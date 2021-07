"Ruralmind", el reality show que busca la mejor idea de emprendimiento en la España vaciada

Con el objetivo de "dar una visión moderna del mundo rural" nace Ruralmind, "un reality show pensado para atraer el crecimiento al medio rural de una forma divertida que llame la atención", tal y como explica Alejandro Hernández, cofundador del mismo. Los concursantes tendrán que exponer una idea de negocio viable que se irá enriqueciendo gracias a la aportación de los mentores, del embajador y del mismo territorio.

Esta iniciativa está dividida en tres municipios de menos de 5.000 habitantes y el escenario aragonés elegido para ello es Santa Eulalia de Gállego, en la provincia de Zaragoza. Entre sus 97 habitantes se encuentra Alejandro Hernández, que desde hace un año teletrabaja en el pueblo en su agencia de marketing. "Se ha escogido Santa Eulalia de Gállego porque yo vivo ahí y soy uno de los cofundadores. Teletrabajo en el pueblo desde hace un año y la idea era poder enseñar que igual que he venido yo se puede hacer", explica.

A este municipio se suman Villarrín de Campos, en Zamora y Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real. En cada una de las localidades existe un coliving donde se va a desarrollar el reality. En el caso de Santa Eulalia de Gállego, es Casa Felisa, un antiguo molino de aceite transformado en una vivienda de turismo rural.

En este establecimiento se instalarán diez emprendedores de un total de 40 seleccionados antes del 13 de octubre. "Seleccionaremos 40 personas, diez se quedarán fuera en el primer programa y luego diez se desplazarán a cada comunidad. Se emitirá por YouTube y Twitch, ya que queremos que nuestro público sea joven", explica Hernández.

La elección de los municipios ha sido con la premisa de que tengan menos de 5.000 habitantes "y donde los emprendedores puedan desarrollar esa idea de negocio. Este proyecto surgió para atraer a los emprendedores al mundo rural, donde estarán 19 días con mentores reconocidos a nivel nacional que les ayuden a desarrollar la idea y a ver si es viable, en el formato de reality show en el que cada dos días vamos eliminando a gente porque el formato lo pide", cuenta Hernández.

Los premios son 3.000 euros al emprendedor y 2.000 al pueblo para que ese emprendedor pueda desarrollar su negocio. "La idea es que el ganador se quede en el pueblo, pero si no puede ser en otro que cumpla los requisitos. No hace falta que sea el emprendimiento tradicional que requiere una gran inversión, puede ser un emprendimiento digital, por ejemplo", relata Hernández.

Funcionamiento

Los embajadores tendrán que elegir dos mentores para su coliving, en un programa emitido en directo "donde conoceremos primero el currículo de cada uno de ellos para que los embajadores sepan que es lo que se pueden perder si no los tienen en su equipo. En sobre cerrado elegirán al primer mentor. Si no hay ninguno repetido, se quedará con él. Si no, tendrá que poner un nombre diferente y así sucesivamente hasta que consigamos el equipo perfecto", exponen los organizadores.

Después de un casting interno de todos los proyectos presentados, quedarán 40 emprendedores de toda índole. Sólo se pedirá que sea un proyecto que sea viable para que se pueda desarrollar en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Cada uno de ellos tendrá dos minutos para convencer a los mentores. Estos 40 proyectos se elegirán en directo compitiendo entre los equipos en tres galas para que cada coliving cuente con 10 emprendedores.

El primer emprendedor será expulsado el 18 de octubre y luego cada dos días laborables hasta el 31, cuando será la gran final. Quedarán tres finalistas en cada pueblo para el último día en el que habrá un ganador por coliving, que tendrá un premio de 3.000 €. El pueblo que guste más al público siendo más activo con el programa ganará 2.000€ más y elegirá el emprendedor al cual dárselo para que desarrolle su idea allí.

El programa durará 24 horas repartidas en 20 días de emisiones en directo y los embajadores serán sus propios impulsores: Patricia García, presidenta de ANCYCO, Alejandro Hernández, CEO de Vivatopia y Javier Domenech, director adjunto del coliving La casona del abuelo Parra, en Villanueva de los Infantes. El proyecto ha sido lanzado por la Asociación Nacional de coliving y Coworking (ANCYCO) en colaboración con Vivatopia.