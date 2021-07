El aumento de casos de la población más joven y sin vacunar eleva la incidencia de COVID-19 en Aragón

Aragón está experimentando un incremento en la incidencia de COVID-19, más acusado en los dos últimos días y tras una fase de meseta, de modo que a fecha de hoy se registran 51 casos por 100.000 habitantes a 7 días (41 la pasada semana) y de 92 a 14 días (82 la pasada semana). Durante esta quinta ola, la incidencia acumulada en 7 días llegó a un máximo de 165 casos por 100.000 habitantes el 2 de mayo.

Cabe destacar que este aumento de la incidencia se está produciendo fundamentalmente a costa de los contagios en los grupos de edad aún no vacunados, de modo que de los 198 casos registrados hoy, 131 (el 86%) se corresponde con la franja de edad de 10 a 29 años y se concentran aún más en la franja de 20 a 29 años, con 81 casos. Este patrón de contagio se viene repitiendo en los últimos días, de modo que la incidencia a 7 días del grupo de edad de 20 a 24 años asciende a 209 casos por 100.000 habitantes y, en el caso del grupo de 15 a 19 años, a 149 casos por 100.000 habitantes en la última semana. Sin embargo, la incidencia en franjas de población como la de 80 a 89 años, por ejemplo, apenas es de 10 casos por cada 100.000 habitantes.

A este respecto, el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que hay "preocupación" por el repunte de casos, que afecta "sobre todo a personas jóvenes" y ha resaltado que, aunque "la mayor parte de los casos son asintomáticos y no tienen prácticamente impacto en la hospitalización ni en fallecimientos", esto no quiere decir que no haya que preocuparse, ya que "la pandemia no ha quedado atrás".

Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 50; Huesca de 36,8; y Teruel, 76 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel presenta una incidencia de 110 casos por 100.000 habitantes en la última semana; Huesca, 63 casos; y Zaragoza capital tiene una tasa de 46 casos por 100.000 habitantes.

En cuanto a los números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 128.184 casos confirmados de COVID-19, de los que 122.534 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.543 fallecimientos.

En cuanto a la hospitalización, se mantiene en tendencia descendente, con 72 camas ocupadas por pacientes COVID, 16 de ellos en UCI (74 la pasada semana). El seguimiento de los contactos a diez días ha experimentado un ligero aumento: en estos momentos se está realizando seguimiento a 1.766, frente a las 1.624 de la pasada semana. Como referencia, en el pico de la tercera oleada, el pasado mes de noviembre, se llegó a seguir a 24.297 personas.

Respecto a las variantes, la semana pasada se cerró con 9 casos de variante Delta en Aragón (de estos, siete ya estaban incluidos en la nota de prensa del pasado jueves) de 136 muestras analizadas en el laboratorio del Hospital Miguel Servet. En el Clínico se analizaron 57 muestras y en ninguna de ellas se detectó variante Delta.

En cuanto a la situación de las residencias aragonesas, hay dos brotes abiertos en estos momentos en las residencias de Aragón (con 2 trabajadores afectados), además, no hay ningún usuario de residencia ingresado en hospital o en el centro covid de Casetas.