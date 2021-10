Eurodiputados conservadores y liberales, los que más dinero ganan con actividades económicas paralelas

Los eurodiputados del PP europeo, la extrema derecha y los liberales son los que más dinero reciben al margen de su nómina. Así lo demuestra un informe de Transparencia Internacional sobre los datos declarados por los representantes públicos en Bruselas. De acuerdo con el estudio, más de una cuarta parte de los 705 eurodiputados de la Eurocámara (27%) han declarado ingresos más allá de sus salarios.

Según el estudio, ese 27% de los 705 eurodiputados han declarado colectivamente entre 3,9 y 11,5 millones de euros de ingresos externos –la horquilla es fruto de la falta de concreción de los eurodiputados–. El análisis se basa en la base de datos actualizada de Transparencia Internacional EU Integrity Watch, que incluye datos extraídos de las declaraciones de intereses financieros de los propios eurodiputados.

Al menos 23 eurodiputados han aumentado sus ingresos desde el inicio de su mandato; hasta 39 eurodiputados pueden ganar más de 100.000 euros al año por sus actividades paralelas. Las cifras reales pueden ser incluso mayores, dado que los eurodiputados autodeclaran sus ingresos y sus declaraciones no están sujetas a controles..

El grupo del PP europeo es el primero en la lista cuando se trata de ingresos totales por año, seguido de los liberales de Renew Europe y los socialdemócratas del S&D.

El eurodiputado polaco Radoslaw Sikorski (Plataforma Cívica/PPE) encabeza la lista con al menos 588.048 euros al año. Le sigue el eurodiputado liberal italiano de Renew Europe Sandro Gozi (Italia Viva), con al menos 360.072 euros en ingresos adicionales, según Transparencia Internacional. A continuación: Asger Christensen (Renew, al menos 240.000 euros), Guy Verhofstadt (Renew, al menos 156.000) y Tomasz Frankowski (EPP, al menos 132.000).

El primer español, Luis Garicano (Ciudadanos/Renew Europe), aparece en sexto lugar, con 120.012 euros extra al año. Los ingresos, declarados, en este caso sí, de forma exacta, provienen de sus clases en la Universidad de Chicago.

Si se considera cuántos eurodiputados de un solo grupo obtienen ingresos externos, la extrema derecha de ID se pone a la cabeza (38%), mientras que La izquierda (10%) ocupa el último lugar.

El pluriempleo como tal no es ilegal, pero puede generar un conflicto de intereses potencial o real, recuerda Transparencia Internacional. Las actividades que generan grandes cantidades de ingresos, que están asociadas con lobbys registrados o que han comenzado después del comienzo del mandato del eurodiputado en el cargo, presentan un riesgo particular, afirma Transparencia Internacional, que señala que no se han producido sanciones por el incumplimiento del Código de Conducta de los eurodiputados desde 2014.

Los eurodiputados que completan su salario mensual en el Parlamento Europeo con actividades paralelas se pueden encontrar en todos los grupos políticos, pero en grados muy diferentes.

Según Transparencia Internacional, los eurodiputados declaran ingresos brutos mensuales en horquilas amplias, lo que lleva a una gran disparidad entre el rango inferior y superior de los cálculos del informe. "Así, calculamos que hasta 29 eurodiputados ganan potencialmente más de sus actividades externas que su remuneración de eurodiputados [105.092,40 euros brutos al año] Al observar los ingresos máximos que se pueden obtener por año, encontramos que los eurodiputados con mayores ingresos han acumulado ingresos externos por valor de entre 3 y 7,5 veces su salario anual de eurodiputados", afirma la entidad.

El informe sostiene que "no se puede descartar que la participación de algunos eurodiputados en actividades externas pueda tener un impacto en sus votaciones. Los medios de comunicación han informado sobre cómo varios eurodiputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural continuaron recibiendo pagos en el marco de la Política Agrícola Común de la UE. Otro ejemplo es la eurrodiputada socialista finlandesa Miapetra Kumpula-Natri, quien ocupa un cargo remunerado en los consejos de administración de dos empresas de energía en su país de origen mientras es como miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía".

De acuerdo con la investigación, "alrededor del 15% de los eurodiputados con ingresos han incluido descripciones de trabajo vagas o genéricas en sus declaraciones, lo que socava su veracidad y calidad. Nuestro análisis encontró una amplia gama de profesiones difusas, como 'actividad económica', 'autónomo', 'abogado jubilado en ejercicio', 'propietario de una empresa de consultoría', 'miembro de un órgano de supervisión' y 'promoción no regular”.

Algunas de estas actividades enumeradas generan importantes ingresos externos, aunque algunos eurodiputados declaran ingresos "entre 48.048 euros y 240.000". El eurodiputado Radosław Sikorski, por su parte, declaró 40.000 euros al mes de remuneración por “consultorías”. Varios eurodiputados enumeran los nombres de las empresas con las que están relacionados, sin especificar su función exacta, como, por ejemplo, miembros del consejo de administración.

"Estas descripciones demuestran los límites del sistema actual, que se basa únicamente en la decisión del presidente del Parlamento Europeo de solicitar más aclaraciones", dice el informe: "Cuando eso sucede, simplemente hay un mandato de realizar una 'verificación de plausibilidad general' en nombre del presidente en lugar de investigar la naturaleza precisa de las actividades remuneradas. En caso de duda, el presidente sigue siendo el único en determinar si los eurodiputados han respetado sus obligaciones de informar"