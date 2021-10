📩 BOLETÍN | No desvelamos nuestras fuentes, señoría

Hoy antes de empezar te recomiendo que te leas este artículo de Ignacio Escolar. No es un artículo cualquiera. Es su respuesta, y con él respondemos todo el equipo, a una jueza que exige a elDiario.es que desvele la identidad de una fuente, la persona en el origen de una noticia publicada sobre la familia Franco y el contenido del Pazo de Meirás. Es decir, la jueza (que no es cualquier jueza, es amiga de Cristina Cifuentes y ex alto cargo de su Gobierno) nos pide que rompamos con uno de los principios éticos del periodismo, legalmente protegido. No lo vamos a hacer. “Le informo de que no puedo revelar esos datos que me solicita, por varias razones”, comienza Escolar en su texto enviado al juzgado.

En fin, vamos al lío de hoy.

Por dónde va el día

Tumbos

Dicen que el PP ha cambiado el paso para ganarle la iniciativa al PSOE al promover los acuerdos necesarios para renovar poderes del Estado que requieren de una gran mayoría parlamentaria y que tradicionalmente se han apoyado en el bipartidismo. Hace dos años, el PP daba luz verde al desbloqueo de RTVE y parecía que después vendrían el resto de piezas. Pero después de aquel paso cambiado vino otro paso cambiado y empezaron a decir que no a todo. Ahora, dos años después, chas, otro cambio de criterio. Cuando cambia tanto el paso en realidad está dando tumbos. Se ve que Pablo Casado está en su semana de perfil ‘estadista’ y ahora no toca el de ‘acomplejado por Vox’.

Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en menos de 24 horas de negociación tenemos acuerdo para la renovación de dos bastiones conservadores como son el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, así como la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo. Aquí los detalles que se conocen.

¿Y el Consejo General del Poder Judicial también? No tan rápido. Ese tumbo todavía no.

Negociando. Estas negociaciones entre Gobierno y PP, o en realidad más bien entre PSOE y PP, son paralelas a las que se producen sobre los presupuestos. Los partidos tienen algo más de 15 días para desarrollar sus enmiendas a las cuentas presentadas el miércoles. Un voto clave es el de ERC: por ahora dice no, y aquí te explicamos qué tiene que pasar para que acabe diciendo que sí.

Bitcoin, moneda oficial

Un gobierno puede tomar muchas medidas innovadoras o arriesgadas. Pocas comparables en este momento de la historia con la de aprobar como moneda oficial una criptomoneda digital envuelta en turbulencias especulativas constantes. El Salvador lleva un mes manejando el Bitcoin como moneda oficial y queremos saber más. Hoy en el podcast hablamos con la periodista salvadoreña Glenda Girón.

Todo lo que sube, sube

El precio de la energía sube y luego sube y luego vuelve a subir. La factura de la luz de los consumidores domésticos aumentó en septiembre un 44% con respecto al mismo mes del año anterior, aunque es verdad que fueron meses con precios inusualmente bajos por la pandemia. La gasolina ha aumentado un 22% y el diésel, un 23%. Son datos del INE.

Mientras, la vicepresidenta Teresa Ribera anda intentando estos días rebajar las resistencias políticas y corporativas a su decreto para controlar la crisis. El Congreso ha avalado el recorte a los beneficios a las eléctricas, pero antes Ribera ha tenido que prometer que no habrá intervención para aquellas empresa que suministren electricidad a “precios razonables”. Habrá que esperar para ver si esta es una manera de convencer o más bien una manera de descafeinar el contenido del decreto.

Como medida adicional, el Gobierno planea congelar el precio de la luz a los consumidores que ya tengan derecho al bono social por estar en situación vulnerable.

Maldito volc√°n

Se ha desbordado una colada de lava del cono principal del volcán de La Palma y yo creo que ya nadie mira a este fenómeno con admiración, fascinación, como quien mira un espectáculo, como lo mirábamos al principio. Ya, hasta desde lejos, el volcán da pena por los vecinos, da miedo por si pudiera pasar algo peor. La tierra además sigue temblando, con un terremoto de 4,5 que se ha sentido en toda la isla este jueves.

Hay ya más de 1.500 casas destruidas y unos 7.000 evacuados. A pesar de que se da por hecho que las zonas arrasadas pasan a formar parte de la propiedad del Estado, hay un enjambre de abogados que ya buscan afectados para que den la batalla legal por un terreno destrozado, pero hasta ahora suyo.

Que no se te pase

Pandora Papers . Xavier Albiol, alcalde de Badalona y excandidato del PP a la Generalitat de Catalunya, ha mantenido¬† una sociedad offshore ¬†con actividad oculta a la Hacienda espa√Īola. √Čl neg√≥ que la empresa tuviera ning√ļn ingreso en diez a√Īos y asegur√≥ que nadie m√°s del PP ten√≠a ninguna relaci√≥n con ella. Las dos cosas son mentira y¬† la oposici√≥n ya prepara su ca√≠da .

. Xavier Albiol, alcalde de Badalona y excandidato del PP a la Generalitat de Catalunya, ha mantenido¬† ¬†con actividad oculta a la Hacienda espa√Īola. √Čl neg√≥ que la empresa tuviera ning√ļn ingreso en diez a√Īos y asegur√≥ que nadie m√°s del PP ten√≠a ninguna relaci√≥n con ella. Las dos cosas son mentira y¬† . Sus cositas aparte . Con el pastizal que cobran y lo muy ocupados que dicen que est√°n, a los eurodiputados les queda tiempo para sus trabajitos extra.¬† Un estudio de Transparencia Internacional¬† revela que un 27% ha declarado ingresos extra anuales. El espa√Īol Luis Garicano (Ciudadanos) est√° el sexto de la lista, con 120.012 euros adicionales, provenientes de sus clases en la Universidad de Chicago.

. Con el pastizal que cobran y lo muy ocupados que dicen que est√°n, a los eurodiputados les queda tiempo para sus trabajitos extra.¬† revela que un 27% ha declarado ingresos extra anuales. El espa√Īol Luis Garicano (Ciudadanos) est√° el sexto de la lista, con 120.012 euros adicionales, provenientes de sus clases en la Universidad de Chicago. Entrevistamos a Ximo Puig . El presidente de la Generalitat Valenciana carga contra el centralismo: ‚ÄúAlgunos sectores es evidente que piensan que Espa√Īa es Madrid y Madrid es Espa√Īa, y lo dem√°s, no se sabe‚ÄĚ.

. El presidente de la Generalitat Valenciana carga contra el centralismo: ‚ÄúAlgunos sectores es evidente que piensan que Espa√Īa es Madrid y Madrid es Espa√Īa, y lo dem√°s, no se sabe‚ÄĚ. Pandemia. Las camas de UCI ocupadas por enfermos de COVID son ya¬†menos del 5%¬†y la tasa de incidencia cae a 40 casos

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué archipiélago está la ciudad de Palma?

Rosa - ¿Qué televisión pública ha vetado el viaje de sus periodistas al Sáhara Occidental esta semana?

Amarillo - ¿A qué concejal popular de Ermua secuestró y asesinó ETA en 1997?

Marrón - ¿Cómo se llama la presidenta del Congreso?

Verde - ¿Cómo se llama el principal componente psicoactivo del cannabis?

Naranja - ¿Sobre qué deportista recién retirado ha especulado la prensa como posible ministro de Deportes en el futuro?

Resultados

Azul - Islas Baleares

Rosa - TVE

Amarillo - Miguel Ángel Blanco

Marrón - Meritxell Batet

Verde - THC

Naranja - Pau Gasol.

Este correo lo he escrito mientras veía de reojo el Mundial de Globos o, lo que es lo mismo, la última ida de olla de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Dos competidores de diferentes países juegan a intentar que no se caiga un globo. Sí, es eso, pero con despliegue de medios y más de 600.000 personas viéndolo en directo por Internet.