Juan Carlos Navarro Asín: “Detrás del tiro hay un importante esfuerzo económico para el deportista”

El tirador Juan Carlos Navarro Asín se ha proclamado por cuarta vez campeón absoluto de España de Compack Sporting. Del 7 al 10 de septiembre, viajará a Grecia con la selección española para participar en el Campeonato Mundial de Tiro. Nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), tiene 39 años y lleva 25 participando en competiciones de tiro. Recuerda que cada vez hay más afición por esta práctica deportiva, en la que gran parte del coste de su ejercicio corre por cuenta de los propios deportistas.

¿Cuándo y de la mano de quién llega usted a este deporte?

Comencé con 14 años. Fue mi padre el que me introdujo en las disciplinas de tiro deportivo. Viendo que tenía ciertas facultades para esta práctica deportiva, que se me daba bien y que me gustaba, empecé a asistir a las tiradas locales, después a las provinciales y de ámbito autonómico hasta que di el paso a participar en competiciones nacionales y las internacionales. Los primeros años competía en categoría junior (hasta los 20 años) y ya después en categoría absoluta, en la que estoy ahora. Son 25 años en este deporte, más de la mitad de mi vida.

Al igual que el resto de prácticas deportivas, el tiro necesita de una preparación. ¿Cómo y dónde se prepara?

Me preparo siempre que el trabajo me lo permite. Cuando tengo algo de tiempo entreno dos veces por semana y competición. Un día a la semana hago entrenamiento físico en casa, al final tienes que cargar el peso de un arma y eso requiere de cierta forma física, sobre todo de fuerza y equilibrio. Para hacer entrenamiento real sobre plato, con el arma, tengo que desplazarme hasta los diferentes campos de tiro de los que disponemos en Aragón; en Sos del Rey Católico, en Villanueva de Gállego y en La Muela. Eso a nivel regional, pero también me voy moviendo por diferentes puntos de la geografía española, a otros campos de tiro, sobre todo coincidiendo con las competiciones de tiro.

El tiro deportivo no es entonces un deporte que se pueda practicar “en la puerta de casa”, requiere de desplazamientos, de un arma y de munición, lo que se traduce en inversión económica. ¿Recibe alguna ayuda o apoyo a nivel institucional o privado?

Sí, supone un esfuerzo económico importante y no, no dispongo de ayuda económica alguna; sólo parte del material que me proporcionan mis esponsors. La fórmula para entrar a formar parte de los equipos de tiro es la siguiente: disparamos tres campeonatos provinciales Huesca, Zaragoza y Teruel. Descartando el peor resultado, de esta clasificación sale el que será el equipo que representará a Aragón en el campeonato nacional y los deportistas que lo forman sí reciben una pequeña ayuda para afrontar los gastos de esa competición. Lo mismo sucede si te clasificas para formar parte de la selección española. Se dispara en unas pruebas preselectivas, y si la puntuación te da para entrar y formas parte del equipo que representará a España en los campeonatos europeos y mundiales, sufragan el 80 por ciento aproximadamente del costo de la competición, pero nunca la totalidad. En estas pruebas no ganas nada económicamente; es más, sueles terminar poniendo de tu bolsillo.

Díganos cuál es la salud de su deporte en la actualidad, ¿hay afición?

En España hay cada vez más afición, en los campeonatos nacionales solemos estar en torno a 400 personas. A nivel internacional, el mes pasado estuvimos en Hungría 1.080 personas en una misma competición. No siempre es así, pero congregar en torno a 600 personas es lo habitual. No está mal para ser un deporte que no tiene una gran difusión mediática.

Hablando de competiciones, acaba de hacerse con un importante título. ¿Qué ha significado para usted?

Ganar el Campeonato de España de Compack Sporting me hace sentir muy afortunado, más si cabe porque es el cuarto título que consigo en esta disciplina. El campeonato era a la vez una prueba preselectiva, al igual que la copa de España que gane a principios de año, y ganar ambos me da el pase para entrar a formar parte del equipo nacional, con el que representaré al país en el próximo mundial, que se celebrará del 7 al 10 de septiembre en Grecia.

¿Cómo lo compatibiliza los desplazamientos y estas competiciones de alto nivel con su trabajo diario?

Afortunadamente, en la empresa de mi localidad para la que trabajo, Ferber, no me ponen ninguna pega a la hora de coger de mis vacaciones los días que necesito para desplazarme, y es algo que agradezco mucho porque de no ser así me sería imposible participar en todas las competiciones y a este nivel deportivo.

En unas semanas, cogerá días de sus vacaciones para competir en el mundial, en Grecia. ¿Está nervioso?

Bueno, solo espero hacerlo lo mejor posible, desde luego por ganas no será. Con esa competición daré por terminada la temporada de tiro por este año. Un año que cierro con alegría por ser además uno de los mejores a nivel personal.