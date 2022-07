📩 BOLETÍN | Aquí también puede pasar

Agarra un café y vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Aquí también puede pasar

Nos creíamos especiales en España porque mientras en Francia, en Italia, en Grecia, en Brasil, en Alemania, en Austria, estaban aterrados con sus nuevos partidos de ultraderecha, aquí parecíamos inmunizados y se había conseguido que los más radicales conservadores aceptaran su papel secundario en la derecha. Y luego nos hemos comido a Vox con patatas.

También nos parece que en España hay niveles de homofobia muy inferiores a otros países, y que hasta el PP tuvo que abandonar sus pretensiones sobre el aborto porque sencillamente la sociedad, también la que les vota, dijo mira, por ahí no.

Pero las sociedades cambian. Y el aliento de ultratumba que nos llega desde EEUU, con la derogación de la protección al aborto, a muchos les da la vida. Los grandes lobbies machistas, ‘antigénero’ y confesionales que han aterrizado en Europa se apoyan sobre una financiación de más de 700 millones dólares. Aquí te contamos detalles sobre quiénes son. Con nombre y apellidos, como en este gráfico:

Quizá por esa sombra regada de millones, el ambiente de este año en las manifestaciones del Orgullo ha sido de resistencia. Si crees que ya sabes todo lo que tienes que saber en este debate, no te relajes. Échale un vistazo a este reportaje sobre la bisexualidad en el reguetón.

Un informe falso y una grabación

Una de las noticias con más repercusión del fin de semana ha sido la de la publicación en el medio Crónica Libre de una conversación entre el comisario Villarejo y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, en la que ambos dan por falso un informe publicado por Eduardo Inda para intentar acusar a Podemos de financiación ilegal con fondos de Venezuela. El propio Pablo Iglesias ha denunciado que La Sexta diera cabida a las acusaciones de Inda si ya sabía, como sugieren los audios, que no tenían fundamento. Iglesias ha recibido el apoyo personal en redes sociales de cuatro presidentes latinoamericanos (Chile, Colombia, México y Argentina). La Sexta ha contestado argumentando que la conversación con Villarejo se produjo muchos meses después de la publicación de la noticia. Tienes las transcripciones y los detalles aquí.

Voy habitualmente a programas de debate de actualidad de La Sexta. Quizás me hayas visto. Soy colaborador, voy a tertulias desde hace muchos años en diferentes medios, antes incluso de la fundación de elDiario.es, es parte de mi trabajo. Pero tengo muy claro que, aunque Inda y yo coincidamos en el mismo plató, no estamos en ningún barco juntos. De hecho, si aquel informe prefabricado fue publicado en OKDiario el 6 de mayo de 2016, un día después, en elDiario.es ya denunciamos que aquello era un montaje: “El documento exclusivo de Eduardo Inda sobre Pablo Iglesias está copiado de YouTube”. Desde 2016, me he cruzado muchas veces con Eduardo Inda, en La Sexta y también en Telecinco. Y cada vez que ha mencionado la supuesta financiación ilegal de Podemos, le he recordado que era mentira. De hecho, esa misma semana, en La Sexta Noche, Ignacio Escolar pudo confrontar a Inda para demostrarle que su informe era falso. Aquí está el vídeo. En aquel momento, como ha sucedido muchas otras veces con otros temas, hemos recibido mucho apoyo por estar ahí, por responder, por intentarlo, por al menos decir algo.

Te explico todo esto porque en otros momentos, como este fin de semana, hay gente que me dice que si Eduardo Inda está en un debate, yo debería renunciar a ir. Y que si La Sexta decide contar con él, o dar cabida a sus informaciones, yo debería vetar a La Sexta. Y son dudas razonables. Yo no sé si dentro de unos años pensaré lo contrario (por eso respeto mucho la decisión de otros periodistas y también políticos que antes iban a tertulias con él y ahora no), pero creo que no podemos abandonar los pocos (¡poquísimos!) espacios que hay para exponer ciertas ideas e intentar contrarrestar otras, aunque sepamos que nunca es en igualdad de condiciones. Si no, solo tendrán voz los mismos de siempre y saldrían ganando los más abusones del patio. ¿Que me gustaría que no tuviera que ser en esas circunstancias? Sí. Pero, ¿Sacrificarnos? ¿Renunciar a lo que hay en nombre de lo que quizá nunca se pueda conseguir? ¿Hacerme responsable yo y pagar el pato de las mentiras de otros? Creo que no sería ni justo, ni serviría de casi nada. Creo.

Feijóo y el solomillo Wellington

Feijóo sigue en su estrategia de aplicar las recetas de los 90 para su éxito político en 2022. Como los cocineros de antes, está convencido de que donde esté, no sé, un buen solomillo Wellington, que se quiten las moderneces, el marketing y el relato. ¿Qué es lo que le funcionaba al PP hace 20 años? ¿Que la izquierda era derrochona? Pues por ahí. ¿Que hay que usar los actos con víctimas de ETA para mezclar churras con merinas? Pues también. ¿Que viene una crisis terrible y que ya sabemos que la derecha esas cosas siempre las gestiona mejor? Pues dos tazas, haya o no haya datos que lo fundamenten. En el horizonte, los nubarrones de la economía internacional siguen amenazando con una tormenta seria.

Vivienda. Otra consecuencia de la inflación: muchas de las personas que se habían metido en una cooperativa de vivienda para construirse un piso se están echando atrás. Las promotoras también tragan agua. Sin embargo, los materiales han parado de encarecerse en junio. Y parece que eso tampoco es buena señal.

Boris Johnson, heridas y mentiras

Hoy en el podcast, analizamos la dimisión de Boris Johnson, un primer ministro mentiroso que parecía pertenecer a esa estirpe de políticos cuyo carisma resiste todas las bombas. Pero no. ¿Y ahora qué?

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía , o al menos nunca lo había entendido como ahora, cómo se forman las auroras boreales que pueden verse en el cielo cerca del Polo Norte. El juego mágico de luces se produce cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetósfera de la Tierra. Pero con este vídeo lo he entendido mejor.

, o al menos nunca lo había entendido como ahora, cómo se forman las auroras boreales que pueden verse en el cielo cerca del Polo Norte. El juego mágico de luces se produce cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetósfera de la Tierra. Pero con este vídeo lo he entendido mejor. No tenía ni idea de la existencia de “los coreanos zainichi”, una minoría étnica muy discriminada en Japón, que presume de ser un país de un solo pueblo. Los primeros ‘coreanos zainichi’ llegaron a Japón expulsados por la invasión japonesa de su país, a partir de 1910. Nunca recibieron la nacionalidad y aún hoy los nacidos en Japón de esta etnia no son considerados japoneses. Via Marta Nuevo.

Mañana nos leemos de nuevo.

¡Un abrazo!

Juanlu.