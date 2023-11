📩 BOLETÍN | Cuestión de estilo

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Cuestión de estilo

En honor a los viejos tiempos y a los muchos misterios por aclarar, empecemos por María Dolores de Cospedal, que ha declarado en la Audiencia Nacional sobre las presuntas maniobras del PP para intentar atribuir delitos al abogado de Luis Bárcenas cuando empezó a tirar de la manta. Entre otras incongruencias, la que fue la mano derecha de Rajoy al frente del partido ha cambiado su versión sobre si a Bárcenas el PP le pagaba el abogado cuando estalló el caso Gürtel. Aquí un resumen de su comparecencia.

A pesar de sus movimientos en la sombra, a efectos públicos Cospedal parece hoy una dirigente de otro siglo si comparamos su forma de estar y expresarse con la que ahora se lleva en el PP. Feijóo acaba de nombrar a Miguel Tellado nuevo portavoz parlamentario y para estrenarse se ha puesto a insultar, para que quede claro el estilo: “ególatra”, “antisistema”, “matonismo”, “fraude electoral” son algunas de las lindezas que ha ido soltando en sus primeras entrevistas. En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde Almeida, que no tendrá otra cosa de la que ocuparse, se dedica a enseñar fotos de milicianos de Hamás: “Son los nuevos mejores amigos de Sánchez”. Por si no queda clara cuál es la deriva, el hombre que representaba el tono moderado de Juanma Moreno en la dirección de Feijóo ha sido relegado. Vox exige al PP cada vez más.

Un dato: uno de cada tres estudiantes de Bachillerato en institutos privados de la capital recibe una beca de la Comunidad de Madrid para familias de rentas altas. La explicación.

Coalición nueva, tensiones nuevas. Por mucho que el tono sea más conciliador que en otros tiempos no hay gobierno de coalición en el que Nadia Calviño y Yolanda Díaz no vayan a discutir. La vicepresidenta económica apuesta por una reforma del subsidio del paro que no gusta a la titular de Trabajo (ni a los sindicatos).

Pausa y liberación

Sabemos que es temporal, pero se agradece que donde antes había cuerpos destrozados, niños cubiertos de sangre y escombros, llantos desconsolados, ahora veamos circulando por Internet vídeos de las familias de los rehenes liberados por Hamás e Israel emocionadas en esta tregua que sigue vigente en Gaza. Eso no nos hace ignorar otras imágenes que también nos llegan, las del destrozo masivo de barrios enteros que están grabando las ONG que ahora se mueven con algo más de tranquilidad por la Franja. Los bombardeos en teoría vuelven mañana, pero es probable que Qatar, mediador de la tregua, consiga ampliarla algo más.

Ahora que hasta el Gobierno de España tiene oficialmente una posición crítica, lo mismo le podemos dar una vuelta al tema del comercio de armas con Israel. Reconozco que es una de mis obsesiones periodísticas: la ley española prohíbe vender armas a países en pleno conflicto armado. Pero en este y en todos los casos, por conveniencia comercial se acaban tolerando grados de opacidad y trucos básicos de la ingeniería empresarial que hacen de esa misma ley un coladero.

Suecia vs. Tesla

La imparable modernidad del coche eléctrico nos promete un futuro limpio y más rápido, pero esa revolución puede incluir un capitalismo sin reglas. Hay un país donde no hay progreso sin derechos laborales. Hoy en el podcast, te invito a escuchar la historia de cómo 120 mecánicos han levantado a todo un país contra Tesla.

Que no se te pase

Apología de la inmigración . La Comisión Europea quiere más mano dura con la inmigración y plantea penas de hasta 15 años de cárcel por tráfico de personas. Y algo más, preocupante: “Se tipificará como delito la instigación pública a entrar en la UE sin autorización. Esto incluye el tráfico de inmigrantes anunciado a través de herramientas digitales y redes sociales”. Quiero ver la letra pequeña de eso.

. quiere más mano dura con la inmigración y plantea penas de hasta 15 años de cárcel por tráfico de personas. Y algo más, preocupante: “Se tipificará como delito la instigación pública a entrar en la UE sin autorización. Esto incluye el tráfico de inmigrantes anunciado a través de herramientas digitales y redes sociales”. Quiero ver la letra pequeña de eso. No es verdad que en España se paguen muchos impuestos. España necesita 48.000 millones más de ingresos por impuestos para alcanzar la media de la presión fiscal europea. Guárdate estos datos para cuando lo escuches la próxima vez.

que en España se paguen muchos impuestos. España necesita 48.000 millones más de ingresos por impuestos para alcanzar la media de la presión fiscal europea. para cuando lo escuches la próxima vez. Años RAE. La RAE es como una estrella lejana. Las palabras que llegan al Diccionario en realidad se generaron hace años luz, pero las vemos ahora. Solo así se explica que acaben de anunciar la incorporación de 'Machirulo', 'perreo', 'sinhogarismo, 'chundachunda’ y algo de la época del Big Bang: la regañá.

En el capítulo de hoy

En la redacción con… . En elDiario.es estamos empezando a hacer encuentros en la redacción entre nuestros socios y gente que nos cae bien o nos parece interesante. Lo hemos hecho ya con Fernando Trueba y el otro día con Los Javis. Una hora de charla con calma y preguntas de los lectores. Y lo hemos convertido en podcast.

. En elDiario.es estamos empezando a hacer encuentros en la redacción entre nuestros socios y gente que nos cae bien o nos parece interesante. Lo hemos hecho ya con Fernando Trueba y el otro día con Los Javis. Una hora de charla con calma y preguntas de los lectores. Y lo hemos convertido en podcast. Oubiña contra Fariña . No sé si leíste el libro ‘Fariña’ de Nacho Carretero, que estuvo paralizado por la denuncia de un exalcalde gallego que aparecía en una de las muchas redes de narcotráfico que describe el libro. Pasó a ser una serie, y ahora Laureano Oubiña, capo de aquellos años, es quien arremete contra la producción.

. No sé si leíste el libro ‘Fariña’ de Nacho Carretero, que estuvo paralizado por la denuncia de un exalcalde gallego que aparecía en una de las muchas redes de narcotráfico que describe el libro. Pasó a ser una serie, y ahora Laureano Oubiña, capo de aquellos años, es quien arremete contra la producción. Cuéntame ya pasó. Hoy termina Cuéntame, una serie que ha hecho historia en España. Ya sabes que no la he visto, pero yo cuando veo algo durante tanto tiempo suelo llorar al despedirme de los personajes. Sí, soy así. Si tú eres igual, pues siéntete acompañado.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.