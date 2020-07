Aragón registra 166 casos nuevos de coronavirus, 98 de ellos en la ciudad de Zaragoza

La Dirección General de Salud Pública detectó ayer 166 nuevos casos de coronavirus en Aragón, 115 de ellos asintomáticos. La distribución por provincias es la siguiente: 33 casos en Huesca, 7 en Teruel y 126 en Zaragoza.

Según los datos disponibles hasta el momento y respecto a las zonas que están en fase 2 flexibilizada, 11 de ellos se corresponden con la comarca de Bajo Aragón - Caspe y 17 con las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. De estos 17 casos, 11 se están asociados a un mismo brote registrado en Albalate de Cinca del que se cargarán más datos en los próximos balances. Zaragoza capital y su entorno registran 98 casos y Huesca capital, 2.

Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.

Respecto a la ocupación en los hospitales, los centros aragoneses actualmente hay 71 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -5 en UCI y 66 en planta-.

La Comunidad tiene en estos momentos un total de 193 camas de UCI con respirador y 3.870 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 56% de camas UCI y del 40% en las de hospitalización convencional.

Trasmisión comunitaria en Zaragoza

La Consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado que durante el fin de semana se observó una incidencia creciente de casos en Zaragoza capital, con una “cierta transmisión comunitaria” que ha llevado a tomar medidas. “Se necesitan medidas de distanciamiento social y evitar grupos de personas, especialmente en población vector de infección, como jóvenes, asintomáticos y en grandes agrupaciones sociales. Tenemos que aplicarnos muy bien en esas medidas restrictivas para poder contener esta transmisión comunitaria”, ha explicado.

La consejera de Sanidad ha reconocido que en la ciudad nos encontramos “en curva ascendente” de casos, pero que era algo esperable y que en todo caso la situación dista mucho de ser aún problemática. “No hemos llegado ni siquiera hemos llegado al número de incidencias en urgencias que se veían en el mismo mes el año pasado”, ha abundado.

Para terminar, la consejera de Sanidad ha querido hacer una apelación a la “responsabilidad individual” de forma que, aunque no se ha restringido la movilidad geográfica, sí se “realicen solo aquellos desplazamientos que sean absolutamente necesarios”.

"Aragón es seguro"

Por su parte, el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que muchas medidas adoptadas en la fase 2 flexibilizada no alteran la normalidad tras el fin del estado de alarma y ha asegurado que “Aragón es seguro y visitable casi en su totalidad y sin ningún tipo de restricción", aunque siempre desde la responsabilidad.

28 de las 33 comarcas aragonesas quedan al margen de la fase 2 flexibilizada, de lo que beneficia toda la provincia de Teruel y todas sus atracciones y lugares visitables, así como las más turísticas de Zaragoza y Huesca, el Pirineo, Tarazona y el Moncayo, las Cinco Villas y Prepirineo, entre otras. Es decir, lo más turístico permanece en la nueva normalidad.

Se ha mostrado convencido de que "no se producirán grandes cambios", aunque no ha descartado tomar nuevas medidas porque "a estas alturas nadie es capaz de hacer previsiones ni fijar certezas de futuro". Lambán no prevé que se tenga que volver a la situación del pasado mes de marzo --de confinamiento-- "ni nada por el estilo".

"Hay que tomar medidas ante los rebrotes", ha justificado Lambán, quien ha dejado claro su "compromiso de ayudas futuras", añadiendo que "por encima de todo está la salud de las personas" y ha considerado que "sería una irresponsabilidad que no se hiciera nada".