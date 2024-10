Siero, el cuarto municipio de Asturias, entra en una 'batalla' de multas a vehículos de la Policía Local y del alcalde

El enfrentamiento que mantienen el alcalde de Siero, el socialista Ángel García “Cepi”, y un sector de la Policía Local vinculado al Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) ha subido aún más el grado de tensión que se vive en el cuerpo policial del cuarto municipio más poblado de Asturias. En esta ocasión se ha escenificado con una 'batalla' de multas a vehículos particulares de agentes afiliados a este sindicato y coches de servicios municipales, incluido el de alcaldía.

La mala relación que se arrastra desde hace varios años ha estallado esta semana, con una situación insólita: el pasado viernes, los vehículos particulares de tres policías afiliados al Sipla fueron sancionados por estar mal aparcados y ayer, jueves, llegó la reacción con la imposición de multas a vehículos municipales rotulados y al del propio alcalde que estaban estacionados delante del consistorio.

La división en dos 'bandos' dentro de la Policía Local entre miembros del Sipla y afiliados al CSIF no es una novedad, pero lo que empezó siendo un problema laboral se ha convertido ya en un tema casi personal que está afectando al ambiente en el seno del cuerpo.

Un malestar que tuvo sus primeras consecuencias: casi un tercio de la plantilla del cuerpo se acogió a una baja laboral el año pasado. Las denuncias han sido constantes en ambas direcciones y han acabado en los tribunales de justicia asturianos.

El alcalde ha preferido responder a los policías del sindicato desde la ironía: “Les voy a enviar un programa de Barrio Sésamo: 'Aquí puede aparcar y aquí no'. Va a ser lo mejor que podemos hacer por ellos. Se perdieron ese capítulo. Y espero que traten a la ciudadanía con más objetividad, respeto y criterio”.

La contestación del Sipla llegará vía judicial. No ve justificación alguna a las sanciones impuestas a sus compañeros y va a poner el caso en manos de los servicios jurídicos para que analicen si pueden estar ante un posible delito de prevaricación.

La versión del Sipla

El último episodio que ha llevado de nuevo la tensión al ayuntamiento comenzó hace justo una semana. El pasado viernes fueron sancionados los vehículos particulares de tres miembros del Sipla y ayer, jueves, la Policía Local sancionó el coche de 'Cepi', el de Alcaldía y el de Urbanismo.

El Sipla asegura que las multas que se impusieron a los tres policías adscritos al sindicato por tener mal aparcados sus vehículos es “una venganza, un acoso y una persecución del alcalde”.

Mantiene que los vehículos particulares de los compañeros estaban aparcados en una zona donde se lleva tres años estacionando “por estar autorizados”.

Las multas impuestas son, a su juicio, ilegales. Sostiene que detrás de estas sanciones hay una fijación contra los afiliados al sindicato.

Un cuarto vehículo fue 'exonerado'

Según su versión, el alcalde se personó el viernes pasado en las dependencias policiales y preguntó de quiénes eran los cuatro vehículos que estaban aparcados: uno pertenecía a un interino al que se le permitió retirarlo sin ser sancionado y, al cerciorarse de que los otros tres eran de miembros del Sipla, procedió a dar la orden para su sanción.

El jefe en funciones de la Policía Local recibió la orden municipal de sancionar a los vehículos que estaban mal estacionados enfrente de la comisaría municipal de Pola de Siero, un recinto con dos señales que prohíben aparcar excepto a los servicios municipales.

La respuesta del alcalde

Por su parte, el alcalde ha rebatido la versión sindical. Estos días bromeó con el envío del programa infantil de Barrio Sésamo para que en el sindicato distinguieran dónde se podía aparcar y dónde no. Hoy, viernes, ha optado por hacer declaraciones públicas al tener conocimiento de las multas impuestas ayer y ha admitido que, con esta última actuación policial, los miembros del Sipla “no dejan de sorprenderle”.

“Cepi” ha explicado que sancionaron a los vehículos municipales que estaban aparcados delante del Ayuntamiento pese a estar rotulados e incluso al suyo propio “porque no saben distinguir lo que es un servicio municipal de un servicio privado”.

“Ellos -en referencia a los agentes del Sipla sancionados- aparcan su vehículo privado y creen que están por encima del bien y del mal y no se les puede multar. Como es la manera de actuar que es más próxima a la prevaricación y abuso de autoridad vienen y denuncian a unos vehículos rotulados que son de servicio público”.

“Los servicios públicos no tienen por qué ser vehículos de titularidad pública, es un servicio público, por ejemplo el camión de la basura es un servicio público y yo no sé el camión de quién es, no es del ayuntamiento”, ha añadido.