Adrián Barbón: “En los siete años de gobierno de Rajoy no hubo ministros asturianos y no se cayó el mundo”

El secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido este martes que le hubiese gustado que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez tuviese algún ministro asturiano, aunque ha recordado que la composición de un ejecutivo no se hace con “retales territoriales” si no teniendo en cuenta la capacidad de las personas para asumir cada cartera. Asturias es la única de las tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que se queda sin representación en el nuevo ejecutivo nacional.

“¿Que nos hubiese gustado tener ministros de Asturias? Desde luego. ¿Que no los hay?, pues tampoco los hubo durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy y no se cayó el mundo”, ha afirmado Barbón, para quien es una hipocresía que desde el PP se critique ahora lo que no criticaban cuando gobernaban los suyos.

Barbón ha incidido en que “un gobierno no es la mesa redonda de Arturo y no se hace por representaciones territoriales” y se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez, al igual que él, lo hace pensando en la capacidad de las personas y no en equilibrios territoriales.

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que “es beneficioso” que coincidan gobiernos progresistas en Madrid y Asturias y que, dado que conoce a la mayoría de ministros y mantiene una relación excepcional con algunos, como Margarita Robles o Félix Bolaños, le permitirá tener “una confianza suficiente para plantear cosas, y también para discrepar”.

“La FSA valora muy positivamente todo lo que sea asegurar un gobierno progresista de España con el que podrá entenderse el de Asturias”, ha subrayado el presidente asturiano que ha adelantado que cuestiones como el corredor ferroviario del Atlántico, el vial de Jove de Gijón, la finalización del soterramiento de Langreo, el enlace de autovías de Robledo o el proyecto de La Vega, en Oviedo, serán objeto de negociación.

Barbón ha avanzado que ya ha tenido un primer contacto telefónico, “casi de cortesía”, con el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, al que ha dicho conocer bien y con el que espera “mantener una relación fluida” dado que para el Gobierno asturiano es una prioridad “todo lo que tiene que ver con la transformación industrial”.