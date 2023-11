📩 BOLETÍN | Insoportable

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Insoportable

Amanecemos con una tregua ya por fin en vigor en Gaza. Es solo un paréntesis de cuatro días para la entrada de ayuda humanitaria y un primer intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamás. Después de eso, Israel ha advertido de que el horror continuará.

Por allí sigue hoy Pedro Sánchez, que ayer tuvo un encuentro con Benjamin Netanyahu en Jerusalén, antes de dirigirse luego a Cisjornadia para reunirse con la máxima autoridad palestina, Mahmud Abbas. Sánchez transmitió al primer ministro de Israel un mensaje muy medido (lo leyó), unas palabras que Netanyahu no había escuchado en persona por parte de ningún otro mandatario internacional durante esta crisis, o al menos no con cámaras delante. “Permítame ser muy claro: Israel tiene que acatar la ley internacional, incluida la ley humanitaria (…) Hay que parar esta catástrofe. La respuesta a los atentados de Hamás no puede implicar la muerte de civiles en Gaza”. Y ha añadido: “El número de palestinos muertos es insoportable”. Puedes ver aquí el vídeo del momento. En sus reuniones, Sánchez también ha reivindicado la formalización de un Estado palestino, lo que en la práctica supone la retirada de Israel de parte del territorio que ocupa y controla.

Llevamos muchos años avergonzándonos de las declaraciones públicas de los presidentes españoles sobre Israel y Palestina como para no distinguir la diferencia cuando la vemos. Yo desde luego podría utilizar (las has leído en este boletín) palabras aún más contundentes para definir y criticar lo que hace Israel, y hemos visto a ministros de este y del anterior gobierno de coalición hacerlo, pero yo no soy el presidente de un país subalterno rodeado de una comunidad internacional profundamente proisraelí. El cuento cambia si además las dices mirando a los ojos del culpable, que recibe protección incondicional de EEUU. Aunque las palabras estén más medidas, tienen más valor. Aunque no valgan para nada, aunque solo deban ser el principio.

Crónica. José Enrique Monrosi ha viajado con la delegación española a Israel y Palestina. En esta crónica, además de resumir los movimientos de Sánchez, nos cuenta cómo el Gobierno israelí mantiene los kibutz tal cual quedaron tras los atentados de Hamás para enseñárselos a los mandatarios internacionales que visitan Jerusalén.

Más elecciones

¿Cómo tienes el cuerpo para otras elecciones? ¿Te apetece? No te asustes, que no serán generales. Pero sí tienen su aquel: el 18 de febrero se perfila como la fecha más probable para las elecciones autonómicas en Galicia, que ya van tocando y que el PP quizá quiera adelantar un poco para que Feijóo tenga algo que llevarse a la boca: una victoria de su candidato en Galicia le ayudaría a corregir la imagen de perdedor que arrastra tras el 23J y la investidura fallida. Es muy gracioso porque el PP le ha pedido a Vox que no se presente, que a ver si les van a fastidiar la mayoría absoluta. Real.

En lo que llegamos ahí, el Gobierno PSOE-Sumar ya anda preparando los Presupuestos del año que viene. Y en esa negociación parlamentaria veremos hasta dónde lleva Podemos la “total autonomía política” que han anunciado tras quedarse sin Ministerio. Es bastante probable que veamos a los cinco diputados morados negociando directamente con el PSOE, al margen de Sumar. La formación de Yolanda Díaz, por cierto, ha presentado una denuncia contra los jueces conservadores del Poder Judicial por aprobar una declaración oficial contra la ley de amnistía antes incluso de ser registrada.

También hemos sabido este jueves que el juez García Castellón, que intenta evitar que Puigdemont pueda acogerse a la amnistía imputándole por terrorismo, tiene desde hace tiempo la autopsia y la sentencia judicial de archivo del caso del hombre que murió en las protestas del aeropuerto de Barcelona. La juez que lo investigó y los forenses dijeron lo mismo: murió de infarto, no fue culpa de nadie. García Castellón dice que ya veremos.

De Ana a Ana

Hoy en el podcast, un capítulo un poco especial. Nos vamos a colar en casa de nuestra compañera Ana Requena Aguilar, una de las referencias del periodismo feminista en España. Ha invitado a su madre a comer y nos deja escuchar la conversación. La madre de Ana fue trabajadora de una de las primeras casas de acogida para mujeres maltratadas que hubo en España. Es una charla personal, un ejemplo de cómo pasa el tiempo, de cómo llegamos a ser lo que somos, de cómo se va tejiendo generación a generación la herencia del feminismo.

Que no se te pase

Puente sin huelga . La huelga en Renfe y Adif anunciada para hoy y para la semana de los festivos de diciembre ha sido desconvocada . Óscar Puente se ha estrenado en casi su primer día como ministro con un acuerdo con los sindicatos para garantizar las condiciones laborales del personal de Rodalies que se transfiera a la Generalitat.

. La huelga en Renfe y Adif anunciada para hoy y para la semana de los festivos de diciembre . Óscar Puente se ha estrenado en casi su primer día como ministro con un acuerdo con los sindicatos para garantizar las condiciones laborales del personal de Rodalies que se transfiera a la Generalitat. Obesidad infantil. Uno de cada tres niños en España tiene sobrepeso, uno de cada diez padece obesidad. Empiezan a aparecer en menores enfermedades crónicas que antes eran casi exclusivamente de adultos. Los datos son peores en el sur de España y, sí, también es cuestión de clase. Aquí el mapa y el contexto .

Uno de cada tres niños en España tiene sobrepeso, uno de cada diez padece obesidad. Empiezan a aparecer en menores enfermedades crónicas que antes eran casi exclusivamente de adultos. Los datos son peores en el sur de España y, sí, también es cuestión de clase. . Sulei . El nuevo presidente de Argentina enciende la motosierra . Javier Milei va a recortar los subsidios sociales, va a eliminar la obra pública, va a empezar privatizando el agua, los trenes y la televisión pública. Eso sí, con el matrimonio gay , el liberal ya no es tan liberal.

. El nuevo presidente de Argentina . Javier Milei va a recortar los subsidios sociales, va a eliminar la obra pública, va a empezar privatizando el agua, los trenes y la televisión pública. Eso sí, , el liberal ya no es tan liberal. El rayo cósmico ultraenergético suena a artefacto de la marca Acme, pero no, es real. Es la mejor manera que han encontrado los científicos para definir a la partícula cósmica que impactó en EEUU en 2021. La energía procede de un lugar del universo donde en teoría no hay nada. Un misterio.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué ciudad palestina se han visto Pedro Sánchez y Mahmud Abbas?

Rosa - ¿Qué presentador de informativos ha cambiado esta semana TVE por Telecinco?

Amarillo - ¿Quién fue la primera mujer en ocupar una vicepresidencia del Gobierno?

Marrón - ¿Cuántos ministros del anterior gabinete se quedan fuera del nuevo Gobierno designado por Pedro Sánchez: 2, 4 o 9?

Verde - ¿Quién es el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030?

Naranja - ¿Quién es la ministra de Deportes?

----------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.