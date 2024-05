📩 BOLETÍN | Otra carta

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Otra carta

Pedro Sánchez ha escrito otra carta. Pero no te asustes. Esta no ha sido a la ciudadanía sino a los militantes del PSOE para agradecerles su apoyo “en los últimos días”, con el pretexto del 145 aniversario de la fundación del partido. La puedes leer aquí.

Luego, Sánchez ha dado su primer mitin tras La Reflexión. Hace justo una semana se preguntaba “si merece la pena” ser presidente del Gobierno ante tanta guerra sucia. “Sí, lo tengo claro. Merece la pena”, ha repetido para luego enumerar logros de su mandato. Resulta raro verle responderse a sí mismo, tan convencido, solo unos días después de haber compartido con todo el país una crisis personal, como si quisiera aclarar que ya no está mal, que está mejor que nunca, como si ya no tuviera valor haber dudado, haberse mostrado vulnerable. Quizá sea consecuencia del vértigo que ha notado a su alrededor con su amago de dimisión. Neus Tomàs escribe sobre los riesgos del hiperliderazgo, un fenómeno que no es desde luego exclusivo de la izquierda. Y para muestra, un fotón.

Ahí está, ella sola, subida al podio, sin más representantes institucionales, como si el 2 de mayo, el Día de Madrid, fuera su día o ella fuera la reina de Madrid. No dudes de que es un mensaje deliberado: al bajarse se ha ido a pasar revista a las tropas militares. Que sí. El vídeo es hasta incómodo de ver. Acuérdate de que el año pasado hubo bronca porque Ayuso subió a Feijóo y Margarita Robles a la Tribuna pero se lo impidió al ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Este año, los ministros no han ido y hasta Feijóo ha querido ahorrarse el bochorno.

Los toros, sin premio

Amanecemos con una primicia de esas que darán que hablar: el Ministerio de Cultura va a eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia desde este mismo año. No es que el galardón tuviera una larga tradición: paradójicamente, se lo inventó Zapatero en sus últimos meses de Gobierno. Ahora el Ministerio, en manos de Sumar, cancela su apoyo al toreo como “disciplina artística” reconocida al mismo nivel que las Bellas Artes o el Teatro en estos premios.

La rueda de la fortuna. Si eres de los que lee elDiario.es desde el principio puede que te acuerdes de que denunciamos en su día los trucos de los que se valían varios autores, editores musicales y directivos de televisión para repartirse millones de euros en derechos de autor. Pues la Audiencia Nacional dice que no hay delito.

Acampada en EEUU por Gaza

Hay por todo EEUU hasta 21 universidades donde se celebran acampadas y protestas contra la postura de su propio país ante la masacre de Israel en Gaza. Algunos de esos campamentos y marchas están derivando en fuertes altercados y polémicos desalojos policiales. Pero más allá de los disturbios, que son siempre la parte más vistosa de una movilización, hoy en el podcast queremos fijarnos en el fenómeno de fondo: los estudiantes de las universidades privadas más caras de EEUU, convirtiendo Palestina en el nuevo Vietnam.

Que no se te pase

1% de batería . Hoy es el último día en el que podrán usarse teléfonos móviles en los colegios e institutos públicos o concertados de la Comunidad Valenciana. Solo podrán sacarse para actividades didácticas supervisadas por los docentes o motivos de causa mayor. La prohibición es decisión del gobierno autonómico (PP-Vox) a propuesta del Ministerio de Educación.

. Hoy es el último día en el que podrán usarse teléfonos móviles en los colegios e institutos públicos o concertados de la Comunidad Valenciana. Solo podrán sacarse para actividades didácticas supervisadas por los docentes o motivos de causa mayor. La prohibición es (PP-Vox) de Educación. “A ver si se lía” . Nueva entrega de nuestra investigación sobre la policía infiltrada en dos colectivos sociales de Madrid bajo la falsa apariencia de una activista. Participó en confrontaciones directas contra la Policía y, según otros militantes de esos grupos, llegó a lanzar piedras contra los antidisturbios en las protestas por Pablo Hasel .

. de nuestra investigación sobre la policía infiltrada en dos colectivos sociales de Madrid bajo la falsa apariencia de una activista. Participó en confrontaciones directas contra la Policía y, según otros militantes de esos grupos, llegó a lanzar piedras contra los antidisturbios . Retraso de las jubilaciones. Si estás al tanto de los debates sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, te va a interesar este análisis sobre una de las propuestas favoritas de las instituciones financieras y políticos liberales: hay que trabajar más, posponer la edad de jubilación. El Banco de España dice que no tiene tan claro que sirva de algo.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué taberna de Madrid se fundó clandestinamente el PSOE el 2 de mayo de 1879?

Rosa - ¿Qué significan las siglas BBVA?

Amarillo - ¿Qué periodista realizó para TVE la serie documental ‘Historia de la Transición española’?

Marrón - ¿Quién es el ministro de Cultura?

Verde - ¿Qué palabra ha significado a lo largo de la historia “siempre”, “alguna vez” y “nunca”?

Naranja - ¿Quién está entre los concursantes del próximo Master Chef Celebrity: Inés Hernand, Cristina Cifuentes o Pitingo?

-----------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.