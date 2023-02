📩 BOLETÍN | Reguladores sin regular

Hola.

Reguladores sin regular

En casa del regulador, cuchillo de palo. Más de 70 altos cargos de los organismos reguladores oficiales, que se dedican a supervisar que las grandes empresas cumplan las normas de la competencia o de su propio sector, acabaron pasando al sector privado sin un régimen específico que evite incompatibilidades. No existen normas. La mayoría sale de una fusión de organismos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hace diez años, y acabaron en el Ibex o empresas relacionadas. Las empresas eléctricas, las más pobladas por este trasvase.







Aquí mucho más detalle, con nombres y apellidos.

El declive de la ciencia publicada. En las últimas semanas estamos aprendiendo unas cuantas cosas sobre cómo funciona la publicación de estudios científicos en revistas especializadas. Desde ese asombro y decepción, hacemos un análisis general a la historia de cómo la mezcla entre la burocracia, el neoliberalismo y la ambición personal acabó sometiendo el saber al negocio.

Macarenazo

El destino no le tenía a Macarena Olona reservado al papel de vicepresidenta de la Junta de Andalucía ni de ministra de Vox en un gobierno del PP. Resulta que ‘el macarenazo’ no era electoral y los golpes más sonados de la exdiputada de Vox iban a ir contra su propio partido. En una entrevista anoche con Jordi Évole, Olona hizo insinuaciones de todo tipo sobre Vox: influencias nazis, corrupción, intereses ocultos tras “la niebla”, traiciones, crispación. No es que nos desvele un gran escándalo concreto y no es que nos sorprenda mucho lo que dice, pero nos tendrá entretenidos unos días. Aquí una reseña.

Becas . El Consejo de Ministros aprobará mañana “la mayor inversión en becas de la historia en España”. Eso ha dicho Pedro Sánchez. Serán 2.520 millones de euros en ayudas a la educación para jóvenes de diferente perfil. Incluirá por ejemplo una ayuda de 400 euros anuales para cualquier estudiante con algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Mañana sabremos más.

. El Consejo de Ministros aprobará mañana “la mayor inversión en becas de la historia en España”. Eso ha dicho Pedro Sánchez. Serán 2.520 millones de euros en ayudas a la educación para jóvenes de diferente perfil. Incluirá por ejemplo una ayuda de 400 euros anuales para cualquier estudiante con algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Mañana sabremos más. Hombres de negro. Y esta semana también estarán en España los eurodiputados encargados de controlar que los fondos europeos de ayuda por la crisis se aplican como deben. Lo curioso es que no visitarán ningún proyecto financiado con estos fondos sino que harán reuniones: con siete patronales, un sindicato y varios gobiernos autonómicos. El PSOE europeo se queja de que la visita está sesgada hacia la derecha. El PP pescará sus titulares. Aquí las claves.

¿Entiendes tu nómina?

Hoy en el podcast vamos a aprender a leer nuestras nóminas. Tan sencillo como eso. Tan importante como eso. Una explicación básica de los conceptos que aparecen en un documento que es un puzle que puede esconder sorpresas.

Que no se te pase

Poder Judicial . No creas que con el desbloqueo del Tribunal Constitucional se acabaron las tensiones judiciales en España. El Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones. Los vocales conservadores siguen atrincherados y la cúpula judicial no se pone de acuerdo ni para explicar el desacuerdo.

. No creas que con el desbloqueo del Tribunal Constitucional se acabaron las tensiones judiciales en España. El Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones. Los vocales conservadores siguen atrincherados y la cúpula judicial no se pone de acuerdo ni para explicar el desacuerdo. Trabajar de pie . Cajeros, dependientes de tiendas, trabajadores de hostelería… Seguro que conoces a alguien obligado a estar de pie durante casi toda su jornada laboral. Hay empresas que lo imponen hasta la obsesión controladora. Y tiene consecuencias en la salud. Lee y comparte.

. Cajeros, dependientes de tiendas, trabajadores de hostelería… Seguro que conoces a alguien obligado a estar de pie durante casi toda su jornada laboral. Hay empresas que lo imponen hasta la obsesión controladora. Y tiene consecuencias en la salud. Lee y comparte. Animaladas. Están circulando por ahí cada vez más bulos sobre lo que se supone que implica la nueva Ley de Bienestar Animal. Vas a tener que soltar al hámster de tu hijo, eres un carcelero ilegal por tener un periquito… Aquí algunas aclaraciones.

Cosas que no sabía

No conocía el Entroido, ya me perdonarán los gallegos. Son las singulares fiestas de carnaval en Galicia, prohibidas durante el franquismo, protagonizadas por diferentes tipos de máscaras, cuernos, antorchas, pieles y rituales. Las explicaciones de Daniel Salgado y las fotos de Brais Lorenzo en este reportaje dan muchas ganas de vivirlo.

el Entroido, ya me perdonarán los gallegos. Son las singulares fiestas de carnaval en Galicia, prohibidas durante el franquismo, protagonizadas por diferentes tipos de máscaras, cuernos, antorchas, pieles y rituales. Las explicaciones de Daniel Salgado y las fotos de Brais Lorenzo en este reportaje dan muchas ganas de vivirlo. No conocía la historia de la visita de Albert Einstein a Barcelona hace 100 años. Ya era una eminencia en 1923 pero cuando llegó no había nadie para recibirle y eso desató durante años historietas sobre aquel “plantón”. El científico pronunció tres conferencias en una semana y dicen que casi nadie entendió nada. También quiso ir a la sede del sindicato anarquista CNT y eso también dio para unas cuantas leyendas.

la historia de la visita de Albert Einstein a Barcelona hace 100 años. Ya era una eminencia en 1923 pero cuando llegó no había nadie para recibirle y eso desató durante años historietas sobre aquel “plantón”. El científico pronunció tres conferencias en una semana y dicen que casi nadie entendió nada. También quiso ir a la sede del sindicato anarquista CNT y eso también dio para unas cuantas leyendas. No sabía nada sobre la demencia frontotemporal, la enfermedad que la familia de Bruce Willis acaba de confirmar que padece el actor, que lleva desde el año pasado retirado por una afasia que ahora ha evolucionado a esta grave afectación del lóbulo frontal del cerebro. Elena Álvarez Mellado ya nos explicó cómo funcionan las diferentes partes del cerebro en el habla.

