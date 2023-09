📩 BOLETÍN | Sorpresa, sorpresa

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

El primer tema de hoy

Creíamos que el gran protagonista en el Congreso ayer iba a ser Alberto Núñez Feijóo. Claro, es su investidura. Pero el nombre del día es otro: Óscar Puente. ¿Quién es Óscar Puente? Pues era el alcalde de Valladolid y perdió el cargo por un pacto PP-Vox. La gran sorpresa este martes ha sido que, al terminar la larga intervención de Feijóo y llegar el turno del PSOE, Pedro Sánchez no ha subido al estrado y le ha dejado el sitio al ahora diputado Puente. ¿Para qué? Primero, para rebajar la importancia de todo este sainete que sabemos que no va a ningún lado desde agosto. Segundo, para lanzarle a Feijóo un argumento imbatible: el PSOE fue primera lista en Valladolid y PP-Vox hicieron un “pacto de perdedores” para gobernar, justo lo que le critican ahora al PSOE. “¿Por qué tiene usted más derecho a ser presidente que yo alcalde?”, le ha dicho. Y tercera: Óscar Puente le ha podido soltar una cascada de golpes dialécticos a Feijóo, por ejemplo al hablar del PP de Galicia y del narcotráfico, que quizá Sánchez desde su rol de presidente se quería ahorrar. “¡Cobarde, cobarde!”, le gritaba la bancada del PP a Sánchez, que sonreía desde el escaño.

Hay gente que opina que Óscar Puente ha estado demasiado agresivo y que su presencia en el estrado era una falta de respeto institucional. Pero también mucha gente ha aplaudido casi excitada el truco de Sánchez para hacer descarrilar el guion previsto por el PP. Yo solo sé que ayer en mis grupos de WhatsApp de amigos se hablaba de un tal Óscar Puente. Aquí puedes dar tu opinión, por cierto.

En fin, que qué investidura más rara. El candidato a presidente asume desde el primer minuto que no va ganar. Su principal contrincante decide ni hablar. Tampoco lo hizo Yolanda Díaz. Si atendemos al contenido, la cosa ya fue menos sorprendente: Ignacio Escolar bucea entre el ruido para que no pasen desapercibidas las mentiras de Feijóo en su discurso de investidura. Están todas, detalladas.

En un rato se reanudará la sesión, veremos más réplicas y contrarréplicas, y llegará el momento de las matemáticas. Una votación en la que Feijóo no suma lo suficiente.

El cura con novia y las mujeres violadas

Ya seguiremos hablando de la investidura, pero hoy en el podcast me he querido detener en una historia que me tiene sobrecogido. La detención de un cura de Málaga, acusado de cuatro agresiones sexuales (y podrían desvelarse más) perpetradas a mujeres que conocía en viajes de convivencia. Le ha denunciado su novia. Sí. La novia del cura, que vivía con él hasta que le encontró en un disco duro imágenes de las agresiones que él mismo grababa. Más que indagar en los detalles morbosos del caso, lo que hacemos es preguntarnos… ¿qué hizo la Iglesia ante la denuncia de esa mujer? ¿Cuándo se va a abrir el debate sobre la relación perversa, hipócrita y nociva entre sexualidad y celibato?

Que no se te pase

Tener más de un trabajo . Como en Grecia han aprobado una ley que permitirá a personas que trabajen en más de una empresa hacer jornadas de hasta 13 horas, nos hemos preguntado cuánto peso tiene el pluriempleo en España. Aquí los datos .

. Como en Grecia han aprobado una ley que permitirá a personas que trabajen en más de una empresa hacer jornadas de hasta 13 horas, nos hemos preguntado cuánto peso tiene el pluriempleo en España. . De Trump a Shakira . Donald Trump defraudó a bancos y aseguradoras mientras construía su imperio inmobiliario. Lo dice un juez . En España, la Fiscalía acusa a Shakira de defraudar seis millones con un entramado societario.

. Donald Trump defraudó a bancos y aseguradoras mientras construía su imperio inmobiliario. . En España, la Fiscalía acusa a Shakira de con un entramado societario. No existen, pero se les puede matar. Un joven marroquí ha sido atropellado en los invernaderos de Almería. No tenía papeles, pero su trabajo es bien productivo para el milagro agrícola de la zona. Solo con una colecta entre compañeros se pudo enviar el cuerpo a su madre. La historia.

En el capítulo de hoy

El cuerpo en llamas . No quería verla, la verdad. No daba un duro por ella, la verdad. Pero al final la he visto y me ha entretenido lo suficiente como para enganchar un capítulo con otro. El problema es que leo versiones contradictorias sobre la fiabilidad del relato, así que tendré que ver el documental anexo en Netflix y también otro muy reconocido: el de TV3.

. No quería verla, la verdad. No daba un duro por ella, la verdad. Pero al final la he visto y me ha entretenido lo suficiente como para enganchar un capítulo con otro. El problema es que leo versiones contradictorias sobre la fiabilidad del relato, así que tendré que ver el documental anexo en Netflix y también otro muy reconocido: el de TV3. Sokoa . He llegado muy tarde a los excelentes podcasts de la plataforma Sonora y me estoy poniendo al día. Te recomiendo por ejemplo ‘Sokoa’, un documental de varios capítulos que narra una de las operaciones más arriesgadas y determinantes de la lucha antiterrorista en los 80: venderle misiles a ETA para luego rastrearlos.

. He llegado muy tarde a los excelentes podcasts de la plataforma Sonora y me estoy poniendo al día. Te recomiendo por ejemplo ‘Sokoa’, un documental de varios capítulos que narra una de las operaciones más arriesgadas y determinantes de la lucha antiterrorista en los 80: venderle misiles a ETA para luego rastrearlos. Elemental. También he visto Elemental, la última película de animación que ha sacado Pixar este verano. Me había parecido una comedia romántica, un poquito telefime de sábado por la tarde, revestida de reflexiones sobre diversidad, emancipación de la mujer y amor no tóxico, que se agradece porque no es el Disney de antes. Pero en realidad estoy un poco de acuerdo con esta feroz crítica.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.