📩 BOLETÍN | Ayuda o maquillaje

Hola.

Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Regular tirando a mal

A Vox le gustan las regularizaciones. No las de inmigrantes, esas sabemos que no, sino las otras. Hoy desvelamos en exclusiva las circulares del partido de Santiago Abascal a sus departamentos de contabilidad para “regularizar de manera urgente todo el dinero que tengáis por merchandising”. ¿Qué significa eso? Que metían por cajero automático ingresos, en teoría recibidos por la venta de lotería, pines y bolígrafos, de la cantidad exacta para no tener que justificarlos (menos de 299 euros). Y así sumaron 354.000 euros solo en 2019, por ejemplo. Aquí se explica bien.

Investidura. Ya que estamos con la política, te cuento un nuevo episodio del camino hacia la investidura de Sánchez. Sumar ha decidido meter algo de presión pública al PSOE en plenas negociaciones. Los de Yolanda Díaz se quejan de que el PSOE no quiere asumir la reducción de jornada laboral prometida por Sumar en campaña. Los de Pedro Sánchez prefieren no decir nada sobre las conversaciones. Además, la vicepresidenta segunda ha anunciado que quiere incluir en el acuerdo un impuesto permanente a la banca. Ayer mismo, Bakinter presentaba sus cuentas del último trimestre: un 60% más de beneficios, con un 54% más de ingresos por intereses en plena escalada de tipos. Es una tendencia general en la banca, a pesar del aluvión de cancelaciones de hipotecas que les están llegando.

Ya he Senado. Había expectación este jueves: estaban convocados todos los presidentes autonómicos a una sesión especial promovida por el PP para escenificar la división entre barones del PSOE sobre la amnistía, con Pere Aragonès de cuerpo presente. Pero los socialistas han escapado de la trampa y Aragonès, después de un discurso previsible, se ha ido sin escuchar al resto de los barones del PP, que tampoco es que hayan dicho nada nuevo. Ayuso es la que siempre encuentra alguna ocurrencia que soltar: “Si triunfa la amnistía, pronto no habrá españoles”. Mucho menos originales, y mucho más peligrosas, habían sido sus palabras en el parlamento autonómico acusando a la oposición de “antisemita”. Merece la pena ver la escena, las risas en la bancada del PP y la respuesta del diputado de Más Madrid Javier Padilla.

Ayuda o maquillaje

Egipto está rematando la reconstrucción de su paso fronterizo con Gaza para la entrada de material humanitario. Digo ‘reconstrucción’ porque la carretera estaba destruida. ¿Por quién? Lo has adivinado.

Los primeros camiones ya podrán entrar hoy, si todo va bien. Israel dejará pasar 20 vehículos cargados de 3.000 toneladas de comida o medicinas aportadas por las ONG internacionales. En Gaza falta de todo. ¿20 camiones es mucho o poco? Te lo voy a explicar como lo ha explicado mi compañero Ander Oliden en nuestro nuevo canal de Whatsapp:

Eso de ahí son 20 camiones: los vehículos con ayuda humanitaria que Israel ha pactado dejar entrar en Gaza desde Egipto.

Eso son 100 camiones: lo que ya antes de la guerra necesitaba Gaza cada día para cubrir las necesidades de sus dos millones de habitantes.

Pues eso.

Joe Biden consiguió un compromiso de mínimos en su visita a Netanyahu y ya veremos qué voluntad hay de que sea algo más que un gesto. Me gusta el enfoque este análisis de Carlos H. Echevarría sobre cómo EEUU, que lleva unos años intentando quitarse de encima “las viejas guerras” se ha visto comprometido en menos de un año en dos de sus clásicos, en Oriente Medio y con Rusia.

El parásito de la modernidad

Las chinches son unos bichos bastante desagradables que de toda la vida se han asociado a la pobreza, a infraviviendas, a vidas duras o llenas de animales. Quizá fue así hace mucho años. Pero las chinches vuelven, y vuelven favorecidas por un estilo de vida moderno, urbanita, de gente viajera. En París, en Madrid, en México, hay cada vez más chinches. Hoy en el podcast, hablamos de por qué.

Que no se te pase

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la ciudad más grande de la Franja de Gaza?

Rosa - ¿Quiénes son los directores de la serie ‘La mesías’ basada en un grupo adolescente de música pop religiosa?

Amarillo - ¿En qué año se creó el Estado de Israel?

Marrón - ¿Qué cargo ocupa actualmente Josep Borrell?

Verde - ¿Con qué nombre común conocemos al insecto Cimex lectularius?

Naranja - ¿Qué cantante colombiano ha dicho que Ayuso es “una gran líder” tras firmar un contrato de 800.000 euros de dinero público por un concierto en Madrid?

Respuestas

Azul - La Ciudad de Gaza

Rosa - Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis)

Amarillo - 1948

Marrón - Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Verde - Chinche

Naranja - Carlos Vives

Hasta aquí llegamos por hoy. El lunes nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.