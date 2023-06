Foro Asturias inicia sus contactos con Vox para asegurarse la alcaldía de Gijón

A cuatro días de que se celebre el pleno para la constitución de la nueva corporación en Gijón, Foro Asturias ha tenido su primer encuentro con Vox para asegurarse la investidura como alcaldesa de Carmen Moriyón. El resultado electoral del pasado 28 de mayo hace necesarios los votos del partido de la ultraderecha para conseguir la mayoría absoluta, que está en 14 concejales, y desbancar al PSOE, que ha sido la lista más votada en la ciudad con más población de Asturias.

Los contactos se han mantenido, a puerta cerrada, apenas unas horas después de que la concejala electa de Vox, Sara Álvarez Rouco, advirtiese a Foro de que los votos de su partido no eran gratuitos. En declaraciones a la Radiotelevisión del Principado de Asturias Rouco aseguraba que Vox “no va a regalar los votos, ni aceptar chantajes” y que “quien quiera los votos de Vox va a tener que responder y aceptar a nuestros votantes”.

La concejala no ha dudado en afirmar que “si no hay acuerdo los gijoneses deben saber que es por voluntad de Foro y no de Vox”. Lo que no ha querido desvelar son las líneas rojas que han puesto sobre la mesa de negociación y desde Foro se guarda también silencio. Desde el diario El Comercio se apunta a que Vox pide dos concejalías y un gobierno tripartito con Foro y PP, pero desde la formación no han querido confirmarlo.

Negociación pese al veto inicial

Sin duda la necesidad de conseguir la mayoría absoluta en la primera votación del sábado, durante el pleno de constitución de la corporación municipal, ha hecho que Foro Asturias aparte sus vetos al partido ultraderechista. Cuando en otoño pasado Carmen Moriyón se planteó volver a presentarse a la alcaldía de Gijón, ella misma aseguraba que, ante la necesidad de contar con Vox para ser alcaldesa, si el resultado electoral necesitaba de pactos, no negociaría.

El rechazo venía por la campaña de acoso que el secretario general de Foro, Adrián Pumares, sufrió durante la negociación de la reforma estatutaria en Asturias, donde la cooficialidad fue uno de los temas que mayor debate ocasionó. La posición de Pumares era decisiva para aprobar o no la reforma que convirtiese el asturiano en lengua oficial en el Principado y Vox llenó las calles de la región con carteles de tinte homófobo que lo atacaban directamente. El propio Pumares lamentaba que la única herramienta del partido de Abascal fuese “sembrar odio”.

Es triste que @vox_asturias y @CooficialidadNo crean que nos insultan a @AdrianBarbon y a mí con esa pancarta. Solo demuestran que su única herramienta es el odio. Orgulloso de que me señalen, porque eso significa que estoy enfrente de la intolerancia y el odio — Adrián Pumares (@AdrianPumares) 4 de diciembre de 2021

Cierre de pacto para gobierno de coalición con el PP

El último escollo para que Carmen Moriyón vuelva a ser alcaldesa de Gijón es el pacto con Vox porque las negociaciones con el Partido Popular, iniciadas la pasada semana para cerrar un gobierno de coalición ya han llegado a buen puerto. Foro y PP han cerrado esta misma tarde el acuerdo programático y el reparto de las concejalías de lo que será el nuevo ejecutivo municipal.

Tres reuniones presenciales han servido para que todo encaje y el principal escollo entre ambas formaciones que era la gestión de Urbanismo y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (EMULSA) quede repartido, quedándose Foro la concejalía y el PP la gestión de la empresa pública.

Finalmente Foro tendrá la alcaldía, que tendrá aparejadas las materias de Igualdad y Salud Vecinal, todo bajo la batuta de Moriyón. Además gestionará el área ya mencionada de Urbanismo, Hacienda, Turismo, Festejos, Seguridad Ciudadana, Mantenimiento y Obras Públicas y Tráfico y Movilidad. El PP ostentará la vicealcaldía, que recae en la cabeza de lista Ángela Pumariega, que será responsable también del área económica. Y los populares contarán con otras tres concejalías: Participación y Distritos Urbano y Rural, Política Social, Medio Ambiente Educación y Deportes.

También han esbozado un reparto de las Fundaciones y Empresas Públicas. Foro controlará la Fundación Municipal de Cultura, el Jardín Botánico, Divertia y las empresas de agua y autobuses, EMA y Emtusa. El PP, además de la ya nombrada EMULSA, tendrá bajo su mando el Patronato Deportivo y la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Todo queda bien repartido y ajustado. Falta ahora saber si habrá un tercer actor en el gobierno municipal y de ser así quién cede poder. Si Foro no consigue que la negociación con Vox se oriente por donde ellos ya habían planteado, acuerdos programáticos y otro tipo de cesiones para garantizar el apoyo, pero nunca que entrasen en el gobierno, el diseño de la corporación de Gijón cerrado este martes quedaría en nada.