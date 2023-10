📩 BOLETÍN | Recrudecimiento

Hola.

Lo malo de ser muy de derechas es que el 12 de octubre no puedes descansar si gobierna la izquierda: toca abuchear al presidente del Gobierno y decir barbaridades de buen patriota, y todo eso puede ser muy cansado. Para los demás, espero que fuera un buen día de descanso y desconexión. Hoy me asomo en este viernes extraño casi de puente para actualizarte un par de cosas importantes.

El primer tema de hoy

En un conflicto donde se superaron hace ya décadas todas las líneas rojas, la palabra ‘recrudecimiento’ no es solo una metáfora, significa llegar a límites muy complicados de digerir. Después de que Hamás advirtiera de que mataría a los civiles secuestrados si Israel bombardeaba más viviendas en Gaza, Israel responde subiendo el órdago: no habrá electricidad, agua ni combustible para la población de la Franja si la milicia palestina no libera a esos rehenes. Es hacer pagar directamente a las familias por los excesos de sus dirigentes. De Hamás dicen EEUU y la UE que es un grupo terrorista, por tanto del que se puede esperar de todo, pero ¿puede tolerarse una amenaza así por parte de un gobierno con alianzas internacionales? A nivel ejecutivo europeo, solo Josep Borrel ha criticado las represalias de Israel. El resto de la UE ha olvidado justo esta semana dos de sus palabras favoritas: derecho internacional.

La propaganda tampoco entiende de límites, y a esto deberíamos estar muy atentos: es imprescindible que leas este artículo de Iñigo Sáenz de Ugarte sobre la matanza de Kfar Azar, de la que seguro que has oído hablar porque muchos medios e incluso políticos españoles han llegado a decir que en ella Hamás decapitó a 40 bebés. Hasta Joe Biden dijo que vio las imágenes. La Casa Blanca tuvo que rectificarle. Todo se basa en un testimonio de alguien que le contó aquel horror a una periodista; ella lo dio por bueno y decidió explicarlo en televisión. El relato se extiende por el mundo sin que haya una sola prueba, confirmación independiente o imagen que lo corrobore. Lo que sí ha hecho la Comisión Europea es abrirle una investigación a Twitter (bueno, ahora se llama X) por difundir contenidos sin filtrar que incitan a la violencia, al odio y a la desinformación. Twitter ya es el nuevo Facebook.

Que no haya pruebas de ese horror, no significa que Hamás no haya cometido otros horrores: los 700 muertos en territorio israelí de los que se hablaba el primer fin de semana ya son 1.300. La respuesta de Israel ha dejado 1.500 fallecidos y los hospitales al límite. Seguirá subiendo. En las últimas horas, el Ejército asegura haber bombardeado un centro de operaciones fundamental de Hamás.

Poder, dudas y dinero

Vox ha montado su propia fundación, la Fundación Disenso, a la que ha derivado en cuatro años 7 millones de euros de dinero público, mucho más de lo habitual en las entidades vinculadas a PSOE o PP. La Fundación la preside un tal Santiago Abascal y los salarios van al alza. Chiringuitazo. Hoy en el podcast te desvelamos los datos de las cuentas de esta fundación y por qué es un asunto que preocupa y cabrea también dentro de Vox.

Que no se te pase

Amnistengo . Pedro Sánchez ya tiene lista su propuesta de ley de amnistía. Dice que la explicará cuando termine su ronda de contactos para la investidura. La termina hoy, así que la cosa está al caer. Eso significa que la semana que viene va a ser la semana de los debates jurídicos.

. Pedro Sánchez de ley de amnistía. Dice que la explicará cuando termine su ronda de contactos para la investidura. La termina hoy, así que la cosa está al caer. Eso significa que la semana que viene va a ser la semana de los debates jurídicos. País nuevo, Vilda nueva . Jorge Vilda, destituido como entrenador de la Selección Española de fútbol femenino e imputado por el caso Rubiales, ha encontrado rápidamente otro equipo para entrenar. Marruecos , país con el que casualmente organizaremos un Mundial en 2030. Ay.

. Jorge Vilda, destituido como entrenador de la Selección Española de fútbol femenino e imputado por el caso Rubiales, ha encontrado rápidamente otro equipo para entrenar. , país con el que casualmente organizaremos un Mundial en 2030. Ay. Espionaje . Una empresa española espió al expresidente ecuatoriano Rafael Correa para pasar información a organismos extranjeros y al Gobierno de su rival político Lenín Moreno. Esa misma empresa está siendo investigada por espiar a Julian Assange para la CIA. Aquí tienes los detalles y documentos .

. Una empresa española espió al expresidente ecuatoriano Rafael Correa para pasar información a organismos extranjeros y al Gobierno de su rival político Lenín Moreno. Esa misma empresa está siendo investigada por espiar a Julian Assange para la CIA. . Rosana y sus hijos, Sara, Ezequiel y Aldara, murieron este miércoles en Vigo en el incendio del piso en el que vivían. No es solo un suceso: la familia fue expulsada hace unos años de un barrio chabolista desmantelado por la presión urbanística. Ninguna administración les dio alternativa. Se metieron a ocupar un piso que no era seguro. Se incendió. Aquí la historia.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué ciudad, ocupada ilegalmente por Israel en 1967 y reivindicada como parte de su capital desde 1980, es la capital de Palestina?

Rosa - ¿Cómo se llama la nueva serie de Los Javis inspirada en el fanatismo religioso (cristiano) en España?

Amarillo - ¿Cuándo se celebraron las últimas elecciones en Palestina?

Marrón - ¿Quién es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina?

Verde - ¿Quién controla la gestión de la practica totalidad de los acuíferos, los ríos y otras fuentes de agua potable de la población palestina?

Naranja - ¿Ha sido Israel alguna vez expulsada o sancionada, como Rusia, de competiciones deportivas internacionales por violar el derecho internacional?

------------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.