Cuidado con los mensajes de que los animales están ocupando la ciudad ahora que los humanos están confinados por el coronavirus

"La naturaleza recupera lo que es suyo". Con esta frase uno puede encontrar estos días en las redes sociales y en varios medios desde comentarios sarcásticos con imágenes claramente manipuladas con Photoshop a mensajes de esperanza que se publican aparentemente en serio y que recogen fotografías de animales salvajes campando a sus anchas por las ciudades, vaciadas por la pandemia.

El fenómeno se ha hecho viral. Jabalíes en Barcelona, ciervos en la ciudad japonesa de Nara, pavos reales sueltos por las calles de Madrid, delfines y peces en supuestos canales de Venecia, cisnes en Burano… Cualquiera diría que la biodiversidad ha decidido colonizar las urbes en tiempos del coronavirus.

Sin embargo, como ya han revelado diversas respuestas en Twitter y artículos como el que escribió Natasha Daly en la revista National Geographic, muchas de las noticias que se están haciendo eco de los tuits virales, o bien no son ciertas, o bien dan lugar a malentendidos.

Ante las noticias que están difundiendo la idea de que la naturaleza está tomando las calles, Beatriz Sánchez, responsable del programa de biodiversidad urbana de la organización SEOBirdLife, opina que no se puede sugerir tal cosa, y que, en realidad, la naturaleza siempre ha buscado momentos para pasearse por los entornos urbanos. "En primavera suelo leer noticias de animales que se encuentran en ciudades, los patos del paso de cebra y etcétera", dice. "Lo que pasa es que ahora que no hay nadie por la calle esos casos son más llamativos o a lo mejor somos más conscientes de ello".

Hay un vídeo con delfines en Venencia que está circulando como si hubiese sido grabado en la ciudad italiana. En realidad, corresponde a un puerto de Cagliari, en Cerdeña. Incluso periodistas como Jerry Saltz, crítico de arte en New York Magazine y Premio Pulitzer de Crítica en 2018, ha caído en la trampa. Saltz retuiteó los vídeos de los delfines y peces y escribió: "Mientras la vida humana es maltratada y magullada, los delfines y cisnes regresan a Venecia". A lo que la bloguera veneciana Monica Cesarato respondió: "Los cisnes siempre han estado en Burano, los peces siempre han estado en los canales y el vídeo de los delfines es en Cerdeña… ahí lo tienes".

While Human Life is Battered and Bruised Dolphins and Swans return to Venice. https://t.co/czIsGwzJY9

El vídeo del tuit original, publicado por el periodista de Mediaset Roberto Dupplicato, ni siquiera indicaba que los delfines estuvieran en Venecia. Precisaba que éstos se habían visto en Cagliari. Fueron las republicaciones las que generaron la confusión.

En cualquier caso, y a pesar del ruido que ha generado su tuit, Dupplicato cuenta a Ballena Blanca que obtuvo las grabaciones del periódico L’Unione Sarda y que ahora se niega a borrarlo: "Podemos difundir la cultura y la información a través de las redes sociales. La gente entiende lo que quiere entender, pero al final el mensaje verdadero es el que cala. La gente se queda con "delfines en Venecia" pero hay muchos usuarios que están intentando explicarlo. Lleva tiempo, pero al final puede derivar en conocimiento", se justifica.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f