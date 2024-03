📩 BOLETÍN | Cómo es la política

Hola.

Es 8M. Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Cómo es la política

Parece que ya está. PSOE, Junts y ERC dan por cerrada la ley de amnistía, que será refrendada por el Congreso el jueves que viene. Esta vez sí, han firmado y todo.

¿Qué cambia en esta última vuelta de tuerca? Básicamente consiste en eliminar las referencias a la legislación española y respaldar la ley directamente con el ordenamiento jurídico europeo o internacional. Por ejemplo, se dice que para negarle la amnistía a alguien por terrorismo tiene que ser un tipo de terrorismo calificado como tal por las directivas europeas. Es decir, que no vale que sea terrorismo según nuestro Código Penal.

Cómo es la política. Al final en este debate de la amnistía están confluyendo muchos problemas que hemos ido arrastrando durante años. Como explica el profesor Joaquín Urías en esta entrevista, nuestro Código Penal tiene una concepción muy amplia de terrorismo, fruto de los años en los que todo valía contra ETA y también de una reforma de 2015, que lo amplió todavía más. “En España se está llamando terrorismo al ejercicio de derechos fundamentales”, dice Urías. Lo más paradójico es que esa reforma de 2015 la hizo Rajoy con los votos a favor del PSOE. Y ahora, esa interpretación de terrorismo es un problema.

En fin, que como casi todo en esta ley, cada frase del texto está pensada para un caso o incluso para una persona concreta o incluso para un juez concreto. Aquí la letra pequeña y sus porqués.

Tanto el PSOE como Junts tratan de vender el pacto como un triunfo. El Gobierno quiere recuperar el tono orgulloso de quien está solucionando el gran problema español de la última década. En Junts, celebran que los que se fueron al extranjero podrán “volver con la cabeza alta”.

Y los Presupuestos qué. La gran pregunta vuelve a ser si este acuerdo garantiza la estabilidad de la legislatura, aunque Junts no quiera reconocerlo, o si el infierno va a ser continuo. Lo veremos con la próxima negociación de los Presupuestos.

Las armas de Koldo

La vida secreta de Koldo García no deja de sorprendernos. El ex asesor de Ábalos tenía en su casa 24.000 euros en efectivo, 23 teléfonos móviles y 9 armas de fuego en el momento del registro de la Guardia Civil.

Vale que había sido escolta, pero... ¿para qué quería un asistente personal 9 armas de fuego y 23 teléfonos móviles? Cuanto más sabemos del hombre de confianza de José Luis Ábalos, más cerca vemos la serie de HBO y más grande la irresponsabilidad de un ministro que le tuvo casi 24h al día a su lado.

Otro prenda. Yo la verdad es que no voy por la vida pidiendo dimisiones de nadie. Me parece que no es mi labor como un periodista y además no sirve de nada. Pero hay veces que dan muchas ganas… por ejemplo al ver este vídeo en el que un alcalde de un pequeño pueblo de Guadalajara le grita de manera absolutamente intolerable a una funcionaria. Él dice que lo siente, que es “el estrés”.

Es 8M

Es 8 de marzo, hoy es día de feminismo. Es día de reconocer las taras y los privilegios sobre los que construimos nuestra vida los hombres, es día de hablar de que el machismo sigue irrigando la sociedad a pesar de los avances. El resultado: mujeres que no nacen, no crecen, no trabajan, no viven en igualdad.

Hoy en el podcast, hablamos de palabras. De cómo en la era del feminismo, el machismo encuentra nuevas maneras, nuevas palabras, que suenan diferentes… menos agresivas, más neutras, para decir lo mismo de siempre.

Que no se te pase

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país gobernado por el centroderecha se ha reformado la Constitución para blindar el derecho al aborto?

Rosa - ¿En que reality de televisión ha entrado a concursar un ex alto cargo del Gobierno de Ayuso?

Amarillo - ¿Qué edad mínima para ser candidato a presidente de EEUU estableció su Constitución en 1787?

Marrón - ¿Con qué nombre mediático es más conocida la Operación Delorme, un caso de corrupción que toma su nombre de un médico del siglo XVII pionero en el uso de mascarillas?

Verde - ¿Qué animal, llevado a Colombia en 1981 para una finca de Pablo Escobar junto un río, se ha reproducido hasta alcanzar los 170 ejemplares a lo largo de 400 kilómetros?

Naranja - ¿Qué entrenador de fútbol está acusado por la Fiscalía de haber ocultado a Hacienda más de un millón de euros?

-------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.