📩 BOLETÍN | La ley, el documento y la firma

La ley, el documento y la firma

En el registro del Congreso ya hay un texto llamado ‘Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’. Es un intento contundente de poner fin al procés, el asunto político que ha configurado la política española durante la última década, consagrando (y decepcionando, también) al independentismo, complicándole la vida a la izquierda estatal y enfureciendo (y alimentando, también) a la derecha más radical.

La ley de amnistía tiene 23 páginas que has podido leer en elDiario.es antes que en ningún otro medio. Si todavía no has echado un ojo al documento completo, aquí lo tienes. De verdad que si tienes un rato merece la pena que lo leas, no es tan largo y no se tarda nada en comparación con las horas y horas de debate sobre la ley que nos vamos a tener que tragar durante meses. Tú ten en cuenta que probablemente acabes hablando de esto hasta en la cena de Navidad. Qué menos que haberse leído el texto original para ir preparado.

Si necesitas una guía para lo fundamental de la ley y la letra pequeña de la amnistía, a eso dedicamos el podcast de hoy. Te contamos con ejemplos a quién beneficia la ley (casi 400 personas) y a quién no, y nos preguntamos cómo de fácil es hacerla descarrilar si hay cierta resistencia judicial y política a aplicarla.

Más allá de lo técnico, la ley tiene un preámbulo de 12 páginas. Ahí es donde el Gobierno echa el resto para defender la constitucionalidad del texto. En este repaso de Ignacio Escolar se analiza el tono y las claves políticas de la ley.

¿Y las firmas? La ley está presentada en el Congreso, donde ahora inicia su trámite parlamentario para que acabe entrando en vigor quizá en primavera. Pero hasta ese mero registro nos tenía reservada una sorpresa. En el documento solo aparece la firma del PSOE. Esperábamos que estuviera firmada por Sumar, ERC, Junts, PNV… todo el nuevo bloque de investidura. Pero no. ¿Alarma? ERC dice que tiene dudas jurídicas y el resto dice que no firma si no están todos los partidos, pero a la vez transmiten (también ERC) que no son diferencias tan importantes como para que el plan no salga adelante. Mañana y pasado, sesión de investidura de Pedro Sánchez con los votos en el bolsillo.

El PP ha abierto otro frente contra la ley: las instituciones europeas, a las que quiere apelar con la ayuda de la patronal de empresarios. Allí puede contar con la permeabilidad de Josep Borrell, crítico con el acuerdo. Los de Feijóo se guardan además un as en la manga: la mayoría absoluta del PP en el Senado puede entorpecer la aprobación de la ley y la vuelta de Puigdemont a España. Aquí lo contamos. Y mientras se desarrolla la vía más institucional, la derecha sigue utilizando cualquier cosa: hasta tiran del médico que asistió el parto de Emiliano García-Page para pedirle que se rebele contra Pedro Sánchez. No es lo más friki que hemos visto estos días, y desde luego no lo más peligroso: un fascismo cada vez más influyente en redes sociales se vale de YouTube o grupos de Telegram para calentar las manifestaciones y albergar todo tipo de planes contra Sánchez. Aquí un repaso. Como pista de por dónde van los tiros, Abascal ha aparecido en la enésima manifestación de Ferraz, anoche, con Tucker Carlson, un presentador estadounidense tan de ultraderecha que fue despedido de Fox News. El PP, con sus complejos, también sube el tono: un portavoz ha dicho que Pedro Sánchez debería “irse de este país en un maletero”. Si eso lo dice un diputado del gran partido conservador, qué no va a decir una asociación de guardias civiles.

Los jueces . El juez decano de Sevilla ha convocado ( en una circular con su sello oficial y todo ) al resto de jueces a manifestarse contra la amnistía. Escribe Jose Precedo : “El PP es el único partido conocido que tiene tres grupos parlamentarios: en el Congreso, en el Senado y en el Poder Judicial”.

. El juez decano de Sevilla ha convocado ( ) al resto de jueces a manifestarse contra la amnistía. : “El PP es el único partido conocido que tiene tres grupos parlamentarios: en el Congreso, en el Senado y en el Poder Judicial”. Y Pedro Almodóvar publica con nosotros nuevas notas de su diario personal de impresiones políticas. Esta vez, sobre las manifestaciones contra la amnistía.

Que no se te pase

Todo es política

Anunciar el sexo del bebé es política. Yo las he visto, quizá tú también. La pareja que espera a un bebé reúne a la familia y amigos. Ni siquiera ellos saben lo que va a ocurrir exactamente. Sacan un globo lleno de helio y confeti. Si salen papelillos rosas al aire, viene niña. Si azul, es niño. Y aquello se convierte en un festival de estereotipos.

es política. Yo las he visto, quizá tú también. La pareja que espera a un bebé reúne a la familia y amigos. Ni siquiera ellos saben lo que va a ocurrir exactamente. Sacan un globo lleno de helio y confeti. Si salen papelillos rosas al aire, viene niña. Si azul, es niño. Y aquello se convierte en un festival de estereotipos. El autocuidado es política. Muy a favor del autocuidado, del yoga, de la meditación, de filosofías de vida alternativas y otras técnicas para el bienestar personal y social. Muy en contra de que algunas personas intenten aprovechar esa apertura de mentes para sembrar un peligroso negacionismo científico y otras teorías de la conspiración. En EEUU está pasando.

es política. Muy a favor del autocuidado, del yoga, de la meditación, de filosofías de vida alternativas y otras técnicas para el bienestar personal y social. Muy en contra de que algunas personas intenten aprovechar esa apertura de mentes para sembrar un peligroso negacionismo científico y otras teorías de la conspiración. En EEUU está pasando. La falta de gordos en las películas es política. Las personas con sobrepeso no alcanzaron ni un 4% entre los personajes de las series y películas españolas estrenadas en 2022. Un informe ha analizado 1.721 personajes repartidos en 99 películas y 61 temporadas de 59 series. Ninguno de los niños o niñas que aparecieron en esas obras tenía sobrepeso.

