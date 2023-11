📩 BOLETÍN | El panorama

Hola.

El panorama

Lo voy a expresar así para darle otra perspectiva al asunto entre tanto ruido:

España tendrá de nuevo un gobierno de coalición de izquierdas. No habrá repetición electoral. No habrá una segunda oportunidad, por ahora, para una coalición PP-Vox. Si no hay sorpresas, el próximo miércoles 16 de noviembre Pedro Sánchez será investido con la mayoría absoluta de los votos en el Congreso, luego integrará a Sumar en el Consejo de Ministros y a partir de ahí echará a andar una legislatura complicada, con aún más equilibrios parlamentarios que la anterior, con el Senado controlado por el PP y las votaciones importantes condicionadas por grupos parlamentarios que no son de izquierdas, como PNV o Junts.

Ese es el panorama que se acaba de abrir con la firma del acuerdo político entre el PSOE y Carles Puigdemont.

Y luego está lo que tú ya sabes: el precio es la amnistía de los investigados por cualquier delito relacionado con el procés de Catalunya entre 2013 y 2023. Hay gente que defiende que más que un precio es una salvación: aunque sea por la conveniencia personal y política de ambas partes, se ha firmado un perdón genuinamente bueno para el país, que servirá como un puente hacia la reconciliación sin el que España acabaría rota con el tiempo. Y hay gente que lo ve justo al revés: se acabó España, todo esto es un golpe a la democracia, apocalipsis. En palabras de Ayuso: “Estamos entrando en una dictadura”. Feijóo, que hoy empieza a competir con Ayuso más que con Sánchez, ha querido estar a la altura y ha comparado el acuerdo con los asesinatos de ETA o el 23F.

Toda esa tensión sigue trasladándose a la calle. Tras un miércoles más tranquilo, anoche vimos de nuevo una manifestación más numerosa en la calle Ferraz. Y van seis noches consecutivas. La cosa volvió a terminar en cargas policiales, tras el lanzamiento de petardos y bengalas contra la Policía. Gente de orden, ya sabes. Hay 15 detenidos.

Hoy en el podcast, desgranamos qué dice y qué no dice el acuerdo. Porque hay mucho ruido sobre lo que se supone que se ha pactado en Bruselas. Intentamos aclararlo.

La letra pequeña de la amnistía todavía no la tenemos porque lo que se ha difundido es un resumen, un acuerdo político que trata más asuntos. Cosas concretas en realidad hay pocas más: que se nombrará algún tipo de mediador o “verificador” internacional para hacer seguimiento del pacto, por ejemplo. Pero que no te engañen: no hay ningún tipo de referéndum pactado ni más concesiones en financiación concretadas. Ni siquiera el alcance judicial de la amnistía es el que pedía Puigdemont, según ese papel.

Ignacio Escolar puede dirigir un periódico, participar en un programa de televisión y escribir dos artículos a la vez, el mismo día. Aquí tienes sus claves del acuerdo y aquí te explica cuáles son los trucos argumentales de la derecha. No descartes que saque otro en un rato.

Y por terminar en modo anécdota, Irene Castro, nuestra compañera que lleva básicamente cuatro días haciendo guardia en el lobby de un hotel de Bruselas esperando el pacto, nos cuenta historietas de estos días. Por ejemplo, que era verdad que el PSOE pensaba que iba a cerrar el acuerdo cuatro o cinco días: lo sabemos porque tuvieron que salir a comprar ropa básica cuando la cosa se fue alargando. No habían hecho la maleta para tantos días.

Que no se te pase

Vidal-Quadras . Un hombre con un casco de moto ha disparado en Madrid a Alejo Vidal-Quadras, que ha quedado gravemente herido aunque no se teme por su vida. El fundador de Vox y ex del PP ha asegurado a los médicos que sospecha del régimen de Irán , contra el que trabajó durante años como lobista internacional.

. Un hombre con un casco de moto ha disparado en Madrid a Alejo Vidal-Quadras, que ha quedado gravemente herido aunque no se teme por su vida. El fundador de Vox y ex del PP ha asegurado a los médicos que , contra el que durante años como lobista internacional. El recreo de las bombas . Todo es macabro y cínico en Gaza. Israel va a hacer pausas de cuatro horas al día en los bombardeos sobre el norte de Gaza. O eso dice EEUU , convertido en una especie de portavoz de los buenos gestos israelíes.

. Todo es macabro y cínico en Gaza. Israel va a hacer pausas de cuatro horas al día en los bombardeos sobre el norte de Gaza. , convertido en una especie de portavoz de los buenos gestos israelíes. Portugal, a elecciones . Los portugueses irán a votar tras la dimisión del primer ministro, António Costa, señalado por un asunto de corrupción en su Gobierno. Pero sin prisa: las elecciones anticipadas serán el 10 de marzo.

. tras la dimisión del primer ministro, António Costa, señalado por un asunto de corrupción en su Gobierno. Pero sin prisa: las elecciones anticipadas serán el 10 de marzo. Ahorrar en el supermercado. Ya sabes que las grandes cadenas de supermercados usan todo tipo de técnicas de ‘neuromarketing’ para condicionarte y llevarte donde quieren. Te damos trucos para evitarlo.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué ciudad se ha firmado el acuerdo de investidura PSOE - Junts?

Rosa - ¿Cómo se llama el programa de la televisión catalana que parodia con gags y canciones la política?

Amarillo - ¿Qué presidente del PP en Catalunya fue apartado por Aznar como concesión a Jordi Pujol?

Marrón - ¿Puedes nombrar a alguna de las dos grandes organizaciones sociales independentistas de Catalunya?

Verde - ¿Cómo se llaman los trenes de Cercanías en Catalunya?

Naranja - ¿Cuál es el único equipo catalán de fútbol profesional que tiene ‘Real’ en el nombre?

