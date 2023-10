📩 BOLETÍN | Da miedo

Hola.

Venga, agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Da miedo

Poner la tele, encender la radio y sobre todo entrar a Twitter, donde los filtros ya apenas existen, da miedo. Da miedo cruzarse con otro vídeo, con otra foto, con otro testimonio, con otra declaración política que te enciende por dentro. Y, sin embargo, no quieres dejar de saber. Es la pequeña penitencia del que quiere estar informado, del que no renuncia a conmoverse con la injusticia, del que sabe que su incomodidad no es nada, que es en realidad un privilegio y casi que una obligación.

Da miedo ver cómo Israel está ejecutando su venganza, convirtiendo los crímenes de guerra de Hamás (o terrorismo, como quieras llamarlo tú) en el pretexto perfecto para lanzarse a una operación sin límites contra Gaza, asediando a los palestinos con crímenes de guerra (o terrorismo de Estado, como quieras llamarlo tú) absolutamente desproporcionados. El ejército ha bombardeado el norte de la Franja, ha obligado a dejar sus casas a más de un millón de personas y luego también ha bombardeado el sur. No hay ningún lugar seguro, tampoco el que prometieron que iba a ser “el corredor de salida”. Ya van más de 2.600 palestinos muertos. Cientos de niños. Israel está devastando Gaza antes de lanzarse a la invasión terrestre a los cientos de tanques que ya tiene preparados en la frontera.

Da miedo ver que, mientras se anuncia una barbarie inminente, la presidenta de la Comisión Europea se planta en Israel para darles un apoyo no solo sin matices sino con una frase como esta: “Israel tiene derecho y el deber de responder al acto de guerra de Hamás”. Como si matar a civiles, cortarles el agua y la luz, bombardear zonas residenciales, fuera parte de una respuesta legítima a un atentado.

Da miedo recordar las palabras del portavoz del gobierno israelí, hace ahora una semana, cuando las atrocidades de la incursión de Hamás empezaron a aflorar: “Es nuestro 11-S”. Con el tiempo, la analogía puede acabar siendo muy exacta: un atentado que conmocionó al mundo sirvió de pretexto para la doctrina del shock que facilitó guerras injustas, llenas de mentiras y “efectos colaterales”, invasiones sin aprecio por el derecho internacional, vulneraciones de todo tipo, respaldadas con vergüenza tibia por los principales países de Occidente en un lamentable “hoy por ti, mañana por mí”. De hecho, Estados Unidos es el principal patrocinador de Israel.

Da miedo. Y yo vengo aquí a contarte las noticias, no a contarte cómo me siento yo respecto a las noticias. Pero como estoy seguro de que muchos estaréis igual, llenos de rabia, de vergüenza, revueltos por dentro incluso hasta la náusea, lo dejo dicho por si te ayuda saber que evidentemente no eres el único. Es desolador. Hemos visto manifestaciones en apoyo a Palestina en varias capitales del mundo, entre ellas Madrid o Barcelona. Pero hasta eso escondía su reverso tenebroso: en Francia se habían prohibido las concentraciones, en Alemania también y hemos visto imágenes de una detención por llevar un pañuelo palestino; en Roma la cosa ha terminado con antidisturbios. Las marchas más multitudinarias se han producido en las grandes ciudades de Jordania, Irak, Egipto, Yemen o Siria. Todo esto algún día tendrá consecuencias.

Pegasus de Troya

Y ahora va a parecer que cambiamos de tema… pero no tanto.

Te contamos en exclusiva que ha sido imputada la exdirectora del CNI por el espionaje y hackeo ilegal del teléfono del actual president de la Generalitat, Pere Aragonés. Paz Esteban siempre argumentó que todos los espionajes se realizaron con autorización judicial, cosa que está por ver. Te recuerdo el contexto de esta noticia. En plena polémica por el hackeo descontrolado de independentistas también supimos que alguien había usado el mismo método para espiar a ministros y a Pedro Sánchez. De todo aquello, la cabeza cortada fue la de Paz Esteban.

¿Que por qué digo que todo está relacionado? Acuérdate de que el sistema informático que utilizan los gobiernos para espiar a sus disidencias políticas, periodistas y activistas es Pegasus, desarrollado y venido desde Israel, que se niega a colaborar en las investigaciones sobre sus abusos.

Ya que hablamos de política nacional te recomiendo que eches un ojo a este repaso de Esther Palomera sobre los cambios que planea Pedro Sánchez para su nuevo Gobierno si consigue la investidura. Más perfil político, menos ministerios y la vuelta de algunos nombres que estuvieron en primera línea.

Reino Unido, a pedazos

Hoy en el podcast, miremos a un país donde viven muchos españoles. Esos españoles nos dicen que el país “se cae a pedazos”, que detrás de la apariencia de gran potencia se esconde una sociedad en crisis total desde que decidieron por referéndum que querían vivir más aislados. Hablamos de Reino Unido y de la vida después del Brexit.

Que no se te pase

La luz, en el banquillo : esta semana, por primera vez, una gran empresa eléctrica se enfrentará a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía. Es Iberdrola. La Fiscalía solicita una multa de casi 85 millones para la compañía y reclama penas de prisión para cuatro directivos. Todos los detalles .

: esta semana, por primera vez, una gran empresa eléctrica se enfrentará a un juicio penal acusada de maquinar para alterar el precio de la energía. Es Iberdrola. La Fiscalía solicita una multa de casi 85 millones para la compañía y reclama penas de prisión para cuatro directivos. . Chinches . Hay cada vez más chinches en España. En las camas, en la ropa. La circulación constante de turistas en hoteles y apartamentos, los pisos compartidos, los transportes públicos demasiado atestados y el sexo esporádico con diferentes personas pues son factores que ayudan. Pero hay otro: el calor .

. Hay cada vez más chinches en España. En las camas, en la ropa. La circulación constante de turistas en hoteles y apartamentos, los pisos compartidos, los transportes públicos demasiado atestados y el sexo esporádico con diferentes personas pues son factores que ayudan. Pero hay otro: . Saber beber. Otro análisis que también tiene que ver con el estilo de vida: la sociedad española ha cambiado su manera de beber alcohol. Ya casi no se bebe en casa (un vinito con la comida) sino como acto social y nos acercamos al patrón anglosajón que siempre nos ha llamado la atención al viajar: beber alcohol duro rápido como paso previo a pasarlo bien.

Cosas que no sabía

----------------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.