Pep Guardiola se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy para repatriar fondos de Andorra

Pep Guardiola se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy para regularizar medio millón de euros que tenía en una cuenta en Andorra y en la que depositó sus emolumentos como jugador en Qatar entre 2003 y 2005. Se trata de una información que han publicado El País y La Sexta en el marco de los Pandora Papers, una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revelará a partir de este domingo los secretos financieros de altos mandatarios internacionales, empresarios, artistas o deportistas, y en la que participa elDiarioAR, periódico hermano de elDiario.es en Argentina.

Guardiola: siempre pagué mis impuestos, no pueden decir eso muchos partidos

El exentrenador del F.C. Barcelona tuvo esa cuenta en la entidad Banca Privada de Andorra (BPA) hasta 2012, de acuerdo a esa información. En esa fecha se acogió a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos por los que pagó el 10% de los intereses que le habían generado. El técnico estuvo al frente del banquillo blaugrana entre 2008 y 2012, pasó a entrenar al Bayern de Múnich entre 2013 y 2016 y desde entonces comanda a los jugadores del Manchester City.

El nombre de Guardiola figura en un documento del despacho alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los bufetes que están bajo la lupa de la investigación periodística de los Papeles de Pandora. Figura como apoderado de la sociedad panameña Repox Investments que servía como pantalla para ocultar al propietario de la cuenta andorrana. La compañía se constituyó en febrero de 2007, una vez que Guardiola había dejado el fútbol como profesional y poco antes de que se incorporara al F.C. Barcelona como entrenador.

El asesor legal de Guardiola, Lluís Orobitg, ha explicado a El País que abrió la cuenta en Andorra ante imposibilidad de obtener el certificado de residencia en Qatar, donde no pagaría impuestos, y que no lo hizo en España por el temor a que sin el certificado, la Agencia Tributaria le pusiera pegas para acogerse al régimen fiscal de expatriado.

La sociedad panameña 'Repox' fue creada en 2007, según estas informaciones, con la intervención de la gestora Afsi que contaba con decenas de ciudadanos españoles entre sus clientes. Una gestora especializada en crear sociedades en jurisdicciones offshore como las Islas Vírgenes, Belice o Bahamas. Alcogal envió los documentos de creación de la sociedad a Afsi.

"He pagado todos mis impuestos"

Hace seis años el entonces entrenador del Bayern de Múnich se posicionaba junto al independentismo catalán y cerró la lista electoral de Junts pel Sí junto con Artur Mas para las elecciones catalanas del 27-S. Ese verano, unos meses antes de los comicios catalanes, el entonces ministro Jorge Fernández Díaz cargaba contra el exentrenador del FC Barcelona por compaginar su activismo independentista con su presencia en el pasado en la selección española de fútbol. "Iba seguramente no por interés patriótico, sino por interés crematístico, porque hay personas que el dios que tienen es el del dinero", dijo el entonces ministro y hoy procesado por la operación Kitchen.

La respuesta de Guardiola, entonces ya con su cuenta en Andorra abierta desde hacía tres años, fue contundente. "No es así, no fui por una cuestión económica. He pagado mis impuestos desde el primer día, algo que muchos partidos no pueden decir", dijo en una entrevista publicada por la plataforma Guanyarem.