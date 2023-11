📩 BOLETÍN | Se calienta

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Se calienta

No sé si Junts se acabará arrepintiendo de dar tanto margen a la derecha para maniobrar preventivamente contra la ley de amnistía. Mientras Puigdemont tensa la cuerda con el PSOE, la derecha dispara toda su artillería para romperla.

Vamos por partes. Lo más rocambolesco es lo del juez García Castellón. El magistrado de la Audiencia Nacional, que lleva cuatro años instruyendo un caso por los altercados y protestas de 2019, ha decidido justo ahora dirigir la investigación contra Puigdemont y contra la dirigente de ERC Marta Rovira. Y lo hace nada menos que por delitos de terrorismo, con un pretexto que también es otra pirueta: un turista murió en el aeropuerto de Barcelona durante las protestas de Tsunami Democratic que lo bloquearon unas horas. Pero ojo, que murió de infarto. Los sanitarios descartaron que aquella muerte tuviera relación con las protestas pero García Castellón no se ha dado por enterado cuatro años después, y ahora lo usa para boicotear la negociación de gobierno agarrándose a que un proceso sobre terrorismo con una víctima mortal de por medio en principio no entraría en la amnistía. Con el tiempo esto puede quedar en nada, pero por ahora embarra.

Esto tiene muchos más detalles y recovecos, todos jugosos y todos los explica aquí Ignacio Escolar .

. Tampoco está mal recordarte aquel podcast que hicimos sobre el juez García Castellón, porque conocerle mejor ayuda a entender algunas cosas.

Más togas. En el Consejo General del Poder Judicial también se apuntan al bombardeo antes de conocer la ley. Sin obligación de hacerlo ni que nadie les haya pedido opinión, el órgano de gobierno de los jueces (bloqueado por el sector conservador desde 2018) ha emitido un comunicado en el que dice que la despenalización del procés supone la “abolición del Estado de derecho”.

Y sotanas. Mientras el Papa Francisco recibía con tono cordial en Roma al president de la Generalitat, varios de sus obispos en España han tachado de “inmoral” la negociación de Pedro Sánchez para revalidar gobierno. Ni los abusos pederastas de sus compañeros les escandalizan tanto.

Vamos a Ferraz. La extrema derecha ha sacado a la calle a miles de personas para protestar de nuevo ante las sedes del PSOE, en Madrid y otras capitales. “Vamos a Ferraz”, ha dicho Santiago Abascal en Twitter. Su marca juvenil, Revuelta, se había encargado de la convocatoria, que ha cortado calles sin autorización. La cosa ha acabado en bengalas, encapuchados forzando el cordón policial, gases lacrimógenos, cargas y detenidos. Que sepamos no ha muerto nadie cerca por un infarto, afortunadamente también para Abascal, no vayan a imputarle por terrorismo.

En fin, que está el asunto calentándose. Spanish borroka, lo llama con sorna Iñigo. Ya se pueden dar prisa en Bruselas.

El Financial Times, a favor. El FT, diario económico de referencia mundial, en absoluto sospechoso de simpatías por la izquierda ni la estabilidad, ha publicado su opinión editorial sobre la amnistía: “Es conveniente para Catalunya y para España”.

10.000 pesadillas

La ofensiva de Israel contra Gaza ha dejado ya más de 10.000 muertos. Y la sensación es que esto acaba de empezar. Las tropas terrestres israelíes han conseguido rodear Ciudad de Gaza y se espera su entrada en las próximas horas. Yo no dejo de ver vídeos insoportables de la masacre, de los que luego no te dejan dormir por la noche, y me pregunto si los grandes líderes del mundo también los verán, si soñarán con ellos o si en cambio los remordimientos aparecerán ya cuando se retiren y vengan a verles la decencia y los fantasmas.

“Se suponía que la casa de mi familia estaba en la zona segura del sur de Gaza”, nos dice en este relato Ghada Ageel, una palestina que ha perdido a 36 familiares en un solo bombardeo sobre el campo de refugiados de Jan Yunis. Hemos entrevistado a un español que logró salir de Gaza, que nos cuenta las estampidas de pánico cada vez que Israel envía mensajes por SMS a la población de una zona avisando de que “bombardean en cinco minutos”.

El suicidio como accidente laboral

Hoy en el podcast, contamos la historia de un hombre que se suicidó. O mas bien contamos la historia de su familia, que ha perseguido que aquel suicidio se considere un accidente laboral. ¿Puede una empresa ser parte responsable de la salud mental de un trabajador que decide quitarse la vida por una situación laboral? Un juez les ha dado la razón.

Que no se te pase

Sumar y Podemos . El partido de Yolanda Díaz no quiere entrar en el barro de los enfrentamientos en público con Podemos. Tras el cambio de estrategia del núcleo duro de Ione Belarra, que ha decidido marcar distancias con Sumar, su portavoz asegura que apuesta por la “unidad” .

. El partido de Yolanda Díaz no quiere entrar en el barro de los enfrentamientos en público con Podemos. Tras el cambio de estrategia del núcleo duro de Ione Belarra, que ha decidido marcar distancias con Sumar, su portavoz . ¿Qué crees que es peor? ¿Tener una cocina ilegal haciendo hamburguesas de moda debajo de tu ventana? ¿O vivir debajo de una azotea donde una gran cadena de bares hace conciertos sin licencia ?

¿Tener una de moda debajo de tu ventana? ¿O vivir debajo de una azotea donde una gran cadena de bares ? En volandas por siempre a ganar . La aerolínea Air Nostrum dejó en tierra a más de 50 pasajeros de un vuelo entre Vigo y Madrid este fin de semana. ¿Para qué? Para cederles sus asientos a los jugadores del Sevilla FC, que se les había estropeado el avión. “Fue un lamentable error” , dice ahora la compañía.

. La aerolínea Air Nostrum dejó en tierra a más de 50 pasajeros de un vuelo entre Vigo y Madrid este fin de semana. ¿Para qué? Para cederles sus asientos a los jugadores del Sevilla FC, que se les había estropeado el avión. , dice ahora la compañía. ¿Criptoqué? Ya nadie habla de las criptomonedas. Hemos ido a buscar qué fue de los grandes magnates del bitcoin y otros fetiches monetarios digitales. Resumen: fraudes, quiebras, cárcel.

Todo es política

El éxito es política. No es de ahora que me voy haciendo mayor: siempre he pensado que tendemos a admirar fanáticamente a personas que, pese a la fama, son profundamente desgraciadas. Un periodista ha analizado las disfunciones de la industria musical y cómo el trabajo de los artistas básicamente destroza su vida.

es política. No es de ahora que me voy haciendo mayor: siempre he pensado que tendemos a admirar fanáticamente a personas que, pese a la fama, son profundamente desgraciadas. Un periodista ha analizado las disfunciones de la industria musical y cómo el trabajo de los artistas básicamente destroza su vida. Las papeleras son política. En Madrid te encuentras una papelera cada 30 segundos. Y sin embargo eso no hace de la ciudad un lugar especialmente limpio. De hecho, está muy sucia comparada con otras capitales del norte de Europa. Los compañeros de El Confidencial analizan esta paradoja con datos.

son política. En Madrid te encuentras una papelera cada 30 segundos. Y sin embargo eso no hace de la ciudad un lugar especialmente limpio. De hecho, está muy sucia comparada con otras capitales del norte de Europa. Los compañeros de El Confidencial analizan esta paradoja con datos. La inteligencia es política. Hay muchas reflexiones interesantes en esta conversación con Paco Calvo, un catedrático en Filosofía, que nos plantea dilemas sobre la inteligencia. “Empatizamos más con ChatGPT o con un robot que con una planta”, dice.

