Una jueza exige que elDiario.es facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás

La magistrada María Cristina Díaz, titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, quiere que elDiario.es revele para los Franco las fuentes que permitieron publicar la relación de bienes contenidos en el Pazo de Meirás en medio de la disputa sobre la propiedad del inmueble que la familia del dictador ocupó durante 82 años. El 7 de diciembre de 2020, este periódico publicó un listado con las fotografías de los 697 bienes, incluidos en un inventario elaborado por técnicos de Patrimonio Nacional, a petición de la juez que llevaba entonces el caso. La publicación de esa información llevó a los Franco a querellarse contra la funcionaria que elaboró la lista, a la que acusan de un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa pero la magistrada quiere seguir adelante y ahora pretende que esta redacción revele sus fuentes.

La jueza rechaza la petición de la familia Franco para retirar los muebles del Pazo de Meirás en manos del Estado

En un oficio remitido al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, María Cristina Díaz reclama lo siguiente: "Indique el día que tuvo acceso ese medio de comunicación al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás (...), la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que recibió dicho informe". Esa orden, dictada a finales de septiembre, da a este periódico un plazo de diez días para responder al requerimiento con el que los Franco y la propia magistrada pretenden destapar una fuente de un medio de comunicación.

El director de elDiario.es ha respondido al requerimiento del juzgado, negándose a desvelar el nombre de dicha fuente o ningún dato que pueda servir para su identificación. "El secreto profesional a no revelar nuestras fuentes no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar. Puedes leer su respuesta íntegra aquí.

No es la primera vez que esta magistrada y elDiario.es se encuentran inmersos en cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho a la información. Durante un brevísimo periodo a finales de 2019, María Cristina Díaz llevó la querella de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, a los que se acusaba de un delito de revelación de secretos por las informaciones del Caso Máster. En aquella ocasión, la magistrada decidió inhibirse de la causa, alegando amistad personal con Cifuentes. María Cristina Díaz había sido alto cargo del Gobierno de Madrid, como directora general de Justicia, entre otros puestos nombrados por el PP.

Otras batallas de los Franco con elDiario.es

Tampoco es la primera vez que la familia Franco y elDiario.es se encuentran en torno a un tribunal por las informaciones publicadas sobre el Pazo de Meirás y su histórica devolución a la propiedad pública. El pasado 22 de septiembre ambas partes se reunieron en una vista oral en el juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid. La familia del dictador discutía cómo se había ejercido su derecho a réplica sobre un titular que consideraban insidioso. El titular en cuestión era el siguiente, "El juez da luz verde para que los Franco retiren los tesoros de Meirás". Los Franco exigieron que la edición gallega de este periódico llevase en su portada un texto en el que se aclarase que todo lo que hay en Meirás es de su propiedad. El juez les dio la razón en que elDiario.es debía haber publicado su versión en una nueva noticia, no ampliando la ya publicada. Para entonces otro magistrado en A Coruña había decidido reabrir el litigio sobre los muebles y obras de arte de Meirás. La luz verde del titular objeto de conflicto se había vuelto ámbar.

Durante aquella vista, los abogados de elDiario.es argumentaron que el derecho de rectificación solicitado por la familia fue atendido en tiempo y forma y que el texto remitido por los abogados de los Franco se incluyó de manera íntegra en la información que se discutía. La sentencia falló a favor de la petición de la familia Franco, y en contra de elDiario.es. Aún no es firme y ha sido recurrida por este periódico.

Con posterioridad a todo lo anterior, elDiario.es acaba de publicar el contenido de un segundo informe oficial sobre los bienes que contiene el Pazo de Meirás y que los Franco reclaman como propios. La nueva información revelada por esta redacción hace referencia al catálogo elaborado por los técnicos de la Xunta de Galicia. Sobre esa documentación elaboramos dos piezas informativas: la primera contaba las pretensiones de la familia Franco de retirar de Meirás un lavabo y varias alfombras sin aparente valor histórico. En la segunda se explica cómo los técnicos de la Xunta encontraron pruebas en una novela de 1905, escrita por Emilia Pardo Bazán, que demostrarían que algunas de las cosas que reclama la familia del dictador ya estaban ahí antes de la ocupación de la propiedad en plena dictadura.