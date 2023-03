📩 BOLETÍN | Escuece

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Escuece

A poco que hayas estado pendiente de la actualidad habrás visto que nuestra publicación por adelantado del discurso de Ramón Tamames ha escocido en la ultraderecha. Se nota que a alguien le fastidia una exclusiva periodística porque en vez de llamarla “noticia” o “exclusiva” o “investigación” lo llaman “filtración”, como si no tuviera mérito nuestra compañera Carmen Moraga, que gracias a sus fuentes trabajadas durante años (y no a una gotera del techo) ha conseguido acceder al documento que Vox y Tamames llevan meses preparando. Jiménez Losantos nos ha dedicado unas bonitas palabras: “diario comunista, golpista, podemita, ultraizquierdista”; aunque lo relevante es lo otro que dice: que Vox debería retirar la moción de censurar y parar a tiempo “este esperpento”. El spoiler ha abierto una crisis. La moción que veremos el martes (si no la retiran antes) es una tragicomedia. Al final va a tener razón el PP y todo esto va a terminar beneficiando al Gobierno.

Condenado. En este boletín intentamos refugiarnos de esa bronca permanente de las redes sociales, muchas veces alentada por la extrema derecha. Pero hay noticias que hay que compartir: uno de los mayores agitadores de bulos contra la izquierda, Alvise Pérez, ha vuelto a ser condenado, esta vez por mentir sobre Carmena.

Un día siendo rider

Hoy en el podcast le hemos pedido a dos repartidores de Glovo, de los que van con la bici o la moto llevando comida y de todo a nuestras casas, que se graben durante un día de trabajo. Vamos con ellos y aprendemos más de cómo es por dentro uno de los sectores más vulnerables de nuestro mercado de trabajo.

Anguita y Julio. La familia de los podcasts de elDiario.es crece. Estrenamos hoy un documental sonoro de 6 capítulos sobre una de las figuras más interesantes de la historia política reciente en España: Julio Anguita. Es un trabajazo en colaboración con nuestros compañeros de Cordópolis, elaborado a partir de más de treinta entrevistas, con datos que yo al menos no conocía y narrado por periodistas cordobeses. En el primer capítulo descubrimos que Anguita tenía una pistola. Ya se puede escuchar gratis en Podimo y dentro de dos meses en el resto de plataformas de audio.

Obcecados

Muchísimos expertos financieros y economistas han dado por hecho durante la semana que el Banco Central Europeo se bajaría de la burra de la subida de tipos de interés. No por empatía con el común de los mortales con hipoteca sino porque la subida de los intereses está detrás del colapso de algunos bancos en EEUU, de la crisis en alguna entidad europea y de tensiones financieras en medio mundo. Pero no. El BCE se obceca y sube otro 0,5 el precio del dinero prestado. Eso, para la mayoría de los bancos es bueno, aunque ya sabemos que una minoría puede desestabilizarlo todo. Aquí más claves.

Que no se te pase

García Egea . No sabemos si volverá a dedicarse al lanzamiento de aceituna con la boca o a las criptomonedas, pero en algún punto entre esos dos sectores de riesgo encontraremos en el futuro a Teodoro García Egea, el que fuera mano derecha de Pablo Casado en el PP, que ha anunciado que deja su escaño y la política.

. No sabemos si volverá a dedicarse al lanzamiento de aceituna con la boca o a las criptomonedas, pero en algún punto entre esos dos sectores de riesgo encontraremos en el futuro a Teodoro García Egea, el que fuera mano derecha de Pablo Casado en el PP, que ha anunciado que deja su escaño y la política. Dron vs. Caza . EEUU ha tenido que derribar uno de sus propios drones que sobrevolaba el Mar Negro, cerca de Rusia y Ucrania, después de que un caza ruso hiciera varias pasadas para rociarlo con combustible e inutilizarlo. Si tienes curiosidad por cómo es un incidente así, aquí tienes el vídeo. Si quieres saber para qué usa EEUU esos drones, aquí una explicación.

. EEUU ha tenido que derribar uno de sus propios drones que sobrevolaba el Mar Negro, cerca de Rusia y Ucrania, después de que un caza ruso hiciera varias pasadas para rociarlo con combustible e inutilizarlo. Si tienes curiosidad por cómo es un incidente así, aquí tienes el vídeo. Si quieres saber para qué usa EEUU esos drones, aquí una explicación. El hábito de la especulación. Resulta que unas dulces monjas de La Moraleja quieren pegar un pelotazo inmobiliario vendiendo unos terrenos donados tras la Guerra Civil por un conde. Hay varios interesados: el BBVA, una empresa americana de enseñanza privada… La Justicia les ha dicho que no vayan tan rápido.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué estado de EEUU está Silicon Valley, donde se concentran empresas tecnológicas emergentes?

Rosa - ¿Qué cara televisiva y musical protagonizó vestido de camarero un criticado anuncio para promocionar el turismo de clase alta en Madrid?

Amarillo - ¿Qué era en realidad el edificio consagrado como catedral en Córdoba?

Marrón - ¿A qué partido, además del PCE, perteneció Ramón Tamames en su largo viaje hasta ser candidato en la moción de censura de Vox?

Verde - ¿A qué animal no aplican las normas de la nueva ley de bienestar animal?

Naranja - ¿Cómo se le llama al caso que investiga el cobro de grandes cantidades por el exvicepresidente de los árbitros por parte del F.C. Barcelona?

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

