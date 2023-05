Tino Brugos, observador internacional en Turquía: “Me acusaron injustamente de violar la ley electoral y me expulsan”

“Ha sido un atropello. Me acusaron injustamente de haber violado la ley electoral turca”, relata desde Estambul a elDiario.es el asturiano Tino Brugos, portavoz del Sindicato Unitario y Autónomo de los Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y defensor de los derechos civiles del colectivo LGTBI Xente Gai Astur (Xega). Está en una comisaría del país, a la espera de que un avión le traslade este lunes a España. Viajará a Madrid vía Amsterdam, la capital de los Países Bajos. Lleva 36 horas “intensas y durísimas”, sin apenas dormir, tras haber sido retenido y obligado a abandonar Turquía.

Brugos se desplazó a la ciudad turca de Siirt, en el sureste del país, como miembro de una delegación internacional invitada por el Partido Democrático del Pueblo de Europa. Junto a él formaban parte de la delegación, entre otros, la secretaria nacional de la CUP, Isa Chacón y el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu. Estaban en el país en calidad de observadores internacionales para certificar si las elecciones presidenciales que se celebraban este pasado domingo se desarrollaban con transparencia y sin incidencias.

“El proceso de ayer ha sido durísimo e intenso. Estuvimos bajo custodia policial en la tarde del domingo -por ayer- y todo se complicó por la noche. Fue muy tenso porque nos concentraron a toda la delegación en una habitación en la comisaría y querían que admitiéramos diversos cargos”, explica Tino Brugos.

A él particularmente le acusaron de haber violado la ley electoral turca por un tuit que él mismo considera que era inocuo: “France 2 habla de 5 millones de jóvenes que votan por primera vez en Turquía. En Siirt eso supone 33.000 votos. De tres diputados provinciales la vez anterior ganaron dos. Hoy van a por los tres. Ayer lo celebraban así”. Y lo ilustra con un video donde se ve cómo lo festejan.

Él asegura que no daba crédito a que en un país con una barrera cultural “tremenda” no sólo leyeran su tuit, sino que además sirviera como excusa para imputarle que con su publicación estaba presionando en los comicios. A otros miembros de la delegación internacional les acusaron de otros cargos e incluso algunos no sabían siquiera cuál era la imputación concreta, ya que, según expone, a cada uno le ponían un pretexto diferente.

Todo el grupo estuvo retenido a horas diferentes a lo largo de la jornada del domingo, pero luego de noche les juntaron en comisaría donde continuaban bajo custodia permanente. El grupo llegó a solicitar la ayuda de la embajada que necesitaba a su vez contar con un traductor.

“Nos obligaron a comprar los billetes de vuelta para abandonar Turquía”

“Fueron dos horas intensas de negociaciones y prácticamente no dormimos. Nos obligaron a comprar los billetes de vuelta para abandonar Turquía. Ahora estamos todos bien, en Estambul, rodeados de policías que nos custodiarán hasta que salgan nuestros aviones”, comenta.

Será un viaje largo de regreso a España, ya que su vuelo parte de la ciudad turca de Estambul a Madrid, vía Amsterdam. Tino Brugos calcula que llegará muy tarde y aún desconoce dónde se va a alojar esta noche. De momento, su prioridad es salir cuanto antes de Turquía porque la tensión de estos días sigue presente.

Desde Estambul remite una fotografía donde se ve a todo el grupo reunido en la comisaría. Va acompañado de la frase: “en un momento de relativo descanso”. En la foto aparece sonriente, haciendo el gesto de la victoria, junto al resto de la delegación en la que posa junto a sus compañeros, entre los que están abogados kurdos, dos miembros de la Intersindical CanRia, el diputado de Bildu Jon Iñarritu y la secretaria nacional de la Cup Isa Chacón.

Entre tanto, Turquía celebrará la segunda vuelta electoral el domingo 28 de mayo con el presidente Recep Tayyip Erdogan como favorito. Con el 99% de los votos escrutados, ha ganado las elecciones presidenciales con el 49,4% frente al 44,9% de su rival, Kemal Kılıçdaroğlu. Pero ese día, que coincide con las elecciones municipales y autonómicas en España, será diferente para Tino Brugos, que tendrá que seguir la jornada electoral turca desde otra atalaya. La segunda vuelta ya será un observador desde España.