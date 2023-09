📩 BOLETÍN | Día F

Hola.

Si tienes uno de esos trabajos donde puedes poner la tele o la radio de fondo y si eres una de esas personas frikis de la política, hoy es uno de esos días en los que puedes estar enganchado a lo que ocurra en el Congreso durante todo el día. Así que agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

El primer tema de hoy

A partir de las 12h, Alberto Núñez Feijóo interviene en el Congreso para convencer al resto de diputados de que le proclamen presidente del Gobierno. Ya sabes cómo va: puede hablar todo el rato que quiera, luego será el turno de réplica del PSOE, luego de los portavoces de Vox, Sumar y el resto… Entre unos y otros, Feijóo podrá ir respondiendo, así que en algún momento se suspenderá la sesión hasta mañana, que es cuando se dan el resto de palabras y toca votar. Lo puedes seguir todo en elDiario.es.

Al PP las cuentas no le dan y están llenando el tiempo de espera alentando la poco ética y muy vana esperanza del transfuguismo para facilitar la presidencia de Feijóo. Varios dirigentes del PP han dicho que no se puede descartar nada, que “hay que lucharlo hasta el último minuto” y apelan “a la responsabilidad” de los diputados del PSOE. Por ahí, probablemente, vaya el discurso de Feijóo de esta misma mañana, aunque desde el partido han dado otra pirueta discursiva más: dice la portavoz Cuca Gamarra que Feijóo no es presidente no porque el bloque de la derecha haya perdido las elecciones sino porque no quiere, porque renuncia.

Hoy en el podcast, hacemos una guía básica de las claves políticas para no perderse durante la semana y te decimos en qué hay que fijarse para darle emoción a un debate del que ya sabemos (en teoría) el final.

Mientras el PP agota su mes de protagonismo, PSOE y Junts han estado negociando discretamente. Pero eso no le gusta a ERC, que ve con nerviosismo que el protagonismo negociador se lo está llevando Puigdemont. Para intentar darse importancia, lleva unos días diciendo que la negociación para la ley de amnistía está muy encarrilada.

Sin memoria

PP y Vox han aprobado impulsar la derogación de la Ley de Memoria Histórica en Cantabria. Y eso que Vox no forma ni siquiera parte del gobierno. Es solo un ejemplo de los retrocesos que ya se están produciendo en diferentes partes de España por los acuerdos entre PP y Vox, tanto de coalición como parlamentarios. Vox marca el paso al PP. Luego van pidiendo que los diputados “responsables” del PSOE les den la investidura.

Si fuera por PP y Vox, nunca conoceríamos historias como esta: la de las mujeres que fueron encarceladas por su resistencia antifranquista y que cumplieron condena en la cárcel de Ventas, que fue paradójicamente diseñada por Victoria Kent como directora general de prisiones durante la Segunda República, aunque para usos muy diferentes. Aquí toda la historia y el testimonio de las que siguen vivas.

Que no se te pase

Syriwhat? Tras la derrota electoral de la izquierda de Syriza en las últimas elecciones griegas, el mítico Alexis Tsipras dimitió. El relevo es sorprendente, paradójico : ha ganado las primarias un gran empresario que fue ejecutivo de Goldman Sachs y que ha prometido “copiar la fórmula” del Partido Demócrata de EEUU. ¿Qué ha pasado?

. Qué problemón tiene el sistema con el reparto de ayudas a quien más lo necesita. Otro ejemplo: menos de la mitad de las familias más pobres recibe alguna beca para material escolar. ¿Razón? . Caso Rubiales . El hermano y una amiga de Jenni Hermoso han testificado ante el juez para dar su versión de los hechos por el caso Rubiales. Ambos han ratificado que el beso fue forzado y que luego hubo coacción a la jugadora para que lo negara en público.

. El hermano y una amiga de Jenni Hermoso han testificado ante el juez para dar su versión de los hechos por el caso Rubiales. que el beso fue forzado y que luego hubo coacción a la jugadora para que lo negara en público. No tenemos remedio. Los gobiernos más presionados por la industria del automóvil (Italia, Alemania…) han convencido a los gobiernos de la UE para seguir contaminando un poquito más. Bruselas quería límites de emisiones en 2025, pero tiene pinta de que será (o no) en 2027. Detalles.

Todo es política

El coche, el PAU y el género . A raíz de esta foto que muestra uno de esos nuevos barrios residenciales atascado en hora punta, la periodista Paola Aragón ha hecho un interesante hilo sobre cómo ese tipo de urbanismo se sufre especialmente por las mujeres. Las que menos conducen cuando hay un solo coche en la familia, las que van andando por avenidas hostiles hasta a por el pan, las del transporte público que no funciona bien, las que vuelven a casa a oscuras.

. A raíz de esta foto que muestra uno de esos nuevos barrios residenciales atascado en hora punta, la periodista Paola Aragón ha hecho un interesante hilo sobre cómo ese tipo de urbanismo se sufre especialmente por las mujeres. Las que menos conducen cuando hay un solo coche en la familia, las que van andando por avenidas hostiles hasta a por el pan, las del transporte público que no funciona bien, las que vuelven a casa a oscuras. Brecha generacional en la mesa . El CIS ha preguntado por gustos alimenticios y salen datos interesantes: hay un salto generacional en la tendencia a buscar otros sabores (sushi, tacos…) cuando salimos de casa para comer. La preferencia del hombre por la carne (ay, la testosterona) pierde fuerza a partir de los 40. Y cuanto más joven seas, más probabilidad hay de que prefieras la tortilla de patata… con cebolla. Aquí los datos.

. El CIS ha preguntado por gustos alimenticios y salen datos interesantes: hay un salto generacional en la tendencia a buscar otros sabores (sushi, tacos…) cuando salimos de casa para comer. La preferencia del hombre por la carne (ay, la testosterona) pierde fuerza a partir de los 40. Y cuanto más joven seas, más probabilidad hay de que prefieras la tortilla de patata… con cebolla. Aquí los datos. Museo Latino. Todavía no está ni abierto y ya hay una guerra cultural e ideológica alrededor del Museo Nacional del ‘American Latino’ que está previsto en Washington. Los republicanos quieren retirarle los fondos porque dicen que dará una visión “progre” para victimizar y radicalizar a los latinos de EEUU. El propio director del museo ha terminado por suspender la producción de una exposición sobre la lucha por los derechos civiles latinos en los años 60. En lugar de eso, habrá una exhibición de salsa.

Mañana, cuando haya terminado Feijóo, volvemos por aquí.

Un abrazo,

Juanlu.