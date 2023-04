Catorce partidos se presentan a las elecciones autonómicas en Asturias

La Junta Electoral Provincial de Asturias ha informado de que 14 formaciones han presentado candidaturas para concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, 11 de ellas se presentarán por las tres circunscripciones en las que se divide el espacio electoral asturiano.

En la circunscripción central, donde se reparten 34 de los 45 escaños con los que cuenta la Junta General del Principado, se han presentado PSOE, PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España, PP, Vox, Andecha Astur, SOS Asturias-España Vaciada, Verdes Equo Asturias, Suma Principado, PACMA, Ciudadanos, PUEDE (Partido Unionista Estado España), Foro, Podemos y Convocatoria por Asturias-IU, un total de catorce partidos.

En la circunscripción occidental, donde se eligen seis diputados, el número de listas se reduce a 12 al no concurrir ni PUEDE ni Verdes Equo Asturias y a once en la oriental, que designa a cinco representantes al parlamento asturiano, ya que además de las dos formaciones que no van por el occidente no se ha registrado tampoco el Partido Animalista.

En el Principado están convocados a las urnas 835.451 ciudadanos residentes en Asturias, 20.405 menos que en los anteriores comicios en el 2019, y 123.184 votantes que forman parte del Censo de Residentes Ausentes, al vivir en el extranjero. Hace cuatro años este censo lo integraban 117.865 personas, casi cinco mil menos.

Sólo PSOE y PP concurren en los 78 municipios

El 28 de mayo también se eligen los alcaldes de los 78 concejos asturianos. Tan sólo presentan candidatura a todos ellos la FSA-PSOE y el PP. En número de candidaturas la tercera posición la ocupa Izquierda Unida que ha registrado listas en 60 municipios, un número muy similar al de las últimas elecciones municipales. Sólo lo hará en coalición con Podemos en Avilés y Cangas de Onís, frente a los seis en los que habían ido juntos hace cuatro años.

Quienes ven reducida notablemente su presencia en los concejos son Podemos, Ciudadanos y Foro, mientras que Vox duplica su número de alcaldables y pasa de presentarse en 14 ayuntamientos a 30. La formación morada optó en 2019 a 42 alcaldías y en esta ocasión lo hará a menos de la mitad, sólo 15. Ciudadanos también reduce a menos de la mitad su presencia municipal y de los 34 concejos pasa a 11. Por su parte Foro pasa de 46 a 25 listas municipales.

Encabezando las diferentes listas de los ayuntamientos estarán 62 de los 78 alcaldes actuales. Los socialistas, que gobiernan en 54 concejos de los 78, vuelven a presentar a 42 de sus regidores como cabeza de sus candidaturas. La segunda fuerza municipal, Izquierda Unida, que actualmente está al frente de nueve ayuntamientos, vuelve a presentar a ocho de sus alcaldes.

Llama la atención que Foro, a día de hoy con mando en tres concejos, coloca a dos de sus alcaldes más populares, Sergio Hidalgo, del municipio de Salas y José Antonio Roque, de Peñamellera Alta, como cabezas de lista de la circunscripción occidental y oriental respectivamente.