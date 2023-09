📩 BOLETÍN | Encaje

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

En dos dimensiones

Es curioso el fenómeno que estamos viendo durante este mes de septiembre: Feijóo y Sánchez se mueven en dimensiones políticas paralelas. Feijóo estira el chicle de su candidatura a la investidura y Pedro Sánchez mientras tanto trabaja en la suya, que vendrá después. El presidente del PP dice que volverá a hacer ronda de contactos, a ver si rasca algo. La verdad es que Feijóo sigue dándo vueltas sobre sí mismo. El martes le dejamos diciendo que con Junts mejor no hablar, después de haber dicho que quería negociar con ellos, y ayer le tuvimos asegurando que “hay que buscar un encaje del problema territorial de Catalunya” y pidiendo apoyos al PSOE para “buscar entre todos soluciones”. Con él como presidente, claro. A ver con qué nos sorprende durante el día.

En la dimensión de Sánchez, los tiempos y los plazos son otros. La intención del PSOE es aprobar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso antes del debate de investidura de Feijóo. O sea, este mes. Esto tendría además una utilidad estratégica para allanar la investidura: serviría para provocar un nuevo acercamiento de Junts en forma de voto a favor y computaría como uno de esos “pagos por adelantado” que pide Puigdemont.

Byetet. La diputada del PSOE y presidenta del Congreso en la anterior legislatura, Meritxell Batet, ha anunciado por sorpresa que deja la política. Renuncia a su escaño. Quizá sepamos con el paso del tiempo el porqué de la dimisión tras haber sido cabeza de lista por Barcelona. Aquí un perfil de despedida.

Mientras tanto, compartimos contigo el desglose de los sobresueldos que la cúpula del PP ha intentado ocultar hasta ahora. Entre Feijóo, Cuca Gamarra, Javier Maroto, Elías Bendodo, González Pons y alguno han ingresado más de 203.806 euros desde abril de 2022. Todos los detalles.

الهاتف

La entrada de un grupo saudí, controlado por la familia real de la dictadura árabe, como primer accionista de Telefónica ha puesto en tensión a la élite económica de nuestro país. El Gobierno ha confirmado que se enteró apenas unas horas antes de que la compra del 9,9% se hiciera pública, en una llamada del STC Group para comunicar que se trata de una operación de “carácter amistoso”. De hecho, el Gobierno tiene ahora un plazo para oponerse (o no) al movimiento porque la ley establece un filtro en el caso de empresas con mucha relación con sectores delicados del Estado como la Defensa. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha hecho equilibrismos para asegurar que “se protegerán los intereses estratégicos de España” y a la vez no mandar un mensaje de que las inversiones extranjeras no son bienvenidas.

Arabia Saudí en Telefónica. Qatar en Iberdrola o Iberia. Emiratos Árabes en Enagás. Los ‘petroestados’ ganan poder curiosamente en sectores estratégicos privatizados en España durante las últimas décadas. Nos hemos negado la posibilidad de tener grandes empresas públicas y al final acaban estando controladas, en mayor o menor medida, por estados extranjeros llenos de oscuridad en materia de derechos y democracia.

No llueve igual para todos

Las terribles tormentas que hemos visto en España en los últimos días se han extendido aún más ferozmente en Grecia, Bulgaria y Turquía. La borrasca Daniel deja ya al menos 12 muertos y varios desaparecidos en esos países. Este miércoles se batió el récord con 754mm de lluvia en 18 horas y se espera que llegue a los 1.000mm. Los destrozos de este tipo de fenómeno climático, cada vez más frecuentes, salen caros: en España nos hemos gastado 7.000 millones de euros en indemnizaciones públicas en tres décadas.

¿Por qué construimos en zonas que sabemos que se inundan cada cierto tiempo? Hoy en el podcast, nos lo preguntamos. Y también hablamos de desigualdad, y explotación turística y del boom inmobiliario, que se creyó impune ante la naturaleza. Pero no.

Que no se te pase

Hay denuncia . Se empieza a poner el horizonte verdaderamente oscuro para Luis Rubiales. Jenni Hermoso ha denunciado el beso no consentido de su jefe ante la Fiscalía, que procederá a presentar una querella ante la Audiencia Nacional por un posible delito de agresión sexual bajo la ley del “solo sí es sí”. Un matiz importante: ¿tiene alguna consecuencia jurídica que los actos se produjeran en suelo australiano y no en España? Respuestas .

. Se empieza a poner el horizonte verdaderamente oscuro para Luis Rubiales. el beso no consentido de su jefe ante la Fiscalía, que procederá a presentar una querella ante la Audiencia Nacional por un posible delito de agresión sexual bajo la ley del “solo sí es sí”. Un matiz importante: ¿tiene alguna consecuencia jurídica que los actos se produjeran en suelo australiano y no en España? . Ucrania ha recibido el ataque aéreo más contundente en muchos meses. Al menos 17 personas han muerto en el bombardeo de un mercado en una ciudad del este del país. Con precaución si eres sensible a determinadas imágenes, aquí tienes el momento .

ha recibido el ataque aéreo más contundente en muchos meses. Al menos 17 personas han muerto en el bombardeo de un mercado en una ciudad del este del país. Con precaución si eres sensible a determinadas imágenes, . Infiltrados. Los compañeros de El Salto han destapado otro caso de policía nacional infiltrado en movimientos sociales de Madrid. Durante seis años, se hizo pasar por activista de varios colectivos, tuvo relaciones sexuales con gente que no sabía quién era realmente, participó en la ocupación de un banco y en las protestas por el encarcelamiento de los raperos Hasel o Valtonyc.

Cosas que no sabía

No conocía las explicaciones que la ciencia trata de dar a la importancia del baile en la evolución del ser humano. La aparición del movimiento conectado al ritmo de la música en bebés de tres meses sugiere que el bailar es una ventaja evolutiva desarrollada al margen del lenguaje porque expresa sentimientos, genera cohesión social tribal y tiene una función en la expresión sexual. Más aquí.

las explicaciones que la ciencia trata de dar a la importancia del baile en la evolución del ser humano. La aparición del movimiento conectado al ritmo de la música en bebés de tres meses sugiere que el bailar es una ventaja evolutiva desarrollada al margen del lenguaje porque expresa sentimientos, genera cohesión social tribal y tiene una función en la expresión sexual. Más aquí. No sabía que el origen del himno de España no está muy claro. Era una música popular entre los monárquicos del siglo XVIII, un himno de facto antes de que fuera declarado oficial. La historia nacional dice que la primera partitura es de Manuel Espinosa de los Monteros (ja). Pero hay una teoría alternativa: que en realidad su origen sea árabe (ja, ja). No hay rastro documental, pero lo cierto es que hay un fragmento de una composición andalusí del siglo XI que se parece escandalosamente. Compruébalo tú mismo.

que el origen del himno de España no está muy claro. Era una música popular entre los monárquicos del siglo XVIII, un himno de facto antes de que fuera declarado oficial. La historia nacional dice que la primera partitura es de Manuel Espinosa de los Monteros (ja). Pero hay una teoría alternativa: que en realidad su origen sea árabe (ja, ja). No hay rastro documental, pero lo cierto es que hay un fragmento de una composición andalusí del siglo XI que se parece escandalosamente. Compruébalo tú mismo. No conocía el Síndrome de Meige, una enfermedad rara cuyo principal síntoma es no poder controlar los párpados: se cierran los ojos sin poder evitarlo y sin saber por cuánto tiempo. La concejala socialista de Barcelona Rosa Alarcón padece esa enfermedad y ha decidido dimitir para centrarse en su difusión. Hemos hablado con ella.

Hasta aquí llegamos por hoy. Te dejo que me voy para A Coruña.

Un abrazo,

Juanlu.