listas de espera en atención primaria, pruebas diagnósticas, especialistas, cirugía, etc.... y se pretende ahondar en este desprestigio del sistema sanitario público y ganar adeptos para su continua privatización.

Servicio público versus negocio privado. Derecho de todas las personas contra privilegio de unas pocas, muy pocas. ¿O dispones del patrimonio de Amancio, Bruce Willis, Michael Schumacher para hacer frente a la enfermedad?, ¿o crees de verdad, que con tu seguro privado de 100 euros al mes no te va a hacer falta una sanidad pública?

Las alarmas que saltan y afectan al propio sistema son innumerables: desde las que se van agravando con el tiempo, como la salud mental (imprescindible cuidar también en ámbito educativo, laboral y social), como otras que lamentablemente están de rabiosa actualidad y se podrían extender a todo el territorio aragonés, como la situación de los centros de salud de Utrillas, Ayerbe o Ejea de los Caballeros, o de los hospitales de Barbastro, de Teruel con el Obispo Polanco, o del sector I de Zaragoza con el Royo Villanueva, por poner un ejemplo por, o los vaivenes de la atención continuada, o la posibilidad de compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con la privada a los 125 jefes de servicio de todos los hospitales de Aragón, o la dimisión de un director de personal del SALUD para que no le responsabilicen de lo que no le dejaron solucionar.

El malestar es palpable y generalizado como lo demuestra, un día sí y otro también, la población saliendo a la calle, protestando y denunciando problemas acuciantes, reivindicando y proponiendo soluciones urgentes.

¡No desistiremos! Aún estamos a tiempo de recuperar un sistema sanitario público que, a pesar de todo, sigue siendo envidiado por muchos países, y para ello proponemos:

Blindar por Ley la financiación necesaria en los Presupuestos del Estado y Autonómicos para, entre otras cosas, reducir hasta su eliminación las listas de espera.

Eliminar los conciertos con la privada y recuperar para la Sanidad Pública nuestros impuestos.

Recuperar la inversión pública realizada en la formación de los profesionales sanitarios exigiendo, como se hace en otros sectores, un periodo de trabajo mínimo en la sanidad pública.

Asegurar una Sanidad Pública de calidad en el medio rural, clave para su desarrollo.

Exigir que parte del periodo formativo de los médicos residentes se realice en la sanidad rural y conozcan así su realidad.

Incrementar las plantillas profesionales en condiciones dignas.

Exigir la exclusividad a los profesionales médicos debidamente remunerada.

Invertir en infraestructuras y equipos. Pasar del 13% al 25% del Presupuesto destinado a la Atención Primaria.

Apertura de los Centros de Salud hasta las 20:00 horas para introducir la jornada deslizante y mejorar la atención a la población, pasando la plantilla de atención continuada a Atención Primaria.

Consulta telefónica solamente para asuntos burocráticos y en aquellos casos que se consensuen con los pacientes.

Atención integral a las personas con enfermedad mental con un enfoque comunitario, con gestión pública, y respetuosa con sus derechos humanos.

Ir aumentando de forma paulatina la cartera de servicios de la sanidad pública, comenzando por ejemplo con los servicios de odontología.

La SALUD es un derecho y la sanidad pública la única en garantizarlo.

La salud es un DERECHO que no podemos perder, y aquí estamos defendiéndolo.

Por una SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD, A LA PRIVADA CERO EUROS

ADESPA, ALIANZA EMERGENCIA CLIMÁTICA ARAGÓN, ANSAR, ATENEO REPUBLICANO DE ZARAGOZA, CHUNTA, C.G.T., COAGRET, C.U.T., ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ZARAGOZA, FAPAR, FAL, HOAC, HOMBRES POR LA IGUALDAD, INTERSINDICAL I.S.T.A., IZQUIERDA UNIDA, LAS CRISÁLIDAS, AV MANUEL VIOLA, MARIA MOLINER, M.A.R., MOVIMIENTO DERECHOS DEL ALUMNADO, OSTA, PEDALEA, PSOE ARAGÓN, PLATAFORMA SALUD MENTAL, PLATAFORMA 13M “Aragón por la racionalidad energética”, PLATAFORMA POR LA HUERTA ZARAGOZANA, RADIO LA GRANJA, RAPA, REAS ARAGÓN, UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN, ZARAGOZA EN COMÚN.