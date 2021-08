Morir del éxito de la campaña de vacunación

Con un pequeño retraso respecto a lo previsto oficialmente en mayo pasado, España completa estos días un indudable éxito contra la pandemia de coronavirus: el 70% de su población habrá recibido ya esta semana la vacuna en su pauta completa, lo que, según los científicos mantenían hasta ahora, nos daría como país la inmunidad de rebaño y la definitiva victoria sobre la COVID-19.

Fue el lunes 10 de mayo pasado, pocas horas después del final del último estado de alarma, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adquirió en público un compromiso que en aquel momento pareció utópico a muchos, y no solo en la oposición: "Estamos a solo 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada", anunció. Los 100 días se cumplieron el 18 de agosto pasado, y el 70% de población inmunizada se alcanzará previsiblemente este martes, 31 de agosto, o este miércoles, 1 de septiembre. Pero el pequeño retraso no oscurece el éxito español: estamos en los primeros puestos mundiales de vacunación, tanto de pauta completa como de primera dosis, muy por delante de países que nos llevan gran ventaja en la mayoría de indicadores positivos de toda índole. ¿Y ahora qué? ¿Misión cumplida? Ni mucho menos. La pandemia no está vencida, y relajarse puede convertir nuestro país en un caso evidente de muerte de éxito, según advierten diferentes expertos que siguen al detalle las novedades de la pandemia.

"Si no nos ponemos pronto unos nuevos objetivos ambiciosos y transparentes, la situación empeorará de nuevo", asegura Miguel Sebastián. Ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, economista, profesor de la Universidad Complutense, autor de varios libros, articulista en diferentes medios, Sebastián advirtió de la gravedad de la que se nos venía encima ya a comienzos de 2020, mucho antes de que la OMS empezara a hablar de pandemia y cuando casi nadie aquí le daba importancia a la nueva enfermedad surgida en China. "Desde siempre me han fascinado las epidemias –cuenta–. Mi abuelo paterno, que era militar, murió en la epidemia de la llamada gripe española de 1918. Mi madre murió de sida en 1987, por una transfusión en los primeros años de la epidemia". Con los datos oficiales de España y de todo el mundo, Miguel Sebastián ha ido publicando regularmente en su cuenta de Twitter y en diferentes medios de comunicación certeros análisis de tendencias de la enfermedad, gráficos muy ilustrativos, proyecciones estadísticas, acelerones y frenazos –en contagios o en vacunas– país a país... Y ha ido haciéndose preguntas en voz alta. "Siguen preocupando los 32.000 mayores de 70 años y los 107.000 de 60-69 que aún no tiene una sola dosis", escribía en un tuit en la madrugada de este lunes. ¿Quiénes son y dónde están esas muchas docenas de miles de mayores que aún no han sido nada protegidos? "No lo sabemos, no hay datos oficiales", responde al teléfono. "Pero deberíamos indagarlo para frenar definitivamente la enfermedad en esos tramos de edad de tanto riego".

En las elecciones municipales de 2007, Sebastián encabezó la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. El número 15 de aquella candidatura era Pedro Sánchez, que por entonces contaba 35 años. Sebastián había sido antes uno de los mentores de Sánchez como economista, antes que como político. Las relaciones entre ellos se agriaron después. Ahora han mejorado, y alguna de las ideas de Sebastián sobre el combate contra la pandemia son escuchadas por Sánchez. "Necesitamos nuevos objetivos contra la pandemia", insiste Sebastián. "En el empresarial, en el deportivo, en muchos otros ámbitos, las cosas se hacen mejor y no se baja la guardia si hay objetivos ambiciosos y transparentes. Y si no los hay, se vuelve atrás".

El ex ministro de Zapatero cree que estas próximas semanas, tras el éxito de la campaña de vacunación, deben llevarse a cabo otros muchos debates públicos sobre la pandemia, y que tanto la comunidad científica como los responsables políticos han de pronunciarse, y responder a preguntas como estas: ¿Qué porcentaje de la población, vacunada o no, ha pasado ya la enfermedad? ¿La inmunidad de rebaño se consigue realmente con el 70% de vacunados, como se ha dicho hasta ahora, o la variante delta de la enfermedad nos obliga a calcular otro porcentaje? ¿Y cuál es ese nuevo porcentaje y en qué plazos habría que lograrlo? ¿Habrá que poner una tercera vacuna? ¿A toda la población? ¿Cuándo? ¿Hay que vacunar ya a todos los niños? ¿Hay que empezar a donar vacunas en masa al tercer mundo, ya que la inmunidad de rebaño realmente eficaz en un mundo globalizado e hiperconectado sólo se logrará así? En el caso de España, ¿empezamos por donar a nuestros vecinos del sur, por el Magreb, o lo hacemos por Latinoamérica?

Preguntas y más preguntas cuyas respuestas van a ser clave para que dejemos definitivamente atrás la pandemia.