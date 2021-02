Carmen Calvo, último nombre frente a Susana Díaz

Tras las elecciones catalanas, han vuelto las conjeturas sobre un adelanto electoral en Andalucía, y con ellas se han disparado las cábalas sobre el liderazgo del PSOE andaluz. ¿Disolverá el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) el Parlamento andaluz y convocará elecciones ahora que su rival el PSOE está internamente dividido y aún no ha resuelto quién será su cabeza de lista y que su socio Ciudadanos está débil y desnortado, y antes de que Vox se venga tanto arriba en esa comunidad como para aspirar al sorpaso que se ha producido en Cataluña? Y si lo hace, ¿dará Susana Díaz en el PSOE un paso al lado por la presión de su sector crítico y atendiendo las sugerencias que desde la dirección federal de su partido le habrían trasladado?

Hace ya más de un año, en enero de 2020, las escaramuzas en el PSOE andaluz ya habían comenzado. Movimientos de base del partido le movían la silla a Díaz; algunos cargos orgánicos de Sevilla dimitían para hacer público su alejamiento de la expresidenta autonómica; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, parecía ofrecerse para el liderazgo de la formación; un diario nacional antes muy susanista le lanzaba a Díaz algunas andanadas hasta entonces insólitas... La expresidenta reaccionó con una carta a la militancia en la que atacaba al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos y apoyado en Vox y en la que citaba a Pedro Sánchez... y para bien. ¡Quién lo hubiera pensado pocos años atrás! El remate fueron unas declaraciones sorprendentes en boca de la que fue la instigadora del golpe interno contra Sánchez y de su desalojo del liderazgo estatal del partido en el otoño de 2016. "Me equivoqué apoyando a Mariano Rajoy y acertó Pedro Sánchez". Ese mismo día, en un grupo de mensajería instantánea de dirigentes socialistas cercanos a Sánchez abundaban las bromas: "Se equivocó la Susana, se equivocaba", parafraseando el poema de Rafael Alberti al que puso música, entre otros, Joan Manuel Serrat.

La operación relevo parecía ya en marcha, en fin, pero vino la pandemia y todo el calendario se desbarató. Se retrasó el Congreso Federal del PSOE, el número 40 de su historia, y con él los congresos autonómicos, provinciales y locales posteriores. El Congreso Federal se celebrará finalmente en la segunda mitad del mes de octubre próximo y será presencial. El autonómico andaluz, en diciembre. Pero las maniobras se han desatado ya, y más aún con la posibilidad del adelanto electoral.

Este lunes, en Espejo público (Antena 3), Susana Díaz le decía en una entrevista presencial, en Madrid, a Susanna Griso que no iba a dar ese paso al lado que le estarían pidiendo desde la dirección federal socialista y argumentaba que había "reconocido errores" e impulsado un proceso "de renovación muy fuerte" en la formación. En el otro lado del probable ring, a los muchos nombres que ya se barajaban –la sevillana María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno; el también sevillano Juan Espadas, alcalde de Sevilla; la gaditano-malagueña María Gámez, directora general de la Guardia Civil; el diputado jienense Felipe Sicilia...– se les ha añadido en los últimos días otro de aún mayor rango institucional: la cordobesa Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno.

Quienes circulan su nombre no saben o no quieren explicar si Calvo se autopropone –lo que parece improbable– o si la promueve alguien, y si es esto último quién lo hace y a qué fin. ¿Es un premio, un castigo, una penosa tarea, un globo sonda para que Susana Díaz llegue al convencimiento de que tiene que negociar una salida y no encastillarse? Quitar a Calvo de número 2 del Gobierno, y además cuando está librando una dura pugna con la ministra Irene Montero (Unidas Podemos) por el liderazgo en las políticas de igualdad del Ejecutivo, y en medio de una refriega general entre los socios del Gobierno, para llevarla a una doble pugna electoral incierta, con Susana Díaz primero y si la gana con Moreno Bonilla después, más parece un castigo que un reto o un premio. Es una operación Salvador Illa al cubo, y en el peor momento y con mucho más riesgo.

En las agendas oficiales de este lunes en la sede federal del PSOE y en el palacio de la Moncloa no se esperaba a Susana Díaz.