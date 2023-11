La Fiscal de Asturias cabreada por tener que mostrar el DNI para entrar al parlamento regional

Enfado monumental de la Fiscal Superior del Principado, María Esther Fernández, en el parlamento asturiano. Esta mañana acudía a la Junta General del Principado para presentar ante la Comisión Parlamentaria de Hacienda la memoria anual del Ministerio Fiscal en 2022 en la comunidad autónoma.

El ujier que estaba en turno cumplió con su obligación formal de solicitar la identificación a las personas que querían entrar, entre ellas la Fiscal Superior, que ha visto en la petición del DNI “una falta de respeto institucional bastante grave y lamentable”.

Así que nada más tomar la palabra en la comisión de la cámara Esther Fernández no dejó pasar la oportunidad de mostrar públicamente su cabreo. “Me han exigido identificarme a mi entrada en la Junta General”, ha denunciado vehementemente, “vamos, como si estuviera en un aeropuerto, no me han mandado quitar la chaqueta de milagro. Me han pedido identificación y DNI, les faltó, como digo, pedirme quitarme la chaqueta y sacar las llaves”, ha relatado.

“Quiero resaltarlo porque en los 10 años que llevo viniendo no he recibido este trato en la vida”, ha dicho la Fiscal. Para ella esta exigencia de identificación es una “practica que hay que corregir” porque “el respeto a las instituciones es algo que no debe olvidarse en este país y máximo en estos momentos en los que estamos viviendo”.

“No se nos ocurriría nunca si el presidente del Principado o cualquiera de ustedes -dirigiéndose a los diputados presentes en la comisión- o el presidente de esta Cámara acude a un edificio judicial pedirle el DNI, la identificación y darle un PIN para poder pasar”, frase que ha pronunciado mientras levantaba con su mano la pegatina identificadora que en la entrada se reparte a todo aquel que visita el parlamento regional.

Pacto PSOE - Junts

Después de sus quejas personales, la Fiscal Superior asturiana ha valorado el pacto político entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Esther Fernández ha remitido a los comunicados de rechazo difundidos por las asociaciones de fiscales en los que afirman que el acuerdo ataca al sistema de separación de poderes.

La Fiscal Superior ha calificado de “muy fuerte” y “muy duro” que se prevea en el acuerdo la creación de comisiones de investigación parlamentaria para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política.