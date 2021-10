García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta en Andorra

El presidente del PP catalán hasta 2018 y alcalde de Badalona Xavier García Albiol recibió un poder general de una sociedad en Belice, un paraíso fiscal al norte de Centroamérica- tramitado a través de una gestora de Andorra vinculada al banco Andbank. El escrito permitía abrir cuentas bancarias en el extranjero hasta gestionar propiedades.

Así lo refleja la investigación de los Papeles de Pandora que publica este miércoles El País. El proyecto, con más de 11,9 millones de documentos de bufetes de todo el mundo, ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en él han participado más de 600 periodistas y 117 países, entre los que se encuentran El País, La Sexta o elDiarioAR. Las investigaciones han señalado también a otros españoles como Miguel Bosé o Pep Guardiola.

Albiol se vinculó a la sociedad anónima belicense Luverne Internacional Inc. el 7 de abril de 2005, siendo secretario de política municipal del PP catalán. La firma fue creada el 1 de enero de ese mismo año y disuelta el 9 de diciembre de 2015, diez años después. El escrito confirió a García Albiol la capacidad para actuar en la compra y venta de propiedades, bonos, acciones y empresas, aunque se desconoce para qué lo usó. También la daba la posibilidad de abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro en “instituciones nacionales y extranjeras”.

El escrito también permitía gestionar depósitos y cajas de seguridad en bóvedas de bancos y recurrir a la compañía melicense para crear y disolver sociedades, presentarse a licitaciones públicas y privadas, comprar bienes, acciones y valores y cobrar rentas, créditos o extraer fondos. De hecho, el punto 15 recoge la capacidad para “tomar posesión real, corporal o simbólica de toda clase de bienes que correspondan a la sociedad”.

La reacción de Albiol

Al ser preguntado por El País y La Sexta, Albiol afirmó que era "la primera noticia" que recibía. "No me suena. ¿En Andorra?, ¿a mi nombre? Primera noticia. Yo no he estado en Belice nunca", aseguró este martes. "Me estoy quedando a cuadros", añadió. Pero según la investigación, el alcalde de Badalona no habría tenido que viajar a Centroamérica para el papeleo ya que un pequeño despacho de Andorra creado en 1997 por Andbank hizo de firma intermediaria y se encargó de tramitar la sociedad.

En otra llamada sí que admitió la existencia de la firma y afirmó que fue creada por su entorno familiar para abrir "proyectos empresariales" y que no registró ingresos. “En 2005, decidí con otras personas ver la posibilidad de redactar proyectos de empresa en España o fuera. Yo entonces tenía contactos en Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala. Es cierto que [la firma] estaba en Belice. Se trata de una sociedad que, en ningún momento, me ha dado rendimiento económico, incremento de patrimonio. No he cobrado ni un euro”, indicó.

En un comunicado a los medios difundido este miércoles a mediodía, Albiol confirma que en el año 2005 "aceptó" que se le otorgara el poder "de una compañía que iba a acometer proyectos empresariales", aunque señala que "ese proyecto se quedó sin recorrido". "No obtuve rendimientos, ni incremento de patrimonio, ni retribuciones de ningún tipo. Nunca hice uso de ese poder mercantil", ha afirmado.

Además, desvincula el apoderamiento de su actividad política: "Era un poder que respondía única y exclusivamente a la voluntad de acometer proyectos empresariales, pero que no se llevaron a cabo y que nunca generaron ningún tipo de ingreso o incremento patrimonial". Finalmente, Albiol concluye que es "una persona seria y honrada": "Durante todos mi años al frente de la alcaldía tanto yo como mi equipo de gobierno hemos desempeñado una muy buena gestión al frente de la ciudad, desde el más profundo amor por Badalona y por mejorar el día a día de nuestros vecinos".

En su última declaración de bienes, de 2019, García Albiol comunicó ser propietario de tres pisos, dos vehículos, cuentas bancarias con 121.000 euros, 56.000 euros en acciones y tener un velero con un valor de 80.000 euros.