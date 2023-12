Scorpions tocará en Gijón en julio

Scorpions tocará el próximo verano en Gijón. El Tsunami Xixón Festival contará en 2024 con un día más en su programación, y lo hace para poder ofrecer desde la ciudad asturiana el concierto de la banda de heavy metal que se celebrará el 21 de julio.

“Será una cita musical de primer nivel para nuestra ciudad, que recupera una actuación internacional, y probablemente será el concierto más importante que se pueda celebrar en nuestra región en 2024”, afirmó Jesús Martínez Salvador, segundo teniente de Alcaldesa y concejal de Urbanismo, durante la presentación del evento en el Ayuntamiento.

La gira de Scorpions coincide con el 40 aniversario de uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal ‘Love At First Sting’, el álbum que catapultó a la banda alemana en todo el mundo con éxitos como ‘Rock you like a Hurricane’, ‘Still Loving you’ o ‘Big City Nights’. Las entradas se pondrán a la venta en scorpions.es este mismo martes, a partir de las dos de la tarde.

El concierto de Scorpions se suma como día extra a la gran cita con el rock de Asturias por lo que todos los que obtengan o hayan ya obtenido su abono para el Tsunami Xixón Festival podrán disfrutar también del concierto de la banda alemana. Un logro fruto de la colaboración público-privada entre las promotoras Two Monkeys y Bring The Noise, y la sociedad pública Divertia.