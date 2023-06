📩 BOLETÍN | Allí sí, aquí no

Hola.

Allí sí, aquí no

María Guardiola tiene pinta de convertirse en el inesperado nombre propio de esta extraña fase entre las elecciones autonómicas del 28 de mayo y las elecciones generales del 23J. Es la candidata del PP en Extremadura, que todos dábamos por hecho que acabaría siendo presidenta de la comunidad porque un pacto con Vox le daría mayoría suficiente para desbancar al PSOE. Pero María Guardiola dice que no piensa meter a Vox en su Gobierno.

No es exactamente un cordón sanitario. Le ofrece pactar políticas, le ofrece la presidencia del Parlamento y un senador, pero Vox quiere consejerías como en Valencia y ella se las niega: “Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a los que deshumanizan inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI”.

En un universo paralelo, en Baleares, el PP le ha regalado a Vox como aperitivo para negociar su coalición la presidencia del parlamento autonómico, que ocupará un personaje de terror: xenófobo, negacionista del cambio climático, totalmente contrario al aborto, antivacunas. Tiene una hemeroteca de comentarios publicados escandalosa.

¿Entonces? ¿Por qué en Extremadura no pero en Valencia o Baleares o decenas de sitios más, sí? Hay interpretaciones de todo tipo. Hay quien aplaude a María Guardiola como si fuera el último reducto de dignidad en el PP. Hay quien dice que lo único que hace es tirarse un órdago en la negociación para intentar gobernar sola, porque se ve fuerte y Vox allí tiene pocos escaños. Hay quien piensa que todo esto es un enorme problema para Feijóo porque de pronto tiene a una baronesa diciendo que es indecente lo que su propio partido tolera en Comunidad Valenciana, Baleares o decenas de Ayuntamientos. Hay quien dice sin embargo que todo esto es una estrategia nacional para ganar tiempo y demostrar que el PP es capaz de tener personalidad propia y votar al PP en las generales no es necesariamente votar una coalición con Vox. Lo iremos viendo. María Guardiola dice que “si hay que ir a elecciones, se va”, pero la repetición electoral no es el único escenario posible. Aquí repasamos lo que puede pasar a partir de ahora.

Ignacio Escolar, en este artículo, hace uno de sus repasos frase a frase para desmontar mentiras en los discursos y entrevistas recientes de Feijóo.

Hoy en el podcast, miramos con detalle las listas electorales del PP para las elecciones del 23J. ¿Qué nos dice de lo que quiere Feijóo y de su propia personalidad? Hemos dividido a los candidatos populares en tres colores: azules, verdes y naranjas.

Suma y resta. Sumar ya tiene cerradas sus candidaturas en todas las provincias para el 23 de julio. Aquí las tienes. Con todo confirmado, podemos decir que Yolanda Díaz ha diseñado un equipo de afines y técnicos de perfil internacional, a los que este martes ha colocado guindas de apoyo simbólico: el actor Antonio de la Torre, la escritora Remedios Zafra o el juez que imputó a Urdangarín. También Ada Colau cierra la lista por Barcelona y Joan Ribó por Valencia. Y si ayer decíamos que la incorporación a Sumar de Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, tenía su miga, lo de hoy no es para menos: Alejandra Jacinto, candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, también se incorpora al equipo de campaña de Yolanda Díaz.

El que resta es Aitor Abecia, alcalde de un pueblo de Álava, que iba en las listas al Senado por esa provincia, al que Sumar ha expulsado tras saber que está en pleno juicio por violencia de género.

El año pasado fue Valencia y este año toca en A Coruña. Estamos preparando ya una nueva edición del Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es. Apunta: 8 y 9 de septiembre. Es gratis. Hay conciertos, debates, entrevistas, monólogos, humor y cosas muy nuestras. Si conoces a alguien en Valencia, que te cuente la que liamos el año pasado. Vienen Roberto Saviano, León Benavente, Lucía Freitas, Luis Tosar y mucho más. Ya te adelanto que haremos también nuestro podcast en directo, que nos encanta. Más información aquí.

¿Vuelve la austeridad? Hemos presumido mucho de esta nueva Europa en la que las crisis se solucionan con ayuda y no con sacrificio. Esa etapa puede estar viniéndose abajo de nuevo. Aquí los detalles .

Hemos presumido mucho de esta nueva Europa en la que las crisis se solucionan con ayuda y no con sacrificio. Esa etapa puede estar viniéndose abajo de nuevo. . Hundidos junto al Titanic . Está medio mundo pendiente de la suerte de cinco multimillonarios que se sumergieron en submarino para visitar los restos del Titanic. Han desaparecido. Esto es lo que sabemos .

. Está medio mundo pendiente de la suerte de cinco multimillonarios que se sumergieron en submarino para visitar los restos del Titanic. Han desaparecido. . Cazado. El hijo de Joe Biden se ha declarado culpable de dos delitos fiscales por evasión de impuestos. Además queda probada su posesión irregular de armas, a las que no debía tener acceso por su adicción a las drogas. Munición para Trump en campaña.

En la nube . Hemos estrenado la sexta y última entrega del podcast ‘Anguita y Julio’, que ya sabes que ha sido seleccionado para los Premios García Márquez de periodismo. Este episodio habla de legado de Anguita, convertido en sus últimos años de vida en un activo simbólico al que quisieron acercarse los nuevos líderes de la izquierda española. Y se habla de su muerte.

. Hemos estrenado la sexta y última entrega del podcast ‘Anguita y Julio’, que ya sabes que ha sido seleccionado para los Premios García Márquez de periodismo. Este episodio habla de legado de Anguita, convertido en sus últimos años de vida en un activo simbólico al que quisieron acercarse los nuevos líderes de la izquierda española. Y se habla de su muerte. Picasso . Nuestro compañero Peio H. Riaño, al que puedes leer sobre todo en nuestra sección de Cultura, ha hecho un podcast sobre Picasso. O más bien sobre las mujeres que desafiaron al Picasso más oscuro: el machista, el maltratador, del que se habla menos en los museos y al que nosotros también le dedicamos un rato en Un tema Al día.

. Nuestro compañero Peio H. Riaño, al que puedes leer sobre todo en nuestra sección de Cultura, ha hecho un podcast sobre Picasso. O más bien sobre las mujeres que desafiaron al Picasso más oscuro: el machista, el maltratador, del que se habla menos en los museos y al que nosotros también le dedicamos un rato en Un tema Al día. Infiltrado en Vox. Es un gustazo ver cómo Moha Gerehou, un amigo, que empezó a ser periodista en nuestra redacción y que ahora hace divulgación antirracista en tiempos complicados, ha armado una obra de teatro en la que, a modo de falso documental, relata su experiencia infiltrándose en Vox siendo negro. Se estrena el jueves en Madrid y seguro que le vemos en más sitios.

