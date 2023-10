Oliver Suárez, uno de los dos ediles de Vox en Gijón, pide su baja del partido y se mantendrá como no adscrito en el pleno

La noticia ha saltado en medio de la celebración del Pleno Municipal de Gijón. El concejal de Vox, Oliver Suárez, ha difundido un comunicado en el que anuncia su salida del partido de Abascal. Una salida que se produce apenas una semana después de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, rompiese el pacto de gobierno con su formación por los planes anunciados por la compañera de filas de Suárez, Sara Álvarez Rouco, respecto al Festival Internacional de Cine de Xixón.

Desde esa ruptura, las diferencias entre Rouco y Suárez fueron públicas. Mientras la también diputada de Vox en la Junta General del Principado acusaba a la alcaldesa de haber utilizado a su partido exclusivamente para conseguir el bastón de mando, su compañero hacía un llamamiento a la calma, cuestionaba el planteamiento anunciado para el FICX y pedía diálogo para recuperar la buena relación entre Foro y Vox y “frenar a la izquierda”.

Una actitud que desencadenó una nueva comparecencia de Sara Álvarez Rouco tachando las palabras de Suárez, sin mencionarlo, de “desleales”. “Sólo la dirección desautoriza sus decisiones”, dijo tajante la concejala sin aclarar el futuro de su compañero de filas.

Ha sido él quien ha dejado claro cuál será ahora su papel, el de concejal no adscrito en el pleno gijonés. “No voy a permanecer en un partido que me considera desleal por apelar al diálogo”, argumenta. Además dice no entender cómo después de acusarle no se le ha abierto ningún expediente disciplinario o lo “expulsaran directamente”.

“!Sé que ellos no quieren echarme, quieren que me vaya yo, pues me voy!”, manifiesta, y añade que lo hace “en el contexto de un partido que ha cambiado profundamente”. “Ahora son los tiempos del ordeno y mando sin posibilidad ni de que te escuchen”, dice.

Y para terminar, el que todavía permanece en la presidencia de Divertia -sociedad pública encargada de la gestión del FICX y del Teatro Jovellanos- apela a Carmen Moriyón y a la portavoz del PP para que aclaren el rumbo que la corporación va a seguir ahora que ambos partidos, Foro y Partido Popular, se han quedado en minoría tras la ruptura con Vox.

Parece que esa aclaración que solicita el ya exconcejal de Vox no se conocerá hasta el viernes, al menos públicamente, cuando se celebrará una Junta de Portavoces extraordinaria convocada por Carmen Moriyón. Una Junta que la alcaldesa ha convocado antes de hacerse pública la renuncia de Suárez y para dar respuesta a una pregunta urgente registrada por grupo municipal socialista que exige una respuesta sobre si Moriyón “va a gobernar con un tránsfuga”

Respuesta que los socialistas querían que ofreciese este miércoles en el Pleno Municipal pero que ella ha pospuesto al día 13. Lo que sí se ha hecho hoy oficial en la sesión plenaria es la revocación de las competencias de la concejala y portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, así como el cese en su condición de miembro de la junta de gobierno.