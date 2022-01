📩 BOLETÍN | Costalazo

Es lunes, pero dale, que no es para tanto. ¡Buenos días!

Costa gana el pulso portugués

El Partido Socialista ha ganado por mayoría absoluta las elecciones en Portugal, unos comicios adelantados por la crisis entre el Gobierno y sus socios parlamentarios de izquierda. Ese conflicto programático que bloqueó los Presupuestos se ha solucionado en las urnas: refuerzan al primer ministro, António Costa, y castigan al Bloco de Esquerda, que pasa de 19 a 5 escaños, y a la alianza de comunistas y verdes.

La otra consecuencia del adelanto electoral es muy preocupante: el partido de ultraderecha Chega, que tenía un solo escaño conseguido en 2019, pasa a ser tercera fuerza política. El segundo puesto es para el partido conservador (el equivalente al PP, que allí se llama PSD), que ha asegurado en campaña que no gobernará con Chega aunque dieran los números.

Casado “no sabe lo que dice“

Dos exministros del PP que gobernaron la economía española durante los años de Mariano Rajoy han dado su opinión en los últimos días sobre los fondos de recuperación europeos o sobre la reforma laboral. Y su opinión no coincide precisamente con la de Pablo Casado.

Casado quiere negar cualquier atisbo de acierto en el Gobierno. Pero Fátima Báñez y Cristóbal Montoro ya no están en esas y se han expresado esta semana con más honestidad: “La oposición no se sabe lo que dice, en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos sufrido. En lugar de celebrarlo, lo convertimos en un enfrentamiento político”, ha dicho por ejemplo Montoro.

Poder Judicial.¬†Otros que tambi√©n est√°n en racha contra las propuestas del Gobierno son los magistrados en funciones del Poder Judicial. El √ļltimo flanco¬†es la ley de vivienda.

No hay quien entienda a Hacienda

Me apasiona (también podría decir que me cabrea) el tema que tratamos hoy en el podcast: el galimatías del lenguaje administrativo. Vamos, que cuando recibes una carta de Hacienda o estás consultando la web de la Seguridad Social o tienes que rellenar un formulario para solicitar una ayuda… no hay quien entienda nada, lo que es en la práctica una discriminación y un mal servicio público.

Pero hay gente que está empezando a moverse para luchar por el ‘derecho a entender’. Escucha.

It's amargura, ay qué desastre

La selección de representante de España a Eurovisión ha parecido este año, más que un concurso, unas elecciones. Podríamos decir que la intervención tecnócrata del jurado ha convertido en ganadora a la canción de Chanel, sin duda la opción menos identitaria, menos apasionada, menos memorable, menos 'española'. Se quedaron fuera Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, que fueron víctimas de la ley electoral de TVE y de una cierta división del voto de la izquierda.

Ya sabes que yo desde el día 1 era muy del equipo Bandini y su Ay, mamá, que si me emociona a mí, entiendo lo que hace con las mujeres y las madres. Temazo lo mires por donde lo mires. No ha ganado, gran decepción, qué le vamos a hacer. Eso sí, eso no justifica el ataque que está recibiendo la ganadora, Chanel.

√ďmicron. Menos mal que tenemos las vacunas porque si el coronavirus original hubiera sido como √≥micron‚Ķ En fin, ya podemos decir sin que sea solo una frase hecha que √≥micron ha marcado un antes y despu√©s en la pandemia.¬†Hemos repasado lo que sabemos.

Sucursales. Hubo un tiempo en que a los extranjeros que visitaban Espa√Īa les sorprend√≠a la cantidad de sucursales de banco y de cajeros que hab√≠a por las calles.¬†Est√° dejando de ser as√≠. Dicho de otra manera, como explica la economista Luc√≠a Velasco¬†en esta entrevista, ‚Äúel lujo ser√° que te atienda una persona‚ÄĚ.

El sexo de las mujeres. Que 51 mujeres hablen de su sexo con honestidad para un libro no deber√≠a ser algo muy llamativo, pero lo es. Lo hacen en un libro que llega a Espa√Īa y que¬†rese√Īamos en este an√°lisis.

Cosas que no sabía

No sab√≠a¬†que existen enormes vertederos de ropa usada en el desierto de Atacama de Chile. Estamos hablando de 300 hect√°reas donde se acumulan camisetas, zapatos, guantes de nieve. Son prendas que proceden de EEUU, Europa o Asia que se importan a Chile para ser revendidos en Am√©rica Latina. Lo que no pasa el filtro o sobra o no se vende acaba amontonado en uno de los desiertos m√°s famosos del mundo, donde tarda d√©cadas en descomponerse. Se explica bien y en espa√Īol en¬†este art√≠culo de la BBC.

No sab√≠a, ya que estamos en ambiente preb√©lico, que Hitler¬†hab√≠a ordenado derribar la Torre Eiffel¬†en su retirada de Par√≠s, ya en los √ļltimos a√Īos de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, con el ej√©rcito aliado ya a las puertas de la ciudad, Hitler orden√≥ a su general Dietrich von Choltitz reducir a escombros los edificios m√°s emblem√°ticos. El general no obedeci√≥, y lo us√≥ para negociar un trato m√°s favorable cuando fue arrestado. Fue liberado en 1947.