Los trabajadores del CITA denuncian el “desinterés” del Gobierno de Aragón: “Estamos sufriendo la fuga de investigadores”

Los trabajadores y trabajadoras del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) denuncian el “desinterés” del Gobierno de Aragón en la gestión del centro, tras cambiar dos veces de consejería y dimitir esta misma semana el director gerente, “volviendo a la páralisis en los proyectos”.

El CITA se creó en 2002 dentro de la Consejería de Agricultura, sin embargo, fue trasladado a la de Ciencia al año siguiente y, desde entonces y hasta 2023, permaneció en ese departamento. El año pasado, con el acuerdo entre PP y Vox en el que Vox se hacía cargo de la Consejería de Agricultura, el CITA se adjudicó al Departamento dirigido por Ángel Samper.

No ha durado ni un año, con la salida de Vox del Gobierno de Aragón, el CITA ha vuelto al Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades. Estos cambios han supuesto la dimisión del director gerente, elegido por el exconsejero Samper, lo que ha causado malestar entre los empleados por la falta de estabilidad que supone: “La temporalidad en la dirección del centro dificulta poder tratar temas importantes durante los cuatro años que dura cada mandato. Exigimos al Gobierno de Aragón una dirección técnica que no sufra los vaivenes de las Cortes y que consiga alcanzar una gestión eficiente”, ha dicho Albina Sanz, investigadora del centro.

A día de hoy, se desconoce quién asumirá la dirección del centro, lo que genera “una situación de incertidumbre que dificulta la gestión de los numerosos proyectos de investigación, desarrollo e innovación en curso”. Esta situación de temporalidad directiva impide, “la resolución de temas clave que exigen estabilidad a largo plazo, en contraposición a los ciclos de cuatro años que dictan las agendas políticas”.

En una rueda de prensa Sanz ha denunciado, además de los cambios en la dirección, las infraestructuras “obsoletas” del centro con “maquinaria y equipos parados por inspección de trabajo por no cumplir la normativa” y la “fuga de investigadores”.

“Si no hay personal no hay investigación”

Pedro Marco es investigador y ha recalcado los problemas respecto al personal. Los investigadores y el personal de campo son personal laboral, y dentro de ellos hay trabajdores fijos y otros que se contratan en función de los proyectos que se consigan. “A lo largo de un año podemos obtener dos o tres millones de euros de financiacion y la gran mayoría va destinado a personal, de ahí que tengamos carencias en infraestructuras, si no hay personal no hay investigación. Estamos en una situacion bastante critica a nivel de personal porque las plazas que no se cubren son las de funcionarios dependientes del gobierno y mientras tanto intentamos parchear con dinero de proyectos problemas del centro”. Sanz ha destacado también que hay una “falta de personal adicional para cubrir bajas y jubilaciones”, lo que ha comprometido “la capacidad del centro para responder a las demandas del sector agroalimentario aragonés en materia de innovación y solución de problemas técnicos”.

Marco explica que la labor del centro es “dar respuesta a los problemas que hay en el campo” y resalta la importancia del CITA como “único centro que hace investigación integral desde el campo hasta la mesa. Es una investigacion aplicada, si que es cierto que trabajamos muy codo con codo con todo el sistema agrario y ganadero”.

Otra de las reclamaciones de mayor relevancia para los investigadores del CITA es la aprobación de un decreto que regule la carrera científica, compromiso pendiente desde hace casi 20 años y que fue aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, el pasado 5 de febrero de 2024. “La ausencia de este marco ha impulsado la fuga de investigadores hacia otros centros nacionales, debilitando el potencial del CITA y posicionándolo en desventaja frente a otras comunidades autónomas”.

El CITA se financia con proyectos regionales, nacionales, europeos e internacionales. Es un centro de investigación y de trasferencia, es decir, se trasladan los resultados de las investigaciones al sector. “Ha sido siempre un centro de reconocido prestigio y estamos sufriendo la fuga de compañeros por la falta de reconocimiento profesional. El hecho de que nuestra direccion dependa cada cuatro años de las Cortes frena la competitividad y desarrollo que se nos exige como centro”.