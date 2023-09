El PP denuncia que Barbón cuenta con el gobierno más caro de la historia y augura su “ineficacia”

El Partido Popular lo tiene claro, el pacto entre los socialistas y Convocatoria por Asturias, para conformar el nuevo gobierno regional ha traído consigo el ejecutivo “más amplio y caro” de la historia de Asturias, sin que “esto garantice mayor eficiencia”. Así lo ha expuesto hoy el diputado popular José Cuervas-Mons en la Junta General tras la presentación realizada por la vicepresidenta y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

Cuervas-Mons ha denunciado que Llamedo “mayoritariamente no me ha contestado a nada de lo que le he preguntado” y ha advertido de que Asturias va a ser la “única” comunidad autonómica que “no tenga” consejería de Cultura, después de que en la actual conformación disponga de rango de viceconsejería.

El diputado del PP ha incidido en el “peso” que el actual gobierno confiere a la materia lingüística, en la que “quiere intentar imponer una cooficialidad” introducida por la “puerta de atrás”.

Además, ha lamentado que el nuevo gobierno haya rechazado la oferta del PP sobre cuestiones consideradas “pactos de Estado”, y acordara que el pacto sea con Convocatoria por Asturias, lo que “lastra” la actual composición del ejecutivo. Y ha recordado que “muchas de las promesas que hacen ahora ya las arrastramos de la anterior legislatura”.

Apoyos y alguna crítica

Por su parte, el diputado de Foro Adrián Pumares, portavoz en este arranque de legislatura del Grupo Mixto, ha defendido la desestacionalización del turismo, ámbito en el que ha abogado por mejorar la red de transporte público, especialmente en las estaciones de Oviedo y Gijón.

Ha expresado el apoyo de Foro al desarrollo de ley de uso del asturiano y sobre el reto demográfico ha considerado “positivo” reemplazar la figura del comisionado por la de director general, en la que su titular Marcos Niño “puede desarrollar un buen papel” en un departamento para el que el diputado popular echa “en falta” la definición presupuestaria.

El diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ,ha presentado a su formación como un socio “fiable y leal”, “consciente” de la responsabilidad que le supone participar en “uno de los pocos gobiernos progresistas” que se están formando en España.

En el ámbito de la cultura ha reconocido que a su formación le hubiera “gustado” que tuviera rango de consejería, si bien confía en que “sea una de las prioridades de este gobierno”

La portavoz de Vox, Carolina López, ha visto en la presentación de la vicepresidenta LLamedo un “nuevo capítulo del marketing” del gobierno regional, “lleno de alegría y optimismo” con una estructura “mastodóntica”.

En cuento al despoblamiento ha señalado que el Principado ha perdido 20.000 habitantes durante la última legislatura, lo que “pone de relieve la incapacidad de gestión” de planes que fueron “un fracaso”.